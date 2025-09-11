Mπέκαμ εναντίον Μπέκαμ: Διαμάντια, οικογενειακή ίντριγκα και ένα λαϊκό κορίτσι με Rolls Royce

Μετά την τεράστια επιτυχία του ντοκιμαντέρ για τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Βικτόρια Μπέκαμ ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο Netflix τη δική της ιστορία.

Το ντοκιμαντέρ της Mπέκαμ θα εστιάζει στην εξέλιξή της από ποπ είδωλο σε επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας, αλλά και θα φωτίσει πτυχές της προσωπικής της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της φημολογούμενης κόντρας με τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν, ο οποίος, προς έκπληξη όλων, θα συμμετάσχει κανονικά.

Η μίνι σειρά ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ για το Netflix είναι ένα ακόμη στοίχημα της δυναστείας που θέλει να σπάσει τα ρεκόρ τηλεθέασης επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του ντοκιμαντέρ για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε την παραγωγή του τον Αύγουστο, έχει οριστεί για τις 9 Οκτωβρίου.

Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls θα «αποκαλύψει πτυχές της ζωής της, από την πορεία της στον χώρο της μόδας και θα δώσει αποκλειστική πρόσβαση στη ζωή της Βικτόρια, την οικογένειά της και τους στενούς της φίλους. Το ντοκιμαντέρ θα εστιάσει στην προετοιμασία της για την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, ενώ θα προσφέρει μια «πίσω από τις σκηνές» ματιά στο ταξίδι της από τα μουσικά φώτα στα δημιουργικά της καθήκοντα».

Η Rolls Royce, ο Μπρούκλιν και ο Ντέιβιντ

Ο μεγαλύτερος γιος της, Μπρούκλιν, ο οποίος φημολογείται πως έχει αποξενωθεί από την οικογένειά του, θα εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ αναφέρουν πηγές κοντά στην παραγωγή.

«Το σόου αφορά την αυτοκρατορία της Βικτόριας στη μόδα και την ομορφιά και η επίδειξη στο Παρίσι, στην οποία ήταν ο Μπρούκλιν, αποτελεί μέρος αυτής της ιστορίας», δήλωσε πηγή, προσθέτοντας πως η παρουσία του γιού της είναι «σίγουρη». Εκτός από τον Μπρούκλιν, θα εμφανιστούν και τα άλλα δύο παιδιά της, ο Ρομέο και ο Κρουζ.

Η παρουσία του Μπρούκλιν έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, καθώς πρόσφατα έλειπε από το πάρτι γενεθλίων του αδερφού του, Ρομέο, στο Λονδίνο, γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες για τη διαμάχη. Ωστόσο, οι πηγές αναφέρουν ότι η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχουν αποδεχθεί την κατάσταση και δεν περιμένουν πλέον τον μεγαλύτερο γιο τους στις οικογενειακές συναθροίσεις.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποκάλυψε πρόσφατα ότι δυσκολεύτηκε να πείσει τη σύζυγό του να συμφωνήσει για το ντοκιμαντέρ. Μιλώντας στην εκπομπή Today ο Μπέκαμ είπε: «Δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να την πείσω να συμφωνήσει, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν η σταρ μου».

Οπότε σκέφτηκα ότι αυτή είναι η ευκαιρία, επειδή εργάζεται πάνω στο brand μας τα τελευταία 18 χρόνια και είναι απίστευτα εργατική, και κανείς δεν το βλέπει αυτό.

Οπότε την έπεισα να αφήσει τον κόσμο να δει τι κάνει κάθε μέρα και τι ενισχύει την επιχείρησή της. Είναι μια πολύ έξυπνη και εργατική κυρία. Θέλω ο κόσμος να το δει».

Στο ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Βικτόρια είχε προκαλέσει αίσθηση με τον ισχυρισμό της ότι προέρχεται από «λαϊκή, πολύ εργατική τάξη».

Ο Ντέιβιντ την διέκοψε και την ρώτησε επίμονα με τι αυτοκίνητο την πήγαινε ο πατέρας της στο σχολείο, με τη Βικτόρια να απαντά: «Εντάξει, τη δεκαετία του ’80, ο πατέρας μου είχε μία Rolls-Royce».

Η σκηνή αυτή έγινε viral, μιμίδιο, αναπαράχθηκε από αναρίθμητους λογαριασμούς σε social media με τη Βικτόρια Μπέκαμ να την αξιοποιεί εμπορικά, δημιουργώντας ένα T-shirt με τη φράση My Dad Had A Rolls Royce [Ο Πατέρας Μου Είχε Ρολς Ρόις}] που πωλείται έναντι 110 ευρώ.

Η ίδια αποκάλυψε στο περιοδικό Harper’s Bazaar ότι η σκηνή δεν ήταν προσχεδιασμένη, όπως και το στιγμιότυπο με τον χορό της στο ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ.

Σε σκηνοθεσία της Νάντια Χάλγκρεν (Becoming) και παραγωγή της εταιρείας παραγωγής Studio 99 του Ντέιβιντ Μπέκαμ το ντοκιμαντέρ θα ολοκληρωθεί σε τρία επεισόδια.