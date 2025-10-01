Το παράδοξο των Μπέκαμ: Ρεκόρ κερδών για τον Ντέιβιντ, δραματικά χρέη για τη Βικτόρια

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι πολλά περισσότερα από ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό είδωλο. Κυρίως είναι ένας επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται με εξαιρετική οξυδέρκεια τη φήμη του.

Η εταιρεία του Ντέιβιντ Μπέκαμ, DRJB Holdings, ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ που ξεπερνούν τα 84,41 εκατομμύρια ευρώ (73,4 εκατομμύρια λίρες), χάρη σε μια σειρά έξυπνων συνεργασιών και τη διαχείριση της ισχυρής του μπράντας και εικόνας.

Βέβαια την ώρα που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απολαμβάνει την κορυφή στο μαραθώνιο εσόδων, η σύζυγός του, Βικτόρια, αποκαλύπτει τις δικές της επιχειρηματικές δυσκολίες, με δάκρυα, στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ της.

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Μητρώο Εταιρειών της Βρετανίας (Companies House) για την DRJB Holdings, την εταιρεία του Ντέιβιντ Μπέκαμ, αποκαλύπτουν μία εξαιρετικά κερδοφόρα χρονιά με έσοδα ρεκόρ.

Τα ενοποιημένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 40,37 εκατομμύρια ευρώ (35,1 εκατομμύρια λίρες) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τα συνολικά κέρδη να φτάνουν το ιλιγγιώδες ποσό των 84,41 εκατομμυρίων ευρώ (73,4 εκατομμυρίων λιρών) ενώ τα ενοποιημένα έσοδα σημείωσαν επίσης άνοδο της τάξης του 1%.

Η εκρηκτική αύξηση των κερδών οφείλεται σε ένα στρατηγικό κοκτέιλ προσοδοφόρων εμπορικών συμφωνιών σημειώνει η Daily Mail.

Ο Μπέκαμ εξασφάλισε μία σειρά προσοδοφόρων συνεργασιών με κορυφαία brands, συμπεριλαμβανομένων των ανδρικών ενδυμάτων BOSS, της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress και των φριτέζων αέρος SharkNinja.

Παράλληλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει συμμετάσχει στη δημιουργία του ημερήσιου συμπληρώματος διατροφής IM8, το οποίο υπόσχεται την παροχή 92 πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά συστατικών σε ένα μόνο ρόφημα.

Πέρα από τα εταιρικά κέρδη, τα συνολικά μερίσματα που διανεμήθηκαν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν στα 67,28 εκατομμύρια ευρώ (58,5 εκατομμύρια λίρες).

Στη συνολική επιτυχία συνέβαλε αναμφίβολα και η ανανεωμένη διεθνής προβολή του Μπέκαμ, χάρη στην επιτυχημένη τετραμερή σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε το 2023.

Όπως ανέφερε πηγή προσκείμενη στην εταιρεία, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ «εξακολουθεί να είναι ένα πρόσωπο με απίστευτα μεγάλη ζήτηση για καμπάνιες, αλλά έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικά εντυπωσιακό και πονηρό επιχειρηματία».

Ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει τις διαδικασίες στα επιχειρηματικά συμβούλια και είναι «πιο ενεργός από ποτέ», έξι χρόνια μετά τη δημιουργία του δικού του γραφείου διαχείρισης του brand Beckham.

Στον αντίποδα, αντιμέτωπη με την εκρηκτική εμπορική επιτυχία του συζύγου της, η Βικτόρια Μπέκαμ αποκαλύπτει τις προσωπικές της αγωνίες με τον ομώνυμο οίκο μόδας της.

Στο πρώτο τρέιλερ για το δικό της επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο Victoria Beckham, η σχεδιάστρια εμφανίζεται δακρυσμένη, μιλώντας για τις επιχειρηματικές της δυσκολίες.

Η σειρά, που κυκλοφορεί στις 9 Οκτωβρίου, εστιάζει στους αγώνες που έδωσε η Βικτόρια με το fashion brand της. Η ίδια θυμάται ότι η επιχείρηση ήταν «εκατομμύρια στο κόκκινο», μία παραδοχή που, όπως ομολογεί ο Ντέιβιντ, τον είχε «πανικοβάλει».

Μόλις πέρυσι, το brand ανακοίνωσε ότι κατάφερε επιτέλους να σημειώσει κέρδη, 17 χρόνια μετά την ίδρυσή του.

Ενδεικτικά, οι λογαριασμοί της Victoria Beckham Holdings Ltd για το 2021 έδειξαν ζημίες ύψους 6.770.091 ευρώ (5.887.036 λιρών), μειωμένες από τα 9.869.236 ευρώ (8.581.944 λιρών) του 2020.

Το σύνολο των συσσωρευμένων ζημιών από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας το 2008 είχε ανέλθει στα 76,25 εκατομμύρια ευρώ (66,3 εκατομμύρια λίρες).

Παρ’ όλα αυτά, η Βικτόρια επιμένει ότι προτεραιότητά της είναι η οικογένειά της.

@victoriabeckham “I think there’s real strength in vulnerability, and that’s really what this documentary is about — from the Spice Girls, to the highs and the inevitable lows that have shaped me along the way. I have never forgotten where I came from…. I’m so excited to give people a glimpse behind the scenes of the businesses I’ve been building for the past two decades and celebrate the remarkable people who bring it all to life. I’m endlessly thankful for them and excited for all that’s still to come.” Victoria Beckham — launching October 9 2025, only on Netflix. @Netflix @NetflixUK ♬ original sound – Victoria Beckham

«Θέλω τα παιδιά μου και ο Ντέιβιντ να είναι περήφανοι για μένα» λέει στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ. «Ακόμη και ένα ένα τοστ με ζαμπόν και τυρί να φτιάξεις, θα ήμαστε περήφανοι για σένα» της απαντάει ο σύζυγός της Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα μπορούσα να φτιάξω ούτε καν ένα καλό τοστ με τυρί» σχολιάζει εκείνη.