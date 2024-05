Ιρλανδία: Όταν τα ξωτικά από το Δουβλίνο συνάντησαν τις μαχήτριες της Παλαιστίνης

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Παλαιστίνης (από την Δυτική Όχθη οι περισσότερες) νίκησε την Bohemian FC σε έναν ιστορικό αγώνα στο Dalymount Park του Δουβλίνου την Τετάρτη 15 Μαΐου. Οι φιλοξενούμενες πέτυχαν νίκη με 2-1 επί των γηπεδούχων μπροστά σε ένα sold-out κοινό 4.390 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρλανδίας Michael D Higgins.

Πριν από τη σέντρα, η Róisín El Cherif τραγούδησε μια συγκινητική εκδοχή του εθνικού ύμνου της Παλαιστίνης όπως ενημερώνει το GCN της Ιρλανδίας, ενώ η Radie Peat της Lankum με την σειρά της ερμήνευσε το «Amhrán na bhFiann» (σ.σ. Το Τραγούδι του Στρατιώτη, ο εθνικός ύμνος της Ιρλανδίας). Έξω από το γήπεδο, η queer καλλιτέχνης Emmalene Blake ζωγράφισε μια τοιχογραφία της Hind Rajab, ενός εξάχρονου κοριτσιού που δολοφονήθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ακτιβιστές μοιράστηκαν τις εκκλήσεις τους για δράση και τις ελπίδες τους για μια ελεύθερη Παλαιστίνη και η θρυλική Ιρλανδή μουσικός Mary Black τραγούδησε το «No Frontiers», ενθαρρύνοντας το πλήθος να συμμετάσχει καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από το Dalymount Park.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας πήρε ζωή, με την Katie Malone της Bohemians να βάζει μπροστά την Bohemians στο 53ο λεπτό. Γιορτάζοντας το γκολ, οι γηπεδούχοι τίμησαν τους αντιπάλους τους από τη Δυτική Όχθη, κρατώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε «Saoirse don Phailistín» (σε μετάφραση «Ελευθερία για την Παλαιστίνη»).

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν λίγο αργότερα με αυτογκόλ, πριν η Nour Youseff πετύχει το νικητήριο τέρμα στην εκπνοή του αγώνα. Μετά το τελικό σφύριγμα, τόσο η Παλαιστίνη όσο και η Bohemians πανηγύρισαν στο γήπεδο και με το κοινό, πριν το πάρτι μεταφερθεί σε μπαρ.

Σύμφωνα με την Bohemians, ο σκοπός του παιχνιδιού ήταν να αναδείξει τη συνεχιζόμενη «καταστροφή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για «ειρήνη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για όλους». Πραγματοποιήθηκε κατά την 76η επέτειο της Αλ Νάκμπα, η οποία αναφέρεται στη μαζική εκτόπιση και απαλλοτρίωση των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948.

Μιλώντας πριν από τον αγώνα, ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ιρλανδία, Δρ Jilan Wahba Abdalmajid, δήλωσε: «Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη Νάκμπα από το να έρθει η εθνική μας ομάδα σε μια από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που είναι σταθερή και συνεπής στην αλληλεγγύη της προς τον δίκαιο αγώνα μας. Ευχαριστούμε την Ιρλανδία, ευχαριστούμε τον ιρλανδικό λαό και ευχαριστούμε την Bohemian FC».

Ηποδοσφαιρλιστρια Busan Abuaita είπε: «Κάθε φορά που παίζουμε για την εθνική ομάδα και ακούμε τον ύμνο μας είναι ένα εκπληκτικό συναίσθημα, να εκπροσωπούμε όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και τις Παλαιστίνιες γυναίκες.Αυτός ο αγώνας είναι πιο ιδιαίτερος για εμάς καθώς πηγαίνουμε σε μια χώρα που δείχνει τόση αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, το κάνουμε αυτό για να παίξουμε ένα παιχνίδι αλλά και για να υποστηρίξουμε τη Γάζα και όλο τον παλαιστινιακό λαό».

«Εκτιμούμε την πρόσκληση, δεν είμαστε πάντα σε θέση να ταξιδεύουμε λόγω της δουλειάς μας, της βίζας και άλλων θεμάτων, αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να είμαστε παρούσες στο Δουβλίνο σε αυτό το γεγονός, οι άνθρωποι να είναι εκεί για να μας υποστηρίξουν όταν παίζουμε το παιχνίδι που αγαπάμε. Είναι ένας τρόπος να αγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε στο γήπεδο, η παρουσία μας είναι ένα μήνυμα ότι είμαστε ακόμα εδώ ως λαός», πρόσθεσε.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την εκδήλωση που διοργάνωσε η Bohemian FC χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση της επίσκεψης της ομάδας της Παλαιστίνης, βοηθώντας παράλληλα τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα της Παλαιστίνης έπαιξε στην Ευρώπη και οι γηπεδούχοι της Λίγκας της Ιρλανδίας έχουν κάνει sold out, με 4.500 θεατές να αναμένονται στο Dalymount Park. Η Bohemians ανήκει σε οπαδούς και η ισχυρή πίστη των μελών της στον παλαιστινιακό αγώνα αντικατοπτρίζει ένα συναίσθημα που μοιράζονται πολλοί στο ιρλανδικό ποδόσφαιρο και τη χώρα συνολικά.

Σημαίες της Παλαιστίνης εμφανίζονται συχνά στους αγώνες της Bohemians, ενώ ενόψει της σεζόν 2023 κυκλοφόρησε εκτός έδρας φανέλα με θέμα την Παλαιστίνη. Το Palestine Sports For Life, το οποίο δραστηριοποιείται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, έλαβε το 10% των εσόδων από τις πωλήσεις της φανέλας, τα οποία διατέθηκαν για ένα έργο στον προσφυγικό καταυλισμό του Τουλκάρμ στη Δυτική Όχθη. Η φανέλα έκανε πολλές πωλήσεις και άρχισαν προκαταρκτικές συζητήσεις με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ένα φιλικό.

