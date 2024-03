Η διεθνής κοινότητα ζητεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και έρευνα για τις ευθύνες μετά την τραγωδία εν μέσω διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όταν τα ισραηλινά πυρά και τον ποδοπάτημα πλήθους που ακολούθησε στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ανήγγειλε χθες Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν «τις προσεχείς ημέρες» σε αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είπε επίσης πως «ελπίζει» ότι θα υπάρξει νέα ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους, που φέτος αναμένεται να ξεκινήσει το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου.

Όμως «δεν έχουμε φθάσει ακόμη εκεί», προειδοποίησε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

In Gaza we die for a bag of flour pic.twitter.com/fV2UPQbWkm

Εκκλήσεις για αποτελεσματική έρευνα

Προχθές Πέμπτη, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους Παλαιστινίων που λιμοκτονούν καθώς έτρεχε προς φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη της Γάζας, βόρεια.

Ο απολογισμός της τραγωδίας αυτής έφθασε τους 115 νεκρούς, ενώ άλλοι 760 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ αναγνώρισε πως υπήρξαν, κατ’ αυτόν «περιορισμένα», πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που «απειλούνταν» και διαβεβαίωσε ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, αξίωσαν «απαντήσεις» από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ επιμένουν να καλούν να κλειστεί συμφωνία για «προσωρινή κατάπαυση του πυρός».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε να διενεργηθεί έρευνα και να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε «ανεξάρτητη» και «αποτελεσματική» έρευνα.

Ομάδα του ΟΗΕ, η οποία επισκέφθηκε χθες τραυματίες στο νοσοκομείο Ας Σίφα, στην πόλη της Γάζας, διαπίστωσε «μεγάλο αριθμό τραυματισμών από σφαίρες», υπογράμμισε χθες ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ. Πρόσθεσε πως από τους 700 που διακομίστηκαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, παραμένουν εκεί περίπου 200.

BREAKING: BBC EXPOSED ISRAEL EDITING FOOTAGE SHOWING THEM FIRE GUNS IN THE HUMANITARIAN AID (FLOUR) MASSACRE

An inquiry conducted by the BBC reveals that Israel’s military lied about its role in the humanitarian aid (flour) massacre in northern Gaza on Thursday.

The… pic.twitter.com/rwqyJGbi06

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 2, 2024