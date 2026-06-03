Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Φωτιά σε διαμέρισμα – Aπεγκλωβίστηκε ένοικος
Ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα για να αποφύγει τις φλόγες
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Κορυδαλλό καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούγονται εκρήξεις.
Η γειτονιά έχει γεμίσει καπνό ενώ ένας ένοικος είχε εγκλωβιστεί στη ταράτσα, οπού ανέβηκε για να αποφύγει τις φλόγες που ξέσπασαν. Η πυροσβεστική ωστόσο τον απεγκλώβισε και τον παρέδωσε στο ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλό Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και #ειδικό_βραχιονοφόρο_όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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