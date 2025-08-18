Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα

Έχουν περάσει περίπου τρεις δεκαετίες από την ημέρα που την έμαθε όλος ο κόσμος, όταν μαζί με την παρέα των Spice Girls κυκλοφόρησαν το superhit Wannabe. Από τότε η Βικτόρια Μπέκαμ είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα.

Η σχέση της, ο γάμος και η οικογένεια με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, η μεταμόρφωσή της σε pop icon, η αλλαγή καριέρας σε fashion designer, η ζωή στις ΗΠΑ, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, η λάμψη και το οικογενειακό δράμα – όλα αυτά είναι θέματα που εδώ και 30 χρόνια απασχολούν τα tabloids.

Ωστόσο, τα κομμάτια του παζλ της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ δεν είναι φτιαγμένα μόνο από αυτοπεποίθηση και επιτυχίες. Πίσω από την πορεία της κρύβονται ανασφάλειες και φοβίες. Και αυτές ετοιμάζεται να αποκαλύψει στο ντοκιμαντέρ που έρχεται στο Netflix τον Σεπτέμβριο και θα έχει το όνομά της.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην Page Six, το Victoria Beckham εστιάζει πολύ στην περίοδο της αρνητικής δημοσιότητας που δέχθηκε η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας και πως όλη αυτή της προκάλεσε αμφιβολίες για τον εαυτό της, το σώμα της και διατροφικές διαταραχές.

«Οταν κοιτάς τον Τύπο της δεκαετίας του ’90 και πως λειτουργούσε, καταλαβαίνεις ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνη» είπε η πηγή.

Μάλιστα και η ίδια η Βικτόρια Μπέκαμ είχε παραδεχθεί στο Bloomberg τον περασμένο Μάιο ότι στο φιλμ υπάρχουν πολλά δάκρυα. «Την επόμενη ημέρα από τα γυρίσματα αναρωτιόμουν τι θα σκεφτώ όταν με δω με δάκρυα στα μάτια;» είχε πει τότε.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το πρώην μέλος των Spice Girls ενώ ετοιμάζεται να διοργανώσει τη μεγαλύτερη επίδειξη μόδας της καριέρας της, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ενώ στο φιλμ αναμένεται να εμφανιστούν ο γιος της Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ, καθώς τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν πριν έρθει η ρήξη στην οικογένεια.