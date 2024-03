Πυρά στρατιωτών του Ισραήλ εναντίον πλήθους Παλαιστινίων που λιμοκτονούν και ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια διανομής τροφίμων χθες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 112 ανθρώπους και τραυμάτισαν 760, σύμφωνα με τη Χαμάς, προκαλώντας αγανάκτηση στη διεθνή κοινότητα και εκκλήσεις να υπάρξει απόδοση ευθυνών.

Αναγνωρίζοντας πως υπήρξαν —«περιορισμένα», κατ’ αυτόν— πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες που «απειλούνταν», εκπρόσωπος των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων διαβεβαίωσε ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

Η τραγωδία, σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, θα περιπλέξει τις συνομιλίες με σκοπό να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, ρημαγμένο έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου, ο πληθυσμός του οποίου απειλείται από λιμό.

Η επίθεση συνέβη την ημέρα που η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων του πολέμου ξεπέρασε τους 30.000 νεκρούς.

Η ένοπλη σύρραξη, που μεταμόρφωσε τη μικρή παραθαλάσσια περιοχή σε «τόπο θανάτου», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι εδώ και καιρό, και μακράν, η φονικότερη από τις πέντε στις οποίες ενεπλάκησαν Ισραήλ και Χαμάς αφότου αυτή η τελευταία άρχισε να ασκεί την εξουσία εκεί, το 2007.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, «σοκαρισμένος» από τη σφαγή που καταδίκασε, ζήτησε «αποτελεσματική ανεξάρτητη έρευνα» για να αποδοθούν ευθύνες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε εκτάκτως αυθημερόν και κεκλεισμένων των θυρών για να τη συζητήσει.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε σήμερα την «πιο σθεναρή καταδίκη» του και απαίτησε την «αλήθεια» και «δικαιοσύνη».

Οι ΗΠΑ ζήτησαν «απαντήσεις» από το Ισραήλ, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να δηλώνει πως η κυβέρνησή του θα εξετάσει τις «αντιφατικές εκδοχές» για την τραγωδία.

Γιατρός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα δήλωσε πως ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον «χιλιάδων πολιτών» που προσπαθούσαν να φθάσουν στα φορτηγά με τη βοήθεια στην πόλη της Γάζας.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε πως 112 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το μακελειό.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που ζήτησε να μην κατονομαστεί, «φορτηγά με βοήθεια πλησίασαν πολύ κάποια άρματα του στρατού που βρίσκονταν στη ζώνη και το πλήθος, χιλιάδες άνθρωποι, όρμησε στα φορτηγά».

Οι στρατιώτες «άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους» διότι είχε «πλησιάσει πολύ κοντά στα άρματα».

«Δεν έγινε κανένα πλήγμα του ισραηλινού στρατού προς την κατεύθυνση της ανθρωπιστικής οχηματοπομπής», επέμεινε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ Ντανιέλ Χαγκαρί.

Μακελειό

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Δυτική Όχθη, ανέφερε πως «καταδικάζει την αποτρόπαιη σφαγή που διέπραξαν οι δυνάμεις κατοχής».

Τονίζοντας πως οι ειδήσεις από τον θύλακα τού προκάλεσαν «φρίκη», ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Τζουζέπ Μπορέλ, καταδίκασε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή το «νέο μακελειό», αυτούς που χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτους» θανάτους.

Αραβικές χώρες του Κόλπου εξέφρασαν την καταδίκη τους, όπως το Κατάρ, που έκανε λόγο για «ειδεχθή σφαγή που διαπράχθηκε από την ισραηλινή κατοχή εναντίον ανυπεράσπιστων αμάχων».

Η Τουρκία, από την πλευρά της, κατήγγειλε «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Επίσης χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε νέο απολογισμό των θυμάτων, που έκανε λόγο για 30.035 νεκρούς και 70.457 τραυματίες, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, από την 7η Οκτωβρίου.

The occupation forces opened fire on starving innocent civilians waiting for the aid trucks to get some flour to feed their families. Tens were kolled and hundreds wounded. #Gaza #Palestine #Freepalestine #WarCrimesBylsrael #Israel pic.twitter.com/VE5EnO8K1t

— Abeer ElMoshneb (@AbeerMoshneb) February 29, 2024