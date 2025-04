Η έρευνα του ισραηλινού στρατού για το πώς έδρασε στο κιμπούτς Νιρίμ στις 7 Οκτωβρίου κατά την επίθεση της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η Haaretz, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) απέτυχαν να προστατέψουν το κιμπούτς.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι «η γενναιότητα των κατοίκων του κιμπούτς και των δυνάμεων άμυνας που έφτασαν στην περιοχή σταμάτησε την τρομοκρατική επίθεση στο κιμπούτς».

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το πρώτο κύμα των επιτιθέμενων εισέβαλε στο κιμπούτς στις 06:42 π.μ. και ότι οι δυνάμεις του στρατού έφτασαν στο κιμπούτς μόλις στις 13:24 μ.μ.

Συνολικά, 150 ένοπλοι εισέβαλαν στο κιμπούτς σε τρία κύματα, σύμφωνα με την έρευνα των IDF.

Πενήντα από αυτούς σκοτώθηκαν πολεμώντας στρατιώτες έξω από το κιμπούτς και 15 σκοτώθηκαν σε μάχη μέσα στο κιμπούτς.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι IDF «απέτυχαν στην αποστολή τους να προστατεύσουν» τους κατοίκους του Νιρίμ, κυρίως επειδή ο στρατός δεν είχε προετοιμαστεί ποτέ για ένα τέτοιο γεγονός: μια ισραηλινή κοινότητα να καταληφθεί από ενόπλους, καθώς και μια εκτεταμένη επίθεση σε πολλές πόλεις και στρατιωτικές βάσεις ταυτόχρονα από χιλιάδες μαχητές.

