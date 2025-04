Το σκέφτεται – Θα υποδυθεί η Μέριλ Στριπ τον Ασλάν, το λιοντάρι, στη Νάρνια της Γκρέτα Γκέργουιγκ;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μέριλ Στριπ βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Ασλάν στην επερχόμενη ταινία της Γκρέτα Γκέργουινγκ για τη Νάρνια. Σύμφωνα με Deadline, η 79χρονη Στριπ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Netflix, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στο «Ανιψιός του Μάγου» (The Magician’s Nephew), το έκτο της σειράς μυθιστορημάτων της Νάρνια του Κλάιβ Στέιπλς Λιούις (CS Lewis), αλλά το πρώτο χρονολογικά.

Ο Ασλάν και ο Ιησούς

Στα βιβλία της Νάρνια, ο Ασλάν είναι ένα αξιοπρεπές και οιονεί αγνώστων στοιχείων λιοντάρι, που γενικά θεωρείται αρσενικό και συνήθως ερμηνεύεται ως αλληγορία του Ιησού.

Το «Ανιψιός του Μάγου» επικεντρώνεται σε δύο παιδιά, τον Ντίγκορι Κιρκ και την Πόλι Πλάμερ, που ανακαλύπτουν τον μαγικό κόσμο μέσω του θείου του Ντίγκορι, του Άντριου.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για την ταινία, με τις εικασίες να πληθαίνουν ότι θα υποδυθεί τον θείο. Η Charli XCX είναι επίσης υποψήφια για έναν ρόλο, φημολογείται ότι θα είναι η Τζάντις, η Λευκή Μάγισσα.

Η Στριπ είχε εμφανιστεί στο παρελθόν σε μια άλλη από τις μεταφορές της Γκέργουιγκ σε ένα κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας: στην εκδοχή του 2019 του «Μικρές Κυρίες» της Λουίζα Μέι Άλγκοτ

Τα χρονικά της Νάρνια trailer





Η τελευταία κινηματογραφική εμφάνισή της Στριπ το 2021

Η ταινία θα είναι η πρώτη της Γκέργουιγκ μετά την επιτυχία Barbie, η οποία απέφερε πάνω από 1,4 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Η ίδια υπέγραψε με το Netflix για τη σειρά του Λιούις το 2020- η ταινία θα προβληθεί παγκοσμίως την Ημέρα των Ευχαριστιών του 2026, πριν μεταφερθεί στο streaming.

Η Στριπ είχε εμφανιστεί στο παρελθόν σε μια άλλη από τις μεταφορές της Γκέργουιγκ σε ένα κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας: στην εκδοχή του 2019 του «Μικρές Κυρίες» της Λουίζα Μέι Άλγκοτ.

Η ηθοποιός δεν έχει εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη από τον ρόλο της στο Don’t Look Up του 2021, αλλά φημολογείται ότι θα επιστρέψει για να γυρίσει τη συνέχεια του «Ο Διάβολος φορούσε Prada» αργότερα φέτος.

Γυναίκες σε υποτιθέμενους ανδρικούς ρόλους

Ο Ρόναλντ Πίκαπ και ο Ντέιβιντ Σάτσετ είναι μεταξύ των ηθοποιών που έχουν δώσει τη φωνή του Ασλάν στις διάσημες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές του BBC για τα Χρονικά της Νάρνια, ενώ ο Λίαμ Νίσον ανέλαβε τον ρόλο στις τρεις ταινίες Νάρνια που γυρίστηκαν μεταξύ 2005 και 2010.

Άλλες ταινίες που έχουν επαναπροσδιορίσει τις θεότητες ως γυναίκες περιλαμβάνουν το Dogma (Αλάνις Μόρισετ), το The Shack (Οκτάβια Σπένσερ) και την επερχόμενη ταινία Jesus Christ Superstar (Σίνθια Ερίβο).

Εν τω μεταξύ, η Γούπι Γκόλμπεργκ έχει υποδυθεί τον Θεό δύο φορές, στις ταινίες Little Bit of Heaven και It’s a Very Merry Muppet Christmas.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική φωτό: Η Μέριλ Στριπ στο 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών / REUTERS