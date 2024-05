Eurovision 2024: Γιουχαρίσματα εντός αρένας για την Έντεν Γκολάν και απέξω διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης

Η εικοσάχρονη τραγουδίστρια, της οποίας το τραγούδι Hurricane [ αρχικά παρουσίασε το October Rain, το οποίο θεωρήθηκε ότι αναφερόταν στην επιθέση της Χαμάς στο Ισραήλ και έτσι αποκλείστηκε έπειτα από έντονες πιέσεις], αντιμετώπισε έντονες αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα από το πλήθος.

Οι φωνές που ζητούσαν μια «Ελεύθερη Παλαιστίνη» ακούγονται σε πλάνα που αναρτήθηκαν από την εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως μπορείτε να ακούσετε και να δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, οι παρευρισκόμενοι/ες σχεδόν επισκίασαν με τις φωνές τους την τραγουδίστρια. Εκείνη έδειχνε να μοιάζει ψύχραιμη, παρότι οι επικρίσεις μόνο απαρατήρητες δεν μπορούσαν να περάσουν.

Bεβαίως ακούστηκαν και επευφημίες, σύμφωνα με τον σχολιαστή του BBC για την Eurovision, Graham Norton.

Israel gets booed during the Grand Final Live Show. pic.twitter.com/DlanYJcG8H

— Kubas (@kubasaak) May 11, 2024