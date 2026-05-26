Το t-shirt «Foxes» του Κερτ Κομπέιν βγαίνει στο «σφυρί»
Το t-shirt Foxes, που είχε χαρίσει ο Κερτ Κομπέιν στην Πάτι Σέμελ λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, βγαίνει σε δημοπρασία - και ήδη οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις
Ήταν το 1993 όταν ο Κερτ Κομπέιν και η παρέα του έκατσαν μπροστά από τον φακό του Άντον Κορμπέιν για μια νέα σειρά φωτογραφιών. Δεν ήταν κάτι που έκαναν για πρώτη φορά οι Nirvana – αλλά μάλλον δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι ότι εκείνα τα κλικ θα έμεναν στην ιστορία.
Mια φωτογραφία από εκείνη τη συνεργασία κοσμεί το προφίλ του grunge συγκροτήματος στο Spotify – εκείνη με τον αδικοχαμένο rock star να φοράει το t-shirt με τη στάμπα Foxes. Κι αυτό το μπλουζάκι έχει βγει στο «σαφυρί» εδώ και μερικές μέρες, ψάχνοντας νέο ιδιοκτήτη.
Το t-shirt Foxes το είχε χαρίσει ο Κερτ Κομπέιν στην Πάτι Σέμελ το καλοκαίρι του 1993 και η ντράμερ των Hole (του συγκροτήματος της Κόρτνεϊ Λαβ) αποκάλυψε την ιστορία πίσω από αυτό το δώρο.
«Σιάτλ, Ουάσινγκτον. Καλοκαίρι, 1993… Πήγα στο σπίτι του Κερτ και της Κόρτνεϊ για να την πάρω για τις πρόβες των Hole. Ανέβηκα πάνω και κάθισα στο κρεβάτι ενώ εκείνη ετοιμαζόταν να φύγει» γράφει στην επιστολή που συνοδεύει το t-shirt με τη στάμπα της ταινίας του 1980, με πρωταγωνίστρια την Τζόντι Φόστερ.
«Ο Κερτ μπήκε μέσα και άρπαξε το t-shirt από μια στοίβα με ρούχα. Είπε ‘πρέπει να το πάρεις αυτό’. Ήταν ένα μπλε διαφημιστικό μπλουζάκι από την ταινία Foxes του 1980. Μας άρεσε και στους δύο οι εφηβικές cult ταινίες των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Ο Κερτ είχε το soundtrack. Μου άρεσε πολύ η Τζόντι Φόστερ που πρωταγωνιστούσε σε αυτήν».
Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς οι Nirvana θα κυκλοφορήσουν το In Utero -τον τρίτο και τελευταίο τους δίσκο- ενώ θα συνεργαστούν ξανά με τον διάσημο ολλανδό φωτογράφο Άντον Κορμπέιν για το video clip του Heart-Shaped Box. Επτά μήνες μετά, ο Κομπέιν θα βρεθεί νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 27 ετών.
Ο οίκος δημοπρασιών Julien’s υπολόγιζε ότι το t-shirt του Κερτ Κομπέιν μπορεί να αγγίξει τα 6.000 δολάρια – ωστόσο έως τώρα οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τις 8.000.
