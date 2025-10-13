Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Σε μια νέα συνέντευξη με την εφημερίδα The Sun, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η 51χρονη Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματα στήθους της, ενώ αποκάλυψε ποιος ήταν πίσω από αυτήν την απόφαση.

«Δεν ξέρω πού πήγαν αυτά τα στήθη, αλλά έφυγαν. Σίγουρα ήταν η συνεργασία με τον Roland Mouret που το προκάλεσε. Είναι τόσο υπέροχος και δεν θα είχα καριέρα αν δεν ήταν αυτός», είπε η ποπ σταρ, η οποία πλέον ορίζει μέσα από το προσωπικό της όραμα τα πατρόν της μόδας.

«Προέκυψε από την ανάγκη να με παίρνουν πιο σοβαρά και από το γεγονός ότι δεν ήξερα ποια ήμουν», συνέχισε η Μπέκαμ. «Και έτσι νομίζω ότι ήταν ο Roland που με ενθάρρυνε να είμαι απλά ο εαυτός μου — να μην νιώθω ότι έπρεπε να είμαι εκείνο το άτομο. Να το μετριάσω λίγο».

Η πρώην Spice Girl πρόσθεσε ότι αυτό την οδήγησε να «ανακαλύψει και να παρουσιάσει τον εαυτό της μέσα από τις συλλογές της στη μόδα».

Σε μια παλιότερη συνέντευξή της λέει ότι έχει μετανιώσει για την προσθετική επέμβαση στο στήθος της

Έψαχνε τον σκοπό της

Η Βικτόρια Μπέκαμ λάνσαρε την ομώνυμη μπράντα της μόδας της το 2008 και στη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix, με τίτλο επίσης Victoria Beckham, αποδίδει στον Γάλλο σχεδιαστή μόδας Mouret την εκτίμησή της για τη βοήθεια που της πρόσφερε ώστε να πραγματοποιήσει τη μετάβασή της από τη μουσική στη βιομηχανία της μόδας.

«Ο Roland είδε κάτι, δεν ξέρω τι, αλλά συνδεθήκαμε και πίστεψε σε μένα», είπε η Μπέκαμ κατά τη διάρκεια μιας εξομολόγησης στο ντοκιμαντέρ της. «Ήταν πολύ ειλικρινής και πολύ σκληρός. Δεν τον ένοιαζε αν μου άρεσε αυτό που έλεγε ή όχι, απλά το έλεγε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στη The Sun, αναφέρθηκε επίσης στις επιλογές της στον τομέα της μόδας στη δεκαετία του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Μετά τις Spice Girls, πέρασα πολύ καιρό ψάχνοντας τον σκοπό μου, αλλά δεν ήξερα ποιος ήταν» συνέχισε. «Υποθέτω ότι γι’ αυτό ντυνόμουν έτσι. Φορούσα πολλές τρέσες, στενά μπλουζάκια και ψεύτικο μαύρισμα, αν και ακόμα πέφτω στην παγίδα του ψεύτικου μαυρίσματος».

«Είχα μεγάλα στήθη. Είχα πλούσια μαλλιά. Εμείς οι γυναίκες ψωνίζαμε και το απολαμβάναμε. Θυμάμαι μια από αυτές τις συζύγους που είχε αγοράσει τόσα ρούχα σχεδιαστών και είχε τόσες τσάντες που δεν μπορούσε να περάσει από τις περιστρεφόμενες πόρτες του ξενοδοχείου»

«Έτσι παρέμεινα στο προσκήνιο»

Στη σειρά ντοκιμαντέρ της στο Netflix, η Μπέκαμ αναπολεί επίσης το στυλ της, ιδιαίτερα τον τρόπο που ντυνόταν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 στη Γερμανία, όταν όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις συζύγους και φίλες της αγγλικής ομάδας.

«Κοίτα, ήταν διασκεδαστικό» είπε στη σειρά ντοκιμαντέρ. «Είχα μεγάλα στήθη. Είχα πλούσια μαλλιά. Εμείς οι γυναίκες ψωνίζαμε και το απολαμβάναμε. Θυμάμαι μια από αυτές τις συζύγους που είχε αγοράσει τόσα ρούχα σχεδιαστών και είχε τόσες τσάντες που δεν μπορούσε να περάσει από τις περιστρεφόμενες πόρτες του ξενοδοχείου».

«Ήταν μια περίοδος που δεν ένιωθα δημιουργικά ικανοποιημένη, οπότε με αυτόν τον τρόπο παρέμεινα στο προσκήνιο» πρόσθεσε.

Η σειρά ντοκιμαντέρ εστιάζει στη ζωή της Μπέκαμ και τον ομώνυμο οίκο μόδας, με τα τρία επεισόδια να γυρίζονται κατά την περίοδο που η σταρ ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη επίδειξη μόδας της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2024.

*Με στοιχεία από people.com