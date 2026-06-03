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Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας
Πολιτική 03 Ιουνίου 2026, 11:00

Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας

Ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές σε δείπνο για τα Ποσειδώνια 2026 σημείωσε ότι το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά θα συνεχιστεί.

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Πιστός στην πρακτική του να επιχειρεί να διατηρήσει τις γέφυρες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες που μπορεί αυτή να αναπτύξει ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, παρέμεινε ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές στο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε την Τρίτη, με αφορμή τα Ποσειδώνια 2026.

Μεγάλη η συμμετοχή της Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Τονίζοντας ότι η Τουρκία έχει φέτος τη μεγαλύτερη συμετοχή της μέχρι σήμερα στα Ποσειδώνια, εκπροσωπούμενη από συνολικά 76 τουρκικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 15 εκθετών στο εθνικό περίπτερο της χώρας, υπογράμμισε ότι «αυτή η εντυπωσιακή παρουσία αντανακλά την αυξανόμενη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και τη διεθνή εμβέλεια της βιομηχανίας της Τουρκίας στη ναυτιλία».

Ο Ερτζιγές χαρακτήρισε τον τομέα ως δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι «τα λιμάνια μας λειτουργούν ως σημαντικοί κόμβοι logistics και εμπορίου στην περιοχή μας. Πέρυσι, η διακίνηση φορτίων στα τουρκικά λιμάνια ξεπέρασε τα 553 εκατομμύρια τόνους, ενώ η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων πλησίασε τα 14 εκατομμύρια TEU».

Όπως είπε η χωρητικότητα του εμπορικού στόλου της Τουρκίας έχει εξαπλασιαστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες και η χώρα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των κορυφαίων στη ναυτιλία.

Για να συμπληρώσει ότι και η ναυπηγική βιομηχανία «αποτελεί μια ακόμα αξιοσημείωτη επιτυχία».

Τα τουρκικά ναυπηγεία

Σύμφωνα με τον Ερτζιγές «με 85 ενεργά ναυπηγεία, η Τουρκία έχει αναπτύξει παγκόσμιας κλάσης τεχνογνωσία στην κατασκευή εξειδικευμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας σκαφών, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων πλατφορμών, ρυμουλκών, αλιευτικών σκαφών, σούπερ γιοτ και φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων» για να επισημάνει ότι πέρυσι, οι «εξαγωγές της τουρκικής ναυπηγικής βιομηχανίας ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και την παγκόσμια φήμη» της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Τούρκος πρέσβης τονίζει ότι παρά τις διαφορές η συνεργασία είναι εφικτή

Μιλώντας γα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Ερτζιγές τόνισε ότι «τα τελευταία τρία χρόνια, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι, ακόμη και όταν υπάρχουν διαφορές και εκκρεμή ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή».

Υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των χωρών μας είναι ανοιχτοί, ενεργοί και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω της συνεχούς δέσμευσης και της αμοιβαίας προσπάθειας, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, ενώ παράλληλα επεκτείνουμε τους τομείς συνεργασίας».

Σύμφωνα με τον τούρκο πρεσβευτή δε οι ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας «παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο Φεβρουάριο».

Η πρόοδος των τελευταίων ετών πολύτιμο θεμέλιο

Για να προσθέσει πως «η πρόοδος που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα πολύτιμο θεμέλιο βασισμένο στον διάλογο, τη συνεργασία, το αμοιβαίο όφελος και την κατανόηση».

Αυτό το θεμέλιο, σύμφωνα με τον Ερτζιγές «εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο των χωρών μας όσο και των λαών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή μας».

Το καλό κλίμα θα συνεχιστεί

Δήλωσε δε βέβαιος ότι το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συνεχιστεί και σημείωσε ότι «το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας. Προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία, συνδεσιμότητα και κοινή ευημερία. Είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με αυτό το πνεύμα».

Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι ο τομέας της ναυτιλίας και στις δύο χώρες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το διμερές εμπόριο, που έθεσαν Μητσοτάκης και Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Ερτζιγές «οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική, τα λιμάνια, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι συναφείς υπηρεσίες είναι φυσικοί τομείς όπου οι χώρες μας μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία και να δημιουργήσουν αμοιβαίο όφελος».

Επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλία γίνονται όλο και πιο σύνθετες, ο Ερτζιγές τόνισε ότι «οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, η κλιματική αλλαγή και ο ραγδαίος τεχνολογικός μετασχηματισμός απαιτούν στενότερη συνεργασία, ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις και ένα κοινό όραμα για το μέλλον».

Και έκλεισε ενθαρρύνοντας όλους τους φορείς της ναυτιλίας «να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ποσειδωνία και το πνεύμα συνεργασίας που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

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Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά το βράδυ της Τρίτης σηματοδοτώντας τις πιο σφοδρές επιθέσεις από τις 8 Απριλίου που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Τραμπ που παγιδεύτηκε στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσία 03.06.26

Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη

Η επίθεση έγινε στοχευμένα στην Αγία Πετρούπολη, καθώς είναι η πόλη καταγωγής του Πούτιν και έδρα του δικού του «Νταβός» – ενός οικονομικού φόρουμ που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει ξένες επενδύσεις

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Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού
Euroleague 03.06.26

Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμπλέκεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες με τον Παναθηναϊκό και το «BasketNews» έχει το παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση του Σέρβου τεχνικού.

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής
Ελλάδα 03.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

«Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα "άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο"» είπε η αδελφή της 39χρονης στην Καλαμάτα - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βασιλική

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Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης

Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε πως η απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα ήταν αυτοτελής και θέμα αρχής. «Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής».

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Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»
Πολιτική 03.06.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι, παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων

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Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

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Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris
Ελλάδα 03.06.26

Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, με σημείο συνάντησης την πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το πλοίο Crown Iris

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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