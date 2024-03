Καταδικάζει και ζητάει δικαιοσύνη μετά το νέο μακελειό του Ισραήλ ο Μακρόν - «Άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα»

Καταδικάζει το μακελειό το οποίο προκάλεσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) όταν άνοιξαν πυρ σε σημείο στην πόλη της Γάζας που είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι που περίμεναν να προμηθευτούν ελάχιστα τρόφιμα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 112 νεκρούς και 760 τραυματίες, ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι άνθρωποι δέχτηκαν πυρά από κάθε είδους στρατιωτικό εξοπλισμό. Χτυπήθηκαν από drones, από βλήματα πυροβολικού και πυρά σκοπευτών, την ώρα που προσπαθούσαν να προμηθευτούν λίγο αλεύρι για να ταΐσουν τις οικογένειές τους.

Τις εικόνες φρίκης που έρχονται από τη Γάζα σχολίασε με ανάρτηση του στο Χ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα εξέφρασε την καταδίκη του για το συμβάν και ζήτησε δικαιοσύνη αλλά και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

«Βαθιά αγανάκτηση για τις εικόνες που έρχονται από τη Γάζα, όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν στοχοποιήσει αμάχους. Εκφράζω την έντονη καταδίκη μου για αυτούς τους πυροβολισμούς και ζητώ την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Εμανουέλ Μακρόν..

«Η κατάσταση στη Γάζα είναι τρομερή.Όλοι οι άμαχοι πληθυσμοί πρέπει να προστατεύονται. Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας», προσθέτει.

The situation in Gaza is terrible.

All civilian populations must be protected. A ceasefire must be implemented immediately to allow humanitarian aid to be distributed.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2024