Akylas: Κυκλοφόρησε το video clip για το νέο τραγούδι του με τίτλο «Parto»
Στο video clip, ο Akylas πρωταγωνιστεί δίπλα σε μία γιαγιά και μαζί δημιουργούν έναν δικό τους μικρό κόσμο
- Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
- Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις - Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας
- Σπείρα εξαπατούσε πολίτες μέσω taxisnet – Δεκάδες δράστες λάμβαναν προνοιακά επιδόματα και κρατικές επιδοτήσεις
- Άγρια επίθεση σε 52χρονη στη Θεσσαλονίκη: 25χρονος μπήκε στο μαγαζί της, της έδειξε ερωτικό βίντεο και τη χτύπησε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά την κυκλοφορία του debut album “Press Start”, που ήδη έχει γίνει viral στα streaming platforms και στα social media, ο Akylas παρουσιάζει τώρα το video clip για το τραγούδι “PARTO”! Ένα video γεμάτο συναίσθημα, ελευθερία και αυθεντικές στιγμές χαράς.
Στο video clip, ο Akylas πρωταγωνιστεί δίπλα σε μία γιαγιά και μαζί δημιουργούν έναν δικό τους μικρό κόσμο, μακριά από άγχος, πρέπει και καθημερινότητα. Παίζουν παιχνίδια, βλέπουν ταινία, γελάνε, χορεύουν και απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου σαν παιδιά, αποδεικνύοντας πως η χαρά δεν έχει ηλικία.
Ο Akylas, με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και την αμεσότητα που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει από το πρώτο του βήμα, δίνει στο “PARTO” μια διαφορετική διάσταση, πιο ανθρώπινη και cinematic, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή το pop attitude του!
Την σκηνοθεσία υπογράφει Jim Georgantis και τα Vfx ο San Tierrez!
Το “PARTO” περιλαμβάνεται στο πρώτο album του Akyla, “Press Start”, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο hot pop releases της χρονιάς.
Δείτε τώρα το music video του “PARTO”:
Ακούστε εδώ ολόκληρο το album “Press Start”: https://akylas.lnk.to/PressStart
Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι Ερυθρόλευκοι
- Βρήκαν τρεις όλμους στο διαμέρισμα που αγόρασαν στην Αγία Παρασκευή
- «Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
- Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης 67χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης
- Έρευνα για διαφθορά με πρωταγωνιστή τον Θαπατέρο – Τι βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιό του
- Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
- Τσιτσιπάς: «Η ζέστη δίνει πλεονέκτημα στο παιχνίδι μου»
- Ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία: Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος – Τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις