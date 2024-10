Μήνυμα Ερτζιγές πριν την επίσκεψη Φιντάν: Ελλάδα – Τουρκία μπορούν να βρουν λύσεις βάσει του διεθνούς δικαίου

Υπέρ μίας λύσης στα ελληνοτουρκικά στη βάση του διεθνούς δικαίου τάχθηκε ο τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές.

Μιλώντας στη δεξίωση για τα 101 χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας, την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου, κάτι λιγότερο από 10 μέρες πριν την άφιξη του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, στην Αθήνα, Χακάν Φιντάν, ο Ερτζιγές δήλωσε «βέβαιος ότι μέσω ενός ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία, σεβόμενοι ο ένας τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα του άλλου, και αντλώντας αρμονία αντί για εχθρότητα από την κοινή μας ιστορία, μπορούμε να βρούμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις σε όλα τα μακροχρόνια προβλήματά μας».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα και Τουρκία υπογράμμισε ότι «είναι δύο γειτονικές χώρες και σύμμαχοι, που συνδέονται με κοινή γεωγραφία, ιστορία, πολιτισμό και, κυρίως, με ένα κοινό μέλλον».

Ο Ερτζιγές επέμεινε ότι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών απαιτούν συνεργασία, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που η περιοχή αντιμετωπίζει πολέμους και συνεχείς προκλήσεις.

We celebrated the 101st anniversary of our Republic in Athens with receptions held at the Embassy hosted by Ambassador Çağatay Erciyes today.

Happy Republic Day! 🇹🇷 pic.twitter.com/j76tiGFDsK

— Türkiye in Greece (@TC_AtinaBE) October 29, 2024