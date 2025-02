Τα ισραηλινά στρατεύματα έλαβαν εντολή να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν άμαχους ισραηλινούς αιχμαλώτους την 7η Οκτωβρίου 2023, παραδέχεται σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο τότε υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ (στη φωτογραφία, επάνω, στιγμιότυπο από τη συνέντευξη, και στο βίντεο από το YouTube, κάτω, οι επίμαχες δηλώσεις).

Το in είχε παρουσιάσει πέρυσι τον Μάρτιο αναλυτικό ρεπορτάζ για την εφαρμογή της Οδηγίας Αννίβας – με τίτλο, «Αποκαλύψεις: Πόσους ισραηλινούς άμαχους σκότωσε το ίδιο το Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου;»

Ο Γκάλαντ παραδέχθηκε ότι τα στρατεύματά τους διατάχθηκαν να πυροβολήσουν τους δικούς τους ανθρώπους την 7η Οκτωβρίου

Ο Γιόαβ Γκάλαντ δηλώνει τώρα στο Channel 12 του Ισραήλ ότι η εντολή για την εκτέλεση της αποκαλούμενης «Οδηγία Αννίβας» εκδόθηκε «τακτικά» και «σε διάφορα σημεία» δίπλα στη Γάζα, και πρόσθεσε: «Σε άλλα μέρη δεν δόθηκε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα».

Ρωτώντας τον τέως υπουργό Αμυνας του Ισραήλ, ο δημοσιογράφος Αμίτ Σεγκάλ διευκρίνισε στους θεατές ότι «η Οδηγία Αννίβας λέει να πυροβολείς για να σκοτώσεις όταν υπάρχει όχημα μέσα στο οποίο βρίσκεται ένας ισραηλινός όμηρος», χωρίς ο Γκάλαντ να τον αμφισβητήσει.

Επρόκειτο για την πρώτη συνέντευξή του στην ισραηλινή τηλεόραση μετά την αποπομπή του τον Νοέμβριο από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρώτη δημόσια παραδοχή

Σ’ αντίθεση με τη δήλωση του Γκάλαντ ότι η Οδηγία Αννίβας εφαρμόστηκε ακανόνιστα σε διάφορους τομείς, η ισραηλινή εφημερίδα Yediot Ahronot ανέφερε τον Ιανουάριο του 2024 ότι το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου δόθηκε σαφής εντολή από την ανώτατη διοίκηση του ισραηλινού στρατού να την εφαρμόσει σ’ ολόκληρη την περιοχή.

This is how so many cars at the music festival ended up destroyed. Apache helicopters!

FYI : The IDF collected all the destroyed cars and arranged them one month after the incident pic.twitter.com/sHVL4YIMIT — Syrian Girl (@Partisangirl) November 9, 2023

Η διαταγή εκδόθηκε «ακόμα κι αν αυτό σήμαινε ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ακόμα και απώλειας της ζωής των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των αιχμαλώτων», αποκάλυψαν οι ισραηλινοί δημοσιογράφοι Ρόνεν Μπέργκμαν και Γιοάβ Ζίτουν.

Τον Ιούλιο, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz έγραψε ότι η εντολή «κανένα όχημα δεν μπορεί να επιστρέψει στη Γάζα» δόθηκε στη Μεραρχία Γάζας του ισραηλινού στρατού στις 11:22 εκείνης της ημέρας.

Αλλά η νέα δήλωση του Γκάλαντ είναι εξαιρετικά σημαντική, ως η πρώτη δημόσια παραδοχή από έναν συγκαιρινό ισραηλινό υπουργό ότι τα στρατεύματά τους διατάχθηκαν να πυροβολήσουν τους δικούς τους ανθρώπους την 7η Οκτωβρίου.

Here is an example of one of the houses in the kibbutz that were shelled by Israeli tanks. pic.twitter.com/9LYqZtMlT5 — Syrian Girl (@Partisangirl) November 9, 2023

Ενα στρατιωτικό δόγμα που διατυπώθηκε μυστικά από ισραηλινούς στρατηγούς για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980, η Οδηγία Αννίβας αποτελεί την κρατική συμφωνία αυτοκτονίας-δολοφονίας του Ισραήλ.

Αρχικά ανέφερε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες μπορούσαν να πυροβολήσουν άλλους ισραηλινούς στρατιώτες που μόλις είχαν αιχμαλωτιστεί από παλαιστίνιους ή άλλους άραβες μαχητές της αντίστασης.

Ανευ προηγουμένου

Ομως, την 7η Οκτωβρίου 2023, σε μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική επίθεση, οι παλαιστίνιοι μαχητές ανακατέλαβαν έδαφος δίπλα στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είχε καταλάβει το Ισραήλ το 1948.

Περίπου 250 ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, σ’ αυτό που ονόμασαν Επιχείρηση Πλημμύρα του Αλ Ακσά.

New footage from October 7 shows Israeli tank firing at settler homes in Kibbutz Be’eri pic.twitter.com/pvb5GxOIwY — The Cradle (@TheCradleMedia) December 19, 2023

Η απάντηση του Ισραήλ ήταν να ενεργοποιήσει την Οδηγία Αννίβας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της εναντίον ισραηλινών πολιτών, πέρα από τους στρατιώτες.

Πυρά από ισραηλινά ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τανκς, ακόμη και χερσαία στρατεύματα εξαπολύθηκαν εσκεμμένα, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσουν τους παλαιστίνιους μαχητές να πάρουν ζωντανούς ισραηλινούς αιχμαλώτους τους οποίους στη συνέχεια θα αντάλλασσαν με παλαιστίνιους αιχμαλώτους.

Περίπου 1.100 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν. Δεν είναι ακόμα σαφές πόσοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά και πόσοι από παλαιστινιακά.

Εναν χρόνο αργότερα, έρευνα του The Electronic Intifada διαπίστωσε ότι τουλάχιστον «εκατοντάδες» σκοτώθηκαν από το Ισραήλ.

Drone footage from the scene of the music festival shows the damaged cars before they were rearranged by the IDF. pic.twitter.com/qs6F9SZh3S — Syrian Girl (@Partisangirl) November 9, 2023

Επίσημα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, αποκάλυψαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εκτόξευσε 11.000 οβίδες, έριξε περισσότερες από 500 βαριές βόμβες του ενός τόνου και εξαπέλυσε 180 πυραύλους «κατά τη διάρκεια των μαχών» της 7ης Οκτωβρίου.

Μια ανεξάρτητη έκθεση επέκρινε πέρυσι τις αρχές του Ισραήλ ότι απαγόρευσαν σε επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών την πρόσβαση στη χώρα προκειμένου να ερευνήσει το θέμα.

«Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι όχι μόνο αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την επιτροπή, αλλά αναφέρεται ότι απαγόρευσαν σε ειδικούς γιατρούς και άλλους να έρθουν σ’ επαφή μαζί της», επισημαίνεται στην έκθεση.