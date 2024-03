Πόσους ισραηλινούς άμαχους σκότωσε το ίδιο το Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου;

Αν και δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι οι επιτιθέμενοι παλαιστίνιοι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς ευθύνονταν για πολλούς θανάτους ισραηλινών πολιτών την 7η Οκτωβρίου, στοιχεία από το Ισραήλ αποκαλύπτουν ότι οι στρατιωτικοί του πυροβόλησαν σε πολλές περιπτώσεις και σκότωσαν άμαχους συμπατριώτες τους (στη φωτογραφία, επάνω, από electronicintifada.net, αυτοκίνητα που στοιβάζονται στην ισραηλινή πόλη Νετιβότ, κοντά στη Γάζα, και σύμφωνα με τις αποκαλύψεις καταστράφηκαν από ισραηλινά πυρά).

Πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα που απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς αφορά στα ερωτήματα που προκύπτουν για την πολιτική των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις), αλλά και στην αφήγηση που με αδιαμφισβήτητο τρόπο πρόβαλε το Ισραήλ για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας προκειμένου να δικαιολογήσει τη συνεχιζόμενη επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας.

Πράγματι, η ευθύνη των ισραηλινών δυνάμεων γι’ αυτούς τους θανάτους έχει επανειλημμένα απασχολήσει τον ισραηλινό Τύπο, τα δημοσιεύματα του οποίου συνοδεύονται αιτήματα για τη διεξαγωγή ερευνών προκειμένου να δοθούν πειστικές απαντήσεις.

Στον απόηχο της 7ης Οκτωβρίου, αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε την πολεμική εκστρατεία του κατά της Γάζας, άρχισαν να εμφανίζονται δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο για περιπτώσεις στις οποίες οι ισραηλινές δυνάμεις αποφάσισαν να πλήξουν στόχους της Χαμάς, ανεξάρτητα από το αν στο στόχαστρο των όπλων τους βρίσκονταν και ισραηλινοί άμαχοι.

Το ότι η πρώτη αντίδραση των IDF ήταν χαοτική, στην καλύτερη περίπτωση, είναι καλά τεκμηριωμένο. Μεγάλο μέρος της αρχικής στρατιωτικής απάντησης προήλθε από τον αέρα, με ελάχιστες πληροφορίες στους πιλότους και στους χειριστές drone προκειμένου να διακρίνουν τους στόχους, αλλά μ’ εντολές για βολές ανεξαιρέτως (Grayzone, 27/10/23).

Επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, η Haaretz (18/11/23) αποκάλυψε ότι στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova, «ένα μαχητικό ελικόπτερο των IDF που έφτασε στη σκηνή και πυροβόλησε τρομοκράτες εκεί, προφανώς χτύπησε και αρκετούς συμμετέχοντες στο φεστιβάλ».

Η εφημερίδα έγραψε ότι μια αναφορά των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ βασίστηκε σε έρευνα της αστυνομίας η οποία ανέκρινε ενόπλους της Χαμάς που συνελήφθησαν στις 7 Οκτωβρίου.

Αποκάλυψε λοιπόν ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο έφτασε στον χώρο του φεστιβάλ και άνοιξε πυρ εναντίον των παλαιστίνιων μαχητών αλλά και εναντίον αρκετών από αυτούς που συμμετείχαν στο φεστιβάλ.

Η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth δημοσίευσε επίσης ρεπορτάζ για την παρέμβαση ελικοπτέρων της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «αντιμετώπισαν δυσκολία ν’ αναγνωρίσουν τους μαχητές της Χαμάς», προσθέτοντας ότι οι πιλότοι ελικοπτέρων «χρησιμοποίησαν βαρύ οπλισμό» εναντίον αμάχων στο φεστιβάλ.

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς έλαβαν οδηγίες να ενωθούν σιγά σιγά με το πλήθος και να μην μετακινηθούν σε καμία περίπτωση», επισήμανε η εφημερίδα.

«Μ’ αυτόν τον τρόπο, προσπάθησαν να ξεγελάσουν τις ισραηλινές δυνάμεις από αέρος ώστε να πιστέψουν ότι αυτοί από κάτω ήταν Ισραηλινοί.

»Η εξαπάτηση λειτούργησε για λίγο, ώσπου τα ελικόπτερα Απάτσι απελευθερωθούν από κάθε περιορισμό. Οι πιλότοι δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν ποιος ήταν τρομοκράτης και ποιος Ισραηλινός», προστίθεται στην αναφορά.

«Οταν το συνειδητοποίησαν, ορισμένοι από αυτούς αποφάσισαν ότι έπρεπε να παρακάμψουν όλους τους περιορισμούς και μάλιστα με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς άδεια, κλειδώνοντας αδιακρίτως τα σκοπευτικά τους σε ανθρώπους, οχήματα, υποδομές», επισημαίνει η εφημερίδα.

Επίσης, σύμφωνα με την αναφορά που αποκάλυψε η Haaretz, οι ένοπλοι της Χαμάς δεν είχαν προηγούμενη ενημέρωση για το φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε κοντά στο Κιμπούτς Ρεΐμ, στα σύνορα με τη Γάζα.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σ’ αντίθεση με την επίσημη ισραηλινή αφήγηση που θέλει τους παλαιστίνιους μαχητές να έχουν σφάξει τους νεαρούς που διασκέδαζαν εκεί.

Η αστυνομία εντόπισε χάρτες στους νεκρούς ή αιχμάλωτους Παλαιστίνιους με στοχευμένες τοποθεσίες, αλλά κανένας δεν περιελάμβανε ως τόπο επίθεσης τον χώρο του φεστιβάλ.

Πιστεύεται ότι οι επιτιθέμενοι το παρατήρησαν ενώ χρησιμοποιούσαν αλεξίπτωτα πλαγιάς ή drones των οποίων ο προορισμός προσγείωσης ήταν το κοντινό κιμπούτς Ρεΐμ.

Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τη διαπίστωση ότι οι δράστες είχαν πλησιάσει τον χώρο της εκδήλωσης από κοντινό αυτοκινητόδρομο και όχι από την κατεύθυνση των συνόρων της Γάζας.

Η αναφορά σημειώνει επίσης ότι οι περισσότεροι από τους 4.400 παρευρισκόμενους είχαν ήδη εγκαταλείψει το φεστιβάλ μέχρι τη στιγμή της επίθεσης, λόγω των ανακοινώσεων για εκτόξευση ρουκετών.

Ακόμα πιο αποκαλυπτικά για το χάος που επικράτησε, είναι όσα αναφέρει στη συνέχεια η εφημερίδα: «Ενα μεγάλο μέρος της κατεύθυνσης των πυρών και της επιλογής στόχων από τις δυνάμεις που μάχονταν στο πεδίο έφτασε στους πιλότους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή αποστολής φωτογραφιών στο WhatsApp».

Το ισραηλινό δημοσίευμα επιβεβαιώνει ακόμα και μαρτυρίες για επίθεση του ισραηλινού στρατού σε δικό του φυλάκιο, αλλά και τις επιθέσεις μέσα στα κιμπούτς, στα οποία υπήρχαν όμηροι. Για παράδειγμα, ένας πιλότος παραδέχεται πως «στο πλαίσιο της άρσης των περιορισμών πυροβόλησε σε απόσταση μόλις 20 μέτρων σπίτια ενός από τα κιμπούτς».

Μόνο τέτοια πυρά μπορούσαν άλλωστε να δικαιολογήσουν την εικόνα ολικής καταστροφής που εμφάνιζαν τα σπίτια, αλλά και τα αυτοκίνητα η οποία δεν θα μπορούσε να προκληθεί από τον ελαφρύ οπλισμό που χρησιμοποίησαν οι ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες.

Υπάρχουν επίσης κοινές αναφορές στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που αξιόπιστα υποδηλώνουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις μπορεί να εφάρμοσαν μια πολιτική θυσίας των ισραηλινών ομήρων.

Η συμμετέχουσα στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, Γιασμίν Πόρατ, κατάφερε να διαφύγει πεζή από τον χώρο της εκδήλωσης και να μεταβεί στο κοντινό χωριό Μπεέρι, όπου κρατήθηκε όμηρος σ’ ένα σπίτι με άλλα 13 άτομα.

Η Πόρατ απελευθερώθηκε όταν ένας από τους απαγωγείς της παραδόθηκε στους ισραηλινούς στρατιώτες έξω από το σπίτι. Περιέγραψε πως, μετά από παρατεταμένη ανταλλαγή πυρών, τα ισραηλινά τανκς κατέστρεψαν το οίκημα σκοτώνοντας όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό του εκτός από έναν ισραηλινό όμηρο.

Η μαρτυρία της επαληθεύτηκε από τον επιζήσαντα όμηρο (Electronic Intifada, 16/10/23 – Haaretz, 13/12/23). Ο θάνατος ενός παιδιού που συμπεριλαμβανόταν στα θύματα χρησιμοποιήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ως παράδειγμα για τη βαρβαρότητας της Χαμάς (Grayzone, 25/11/23).

