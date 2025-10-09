magazin
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλά ανοιχτά για την περιπέτειά της με τη διατροφική διαταραχή, περιγράφοντας λεπτομερώς πώς επηρέασε τη ζωή της πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Victoria Beckham, η πρώην ποπ σταρ και νυν σχεδιάστρια μόδας, 51 ετών, σπάει τη σιωπή της σχετικά με την εμπειρία της με την πάθηση.

«Ανέβα στη ζυγαριά»… «Έχασες βάρος;»…

«Με ζύγισαν στην εθνική τηλεόραση όταν ο Μπρούκλιν ήταν 6 μηνών», εξήγησε, και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μερικά από τα σχόλια που έκαναν τα μέσα ενημέρωσης για την εικόνα της μετά τη γέννηση του μεγαλύτερου γιου της.

«Ανέβα στη ζυγαριά»… «Έχασες βάρος;»… «Γελάμε και αστειευόμαστε για αυτό όταν είμαστε στην τηλεόραση, αλλά ήμουν πολύ, πολύ νέα και αυτό με πόνεσε» παραδέχεται η Βικτόρια.

«Άρχισα πραγματικά να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και να μην μου αρέσω, επειδή άφησα αυτό το θέμα να με επηρεάσει. Δεν ήξερα τι έβλεπα όταν κοίταζα στον καθρέφτη. Χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Έχω περάσει από όλα, από «Porky Posh» (παχουλή Posh) έως «Skinny Posh» (κοκαλιάρα Posh)».

Έλεγε ψέματα

Η Βικτόρια — η οποία επίσης άγγιξε το θέμα στο βιβλίο της του 2001, Learning to Fly — παραδέχτηκε ότι, λόγω της διατροφικής διαταραχής, έγινε «πολύ καλή στο να λέει ψέματα» και ότι «ποτέ δεν ήταν ειλικρινής» με τους γονείς της για αυτό που περνούσε.

Όλο αυτό το διάστημα, ένιωθε ότι «μπορούσε να ελέγξει» την κριτική των μέσων ενημέρωσης για την εικόνα της με έναν «απίστευτα ανθυγιεινό τρόπο».

«Όταν σου λένε συνεχώς ότι δεν είσαι αρκετά καλός, αυτό σε επηρεάζει πραγματικά. Και υποθέτω ότι αυτό με συνόδευε όλη μου τη ζωή».

«Η Βικτόρια που ήξερα, καθόταν στο σπίτι με φόρμα, χαμογελούσε πολύ, γελούσε πολύ, έπινε ένα ποτήρι κρασί. Αυτό άρχισε να αλλάζει αποκλειστικά και μόνο λόγω της κριτικής που δεχόταν» σχολιάζει ο πρώην ποδοσφαιριστής

YouTube thumbnail

Μια «άλλη» Βικτόρια

Σε μια ξεχωριστή εξομολόγηση, ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, αναπολεί την αυστηρή κριτική που δέχονταν οι γυναίκες στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Οι άνθρωποι θεωρούσαν φυσιολογικό να κριτικάρουν μια γυναίκα για το βάρος της, για το τι κάνει, για το τι φοράει. Τότε, στην τηλεόραση συνέβαιναν πολλά πράγματα που δεν θα συνέβαιναν σήμερα, που δεν μπορούν να συμβούν σήμερα».

«Η Βικτόρια που ήξερα, καθόταν στο σπίτι με φόρμα, χαμογελούσε πολύ, γελούσε πολύ, έπινε ένα ποτήρι κρασί. Αυτό άρχισε να αλλάζει αποκλειστικά και μόνο λόγω της κριτικής που δεχόταν» σχολιάζει ο πρώην ποδοσφαιριστής.

«Πολύ πειθαρχημένη»

Το 2021, η Μπέκαμ μίλησε για τη διατροφή της στο podcast Ruthie’s Table 4, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «πολύ επιλεκτική στο φαγητό» που της αρέσουν «τα πράγματα να μαγειρεύονται με πολύ απλό τρόπο. Δεν μου αρέσουν τα λάδια, τα βούτυρα και οι σάλτσες. Γι’ αυτό, για τα περισσότερα εστιατόρια, είμαι μάλλον ο χειρότερος εφιάλτης».

Αποκάλυψε ότι «υιοθέτησε έναν πολύ υγιεινό τρόπο διατροφής» όταν εντάχθηκε στις Spice Girls, επειδή «είσαι σε περιοδεία και απαιτείς πολλά από το σώμα σου. Έτσι, από εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να προσπαθήσω πραγματικά να τρώω υγιεινά. Πολλά λαχανικά, πολύ ψάρι. Δεν τρώω καθόλου γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν έχω φάει κόκκινο κρέας από τότε που ήμουν περίπου επτά ετών».

«Στον τρόπο που τρώω, είμαι πολύ πειθαρχημένη», είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν «αρνείται» στον εαυτό της τίποτα. «Περιμένω πολλά από τον εαυτό μου ως εργαζόμενη μητέρα τεσσάρων παιδιών. Γυμνάζομαι πολύ, τρώω πολύ υγιεινά. Αυτή είναι η φύση μου».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Jaimi Joy

