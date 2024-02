Οργή για το νέο μακελειό του Ισραήλ - «Γενοκτονία που θυμίζει Ολοκαύτωμα»

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο χτύπημα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), νότια της πόλης της Γάζας, όταν δεκάδες πεινασμένοι Παλαιστίνιοι δέχθηκαν πυρά, ενώ περίμεναν να προμηθευτούν ελάχιστα τρόφιμα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 112 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 760 να τραυματιστούν.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα και ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του αναστέλλει τις αγορές όπλων από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «γενοκτονία» τους θανάτους των 112 Παλαιστινίων.

«Ζητώντας τρόφιμα, περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τον Νετανιάχου», αναφέρει ο Πέτρο σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter. «Αυτό ονομάζεται γενοκτονία και θυμίζει το Ολοκαύτωμα, ακόμη και αν οι παγκόσμιες δυνάμεις δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν. Ο κόσμος πρέπει να μπλοκάρει τον Νετανιάχου. Η Κολομβία αναστέλλει όλες τις αγορές όπλων από το Ισραήλ».

Η Γαλλία ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί εναντίον περισσότερων από 100 Παλαιστινίων που περίμεναν βοήθεια ήταν «αδικαιολόγητοι» και ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως στο περιστατικό.

«Σε κάθε περίπτωση, είναι ευθύνη του Ισραήλ να συμμορφώνεται με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και να προστατεύει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Κριστόφ Λεμουάν.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μέλανι Τζόλι χαρακτήρισε «εφιάλτη» τον θάνατο τουλάχιστον 112 ανθρώπων που περίμεναν μια αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Παράλληλα ζήτησε τον τερματισμό των μαχών στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Όσον αφορά αυτό που συνέβη σήμερα στη Γάζα, πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι πρόκειται για εφιάλτη», δήλωσε η Τζόλι μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Οτάβα.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διεθνής βοήθεια στέλνεται στη Γάζα και ότι οι άνθρωποι προστατεύονται όταν πηγαίνουν να πάρουν αυτή τη βοήθεια», προσέθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους μετά το άνοιγμα πυρών των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον ανθρώπων που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα.

«Το Κατάρ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια σφαγή που διέπραξε η ισραηλινή κατοχή, εναντίον ανυπεράσπιστων πολιτών που περίμεναν να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων», ανέφερε το υπουργείο.

«Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η συνέχιση των βάναυσων εγκλημάτων της κατοχής, στο πλαίσιο του κτηνώδους πολέμου της κατά της Λωρίδας της Γάζας, αποδεικνύει μέρα με τη μέρα την επιτακτική ανάγκη για επείγουσα διεθνή δράση, ώστε να τερματιστεί άμεσα αυτή η πρωτοφανής επιθετικότητα στην πρόσφατη ιστορία».

Statement : Qatar condemns in the Strongest Terms a New Massacre in Gaza and Demands Urgent International Action to End the Aggression against Gaza Strip Immediately#MOFAQatar pic.twitter.com/oPqK4sLdnk

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) February 29, 2024