Το παράδοξο των Μπέκαμ: Ρεκόρ κερδών για τον Ντέιβιντ, δραματικά χρέη για τη Βικτόρια
Go Fun 01 Οκτωβρίου 2025 | 21:05

Το παράδοξο των Μπέκαμ: Ρεκόρ κερδών για τον Ντέιβιντ, δραματικά χρέη για τη Βικτόρια

Την ώρα που η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Ντέιβιντ Μπέκαμ εκτοξεύεται, η σύζυγός του, Βικτόρια, παλεύει να ξεχρεώσει το ομώνυμο fashion brand της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι πολλά περισσότερα από ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό είδωλο. Κυρίως είναι ένας επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται με εξαιρετική οξυδέρκεια τη φήμη του.

Η εταιρεία του Ντέιβιντ Μπέκαμ, DRJB Holdings, ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ που ξεπερνούν τα 84,41 εκατομμύρια ευρώ (73,4 εκατομμύρια λίρες), χάρη σε μια σειρά έξυπνων συνεργασιών και τη διαχείριση της ισχυρής του μπράντας και εικόνας.

Βέβαια την ώρα που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απολαμβάνει την κορυφή στο μαραθώνιο εσόδων, η σύζυγός του, Βικτόρια, αποκαλύπτει τις δικές της επιχειρηματικές δυσκολίες, με δάκρυα, στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ της.

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Μητρώο Εταιρειών της Βρετανίας (Companies House) για την DRJB Holdings, την εταιρεία του Ντέιβιντ Μπέκαμ, αποκαλύπτουν μία εξαιρετικά κερδοφόρα χρονιά με έσοδα ρεκόρ.

Τα ενοποιημένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 40,37 εκατομμύρια ευρώ (35,1 εκατομμύρια λίρες) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τα συνολικά κέρδη να φτάνουν το ιλιγγιώδες ποσό των 84,41 εκατομμυρίων ευρώ (73,4 εκατομμυρίων λιρών) ενώ τα ενοποιημένα έσοδα σημείωσαν επίσης άνοδο της τάξης του 1%.

Η εκρηκτική αύξηση των κερδών οφείλεται σε ένα στρατηγικό κοκτέιλ προσοδοφόρων εμπορικών συμφωνιών σημειώνει η Daily Mail.

Ο Μπέκαμ εξασφάλισε μία σειρά προσοδοφόρων συνεργασιών με κορυφαία brands, συμπεριλαμβανομένων των ανδρικών ενδυμάτων BOSS, της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress και των φριτέζων αέρος SharkNinja.

@boss Raw, cinematic, and built on confidence from the first layer out. #DavidBeckham embodies the essence of BOSS ONE. Captured by Mert & Marcus #BeYourOwnBOSS | @David Beckham ♬ original sound – BOSS

Παράλληλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει συμμετάσχει στη δημιουργία του ημερήσιου συμπληρώματος διατροφής IM8, το οποίο υπόσχεται την παροχή 92 πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά συστατικών σε ένα μόνο ρόφημα.

Πέρα από τα εταιρικά κέρδη, τα συνολικά μερίσματα που διανεμήθηκαν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν στα 67,28 εκατομμύρια ευρώ (58,5 εκατομμύρια λίρες).

Στη συνολική επιτυχία συνέβαλε αναμφίβολα και η ανανεωμένη διεθνής προβολή του Μπέκαμ, χάρη στην επιτυχημένη τετραμερή σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε το 2023.

Όπως ανέφερε πηγή προσκείμενη στην εταιρεία, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ «εξακολουθεί να είναι ένα πρόσωπο με απίστευτα μεγάλη ζήτηση για καμπάνιες, αλλά έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικά εντυπωσιακό και πονηρό επιχειρηματία».

@victoriabeckham Can’t believe its been 25 years!! 🩷💍 i love you so much @David Beckham x Kisses @Brooklyn Beckham @Romeo Beckham @Cruz Beckham #HarperSeven ♬ original sound – Victoria Beckham

Ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει τις διαδικασίες στα επιχειρηματικά συμβούλια και είναι «πιο ενεργός από ποτέ», έξι χρόνια μετά τη δημιουργία του δικού του γραφείου διαχείρισης του brand Beckham.

Στον αντίποδα, αντιμέτωπη με την εκρηκτική εμπορική επιτυχία του συζύγου της, η Βικτόρια Μπέκαμ αποκαλύπτει τις προσωπικές της αγωνίες με τον ομώνυμο οίκο μόδας της.

Στο πρώτο τρέιλερ για το δικό της επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο Victoria Beckham, η σχεδιάστρια εμφανίζεται δακρυσμένη, μιλώντας για τις επιχειρηματικές της δυσκολίες.

Η σειρά, που κυκλοφορεί στις 9 Οκτωβρίου, εστιάζει στους αγώνες που έδωσε η Βικτόρια με το fashion brand της. Η ίδια θυμάται ότι η επιχείρηση ήταν «εκατομμύρια στο κόκκινο», μία παραδοχή που, όπως ομολογεί ο Ντέιβιντ, τον είχε «πανικοβάλει».

Μόλις πέρυσι, το brand ανακοίνωσε ότι κατάφερε επιτέλους να σημειώσει κέρδη, 17 χρόνια μετά την ίδρυσή του.

@victoriabeckham So grateful for my amazing family and friends… Thank you for coming to my #VBSS25 show!! Bisous xxx #PFW ♬ original sound – Victoria Beckham

Ενδεικτικά, οι λογαριασμοί της Victoria Beckham Holdings Ltd για το 2021 έδειξαν ζημίες ύψους 6.770.091 ευρώ (5.887.036 λιρών), μειωμένες από τα 9.869.236 ευρώ (8.581.944 λιρών) του 2020.

Το σύνολο των συσσωρευμένων ζημιών από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας το 2008 είχε ανέλθει στα 76,25 εκατομμύρια ευρώ (66,3 εκατομμύρια λίρες).

Παρ’ όλα αυτά, η Βικτόρια επιμένει ότι προτεραιότητά της είναι η οικογένειά της.

@victoriabeckham “I think there’s real strength in vulnerability, and that’s really what this documentary is about — from the Spice Girls, to the highs and the inevitable lows that have shaped me along the way. I have never forgotten where I came from…. I’m so excited to give people a glimpse behind the scenes of the businesses I’ve been building for the past two decades and celebrate the remarkable people who bring it all to life. I’m endlessly thankful for them and excited for all that’s still to come.” Victoria Beckham — launching October 9 2025, only on Netflix. @Netflix @NetflixUK ♬ original sound – Victoria Beckham

«Θέλω τα παιδιά μου και ο Ντέιβιντ να είναι περήφανοι για μένα» λέει στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ. «Ακόμη και ένα ένα τοστ με ζαμπόν και τυρί να φτιάξεις, θα ήμαστε περήφανοι για σένα» της απαντάει ο σύζυγός της Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα μπορούσα να φτιάξω ούτε καν ένα καλό τοστ με τυρί» σχολιάζει εκείνη.

World
Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream magazin
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
Fizz 01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης
Fizz 01.10.25

Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική - Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων. Όσα είπε για την αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα η αγαπημένη φίλη της Λάγια Δουλκερίδου.

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
Μπέρδεμα 01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες
«Μπαμπά, φοβάσαι;» 01.10.25

Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες

Μιλώντας στο Modern Wisdom podcast, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
Η αγάπη 30.09.25

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» – Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν
Διαζύγιο 30.09.25

«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» - Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν

Το άλμπουμ του Κιθ Έρμπαν Graffiti U του 2018 ήταν αφιερωμένο στην Κίντμαν. Στο τραγούδι «Gemini» — που πήρε το όνομά του από το ζώδιο της Κίντμαν — τραγουδάει: «Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
IOBE: Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ – Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»
Πίνακες 01.10.25

Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ - Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»

Προς το χειρότερο κινήθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αμβλύνεται ελαφρώς η απαισιοδοξία για τα οικονομικά της χώρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
Champions League 01.10.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι
«Συγχώρεση, κατανόηση» 01.10.25

Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Μαζί με τον Τζέικομπ Έλορντι, το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Frankenstein» περιλαμβάνει επίσης σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 01.10.25

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν
Champions League 01.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 01.10.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 01.10.25

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 01.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη και εύστοχη. Ετσι, πέτυχε την πρώτη της νίκη, και μάλιστα εκτός έδρας, απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Τα δυο γκολ με εύστοχα πέναλτι του Γκόρντον

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
Στοίχημα 01.10.25

Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τις πλάτες του Τραμπ, ποντάρει πως ο κόσμος θα ξεχάσει τη Γάζα, αν ο πόλεμος τελειώσει με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, αναγνωρίζει την απομόνωση και τις συνέπειές της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός
Champions League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones
Στη Βρετάνη 01.10.25

O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Η γαλλική εισαγγελία αναφέρει ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποδείξει τη σημαία του. Το τάνκερ φέρεται ότι βρισκόταν ανοιχτά της Δανίας, όταν drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE
Social Europe 01.10.25

Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν απολαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι υποαμείβονται και έχουν επισφαλείς συμβάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
