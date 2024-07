Υπό την σκιά του πολέμου στην Γάζα και με καμία ελπίδα για Ολυμπιακή Εκεχειρία, όσο τουλάχιστον διαρκούν οι αγώνες, η Παλαιστινιακή και η Ισραηλινή αποστολή έζησαν βίους αντίθετους κατά την πλεύση τους στον Σηκουάνα. Όλα αυτά την ώρα που τα πιο μετριοπαθή σενάρια για τους νεκρούς Παλαιστινίους επιβεβαιώνονται.

Η Παλαιστινιακή αποστολή με το χαμόγελο στα πρόσωπά τους, διέσχισε με σκάφος τον Σηκουάνα, έχοντας ως σημαιοφόρους τους Βαλερί Ταραζί από τη Γάζα και Γουασίμ Αμπού Σαλ από τη Ραμάλα, ενώ η Ισραηλινή αποστολή αντιμετώπισε γιουχάρισμα. Κάτι πολύ σπάνιο για Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τον Ιανουάριο, η Ναγκάμ Αμπού Σάμρα, πρωταθλήτρια του καράτε που επρόκειτο να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, πέθανε σε νοσοκομείο της Αιγύπτου αφού υπέκυψε στα τραύματά της. Είχε τραυματιστεί σοβαρά από ισραηλινή επίθεση που της προκάλεσε τραύματα στο κεφάλι και οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ενός της ποδιού.

Η Παλαιστινιακή Ολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε τη Δευτέρα ότι έστειλε επιστολή στον επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ ζητώντας του να απαγορεύσει το Ισραήλ, επικαλούμενη τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα ως παραβίαση της ολυμπιακής εκεχειρίας.

Στην επιστολή «τονίζεται ότι οι Παλαιστίνιοι αθλητές, ιδιαίτερα εκείνοι στη Γάζα, στερούνται ασφαλούς διέλευσης και έχουν υποφέρει σημαντικά λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων . Περίπου 400 Παλαιστίνιοι αθλητές έχουν σκοτωθεί και η καταστροφή των αθλητικών εγκαταστάσεων επιδεινώνει τη δυσχερή θέση των αθλητών που βρίσκονται ήδη υπό σοβαρούς περιορισμούς».

Οι περισσότερες νεκρές αθλήτριες και αθλητές, εκπροσωπούσαν το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην Παλαιστίνη και όλο τον κόσμο.

Η βάρκα που μεταφέρει την Ολυμπιακή αποστολή του Ισραήλ έκανε την είσοδό της στον ποταμό Σηκουάνα κατά την τελετή έναρξης στο Παρίσι υπό έντονο γιουχάρισμα τόσο στην fan zone, όσο και από τους θεατές που παρευρίσκονταν στην τελετή στον Σηκουάνα.

Υπό τη σκιά του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, με αυξημένο επίπεδο απειλών κατά της ισραηλινής αποστολής, 88 αθλητές θα αγωνιστούν σε 15 διαφορετικά αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

20-year-old Waseem Abu Sal from Ramallah, the first Palestinian boxer to ever compete at the Olympics. pic.twitter.com/jRo5XQiaKD

24-year-old swimmer Valerie Tarazi, whose family is originally from Gaza. Top medalist at the 2023 Arab Games.

The crowd booed Israel as their team sailed down the Seine during the opening ceremony of the Paris Games.

This could not be seen on TV. pic.twitter.com/atBgQuqrs6

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) July 26, 2024