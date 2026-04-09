Το ημερολόγιο έγραφε 8 Απριλίου 1994 όταν ένας ηλεκτρολόγος έφτασε σε ένα σπίτι στην οδό Lake Washington Boulevard, μόνο και μόνο για να αντικρίσει το άψυχο σώμα ενός άνδρα. Αυτός ήταν ο Κερτ Κομπέιν.

Σύμφωνα με τις Αρχές του Σιάτλ, ο leader των Nirvana είχε βάλει τέλος στη ζωή του τρεις ημέρες πριν, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν δίπλα στη σορό του μια καραμπίνα, ένα σημείωμα και τα σύνεργα ηρωίνης. Μετά από λίγες ημέρες, ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία και η υπόθεση «έκλεισε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rolling Stone (@rollingstone)

Τουλάχιστον επίσημα, καθώς σε αυτές τις κάτι περισσότερο από τρεις δεκαετίες που έχουν περάσει μια θεωρία συνωμοσίας βρίσκει συνεχώς τον δρόμο της προς τον Τύπο, τα ερευνητικά βιβλία και φυσικά το διαδίκτυο: ο Κερτ Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε.

Η αστυνομία δεν έχει ανοίξει ξανά την υπόθεση, λέγοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτό. Ωστόσο, στο νέο του βιβλίο που κυκλοφόρησε ο Ίαν Χαλπερίν με τίτλο Case Closed: The Cobain Murder: The Killing and Cover-Up of Kurt Cobain, υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρία στοιχεία που λένε την αλήθεια.

Ο συγγραφέας – δημοσιογράφος, γνωστός για αρκετά ερευνητικά βιβλία, ισχυρίζεται ότι μίλησε με έναν πρώην ντετέκτιβ του Σιάτλ -του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτεται- που τονίζει ότι η έρευνα για τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν ήταν λανθασμένη.

«Ένιωθα μια αγανάκτηση όλα αυτά τα χρόνια. Τελικά αποφάσισε να μιλήσω για να διορθώσω μια αδικία» φέρεται να του είπε.

Ο ανώνυμος πρώην ντετέκτιβ υποστηρίζει ότι τα επίπεδα ηρωίνης στον οργανισμό του γνωστού καλλιτέχνη ήταν τόσο υψηλά, που ο Κερτ Κομπέιν θα ήταν αδύνατον να αυτοπυροβοληθεί.

«Στο όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο Κομπέιν δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ οι τελευταίες πέντε γραμμές του σημειώματος είναι από διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα» αναφέρει στο βιβλίο του Ίαν Χαλπερίν.

Kurt Cobain death mystery reignites as ex-detective points to three clues challenging suicide ruling — Daily Mail (@DailyMail) April 8, 2026

Η Daily Mail απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιβλίο. «Ο Κερτ Κομπέιν αυτοκτόνησε το 1994. Αυτό ισχύει και σήμερα» ήταν η επίσημη απάντηση.

* Κεντρική φωτογραφία του Steve Double από την έκθεσή του στο Proud Camden του Λονδίνου το 2014