Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα
Η ζωή πίσω από τη λάμψη, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της και οι φόβοι της. Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να δείξει την άλλη πλευρά της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ.
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
- Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Έχουν περάσει περίπου τρεις δεκαετίες από την ημέρα που την έμαθε όλος ο κόσμος, όταν μαζί με την παρέα των Spice Girls κυκλοφόρησαν το superhit Wannabe. Από τότε η Βικτόρια Μπέκαμ είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα.
Η σχέση της, ο γάμος και η οικογένεια με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, η μεταμόρφωσή της σε pop icon, η αλλαγή καριέρας σε fashion designer, η ζωή στις ΗΠΑ, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, η λάμψη και το οικογενειακό δράμα – όλα αυτά είναι θέματα που εδώ και 30 χρόνια απασχολούν τα tabloids.
Ωστόσο, τα κομμάτια του παζλ της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ δεν είναι φτιαγμένα μόνο από αυτοπεποίθηση και επιτυχίες. Πίσω από την πορεία της κρύβονται ανασφάλειες και φοβίες. Και αυτές ετοιμάζεται να αποκαλύψει στο ντοκιμαντέρ που έρχεται στο Netflix τον Σεπτέμβριο και θα έχει το όνομά της.
Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην Page Six, το Victoria Beckham εστιάζει πολύ στην περίοδο της αρνητικής δημοσιότητας που δέχθηκε η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας και πως όλη αυτή της προκάλεσε αμφιβολίες για τον εαυτό της, το σώμα της και διατροφικές διαταραχές.
«Οταν κοιτάς τον Τύπο της δεκαετίας του ’90 και πως λειτουργούσε, καταλαβαίνεις ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνη» είπε η πηγή.
View this post on Instagram
Μάλιστα και η ίδια η Βικτόρια Μπέκαμ είχε παραδεχθεί στο Bloomberg τον περασμένο Μάιο ότι στο φιλμ υπάρχουν πολλά δάκρυα. «Την επόμενη ημέρα από τα γυρίσματα αναρωτιόμουν τι θα σκεφτώ όταν με δω με δάκρυα στα μάτια;» είχε πει τότε.
Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το πρώην μέλος των Spice Girls ενώ ετοιμάζεται να διοργανώσει τη μεγαλύτερη επίδειξη μόδας της καριέρας της, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 2024.
Ενώ στο φιλμ αναμένεται να εμφανιστούν ο γιος της Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ, καθώς τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν πριν έρθει η ρήξη στην οικογένεια.
- Βλαχοδήμος: «Το κλίμα άλλαξε στην Εθνική, όλα τα παιδιά χαίρονται που έρχονται»
- Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
- Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
- ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
- ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
- Ρίχνει το βάρος στην απόκτηση χαφ η ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις