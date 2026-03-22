Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
Fizz 22 Μαρτίου 2026, 14:00

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Έφη Αλεβίζου
Ένα σημείωμα αυτοκτονίας, καρφωμένο με ένα κόκκινο στυλό στο χώμα ενός φυτού σε γλάστρα, θεωρήθηκε για πολύ καιρό ως το τελευταίο μήνυμα του Κερτ Κομπέιν προς τον κόσμο.

Ο frontman των Nirvana πέθανε στις 5 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών, από τραύμα κυνηγετικού όπλου στο σπίτι του, στο Σιάτλ. Ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ έκρινε ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία.

Από κάποιον άλλο

Γραμμένο με κόκκινο στυλό σε ένα σουπλά εστιατορίου, το σημείωμα ήταν ένα από τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία που επικαλέστηκε η Αστυνομία του Σιάτλ για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Κομπέιν αυτοκτόνησε.

Τώρα, μια ιδιωτική ομάδα ιατροδικαστών ισχυρίζεται ότι οι τελευταίες γραμμές του σημειώματος, όπου ο Κομπέιν φαίνεται να αποχαιρετά τη σύζυγό και την κόρη του, ενδέχεται να έχουν γραφτεί από κάποιον άλλο.

Οι γραμμές αυτές αναφέρουν: «Σε παρακαλώ, συνέχισε, Κόρτνεϊ, για τη Φράνσις, για τη ζωή της που θα είναι πολύ πιο ευτυχισμένη, χωρίς εμένα» ακολουθούμενες από την επανάληψη «Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ» με κεφαλαία γράμματα.

Η Μάρτιν δήλωσε ότι πραγματοποίησε την ανάλυσή της με σκοπό να επιτευχθεί η επίσημη επανέναρξη της υπόθεσης Κερτ Κομπέιν από την Αστυνομία του Σιάτλ ως έρευνα για ανθρωποκτονία και όχι για αυτοκτονία

«Δεν πέτυχε»

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Μισέλ Γουίλκινς, η οποία συνεργάστηκε με την ομάδα, δήλωσε στη Daily Mail: «Αν κοιτάξετε προσεκτικά, η γραφή στις τέσσερις τελευταίες γραμμές είναι διαφορετική, μεγαλύτερη και πιο ακατάστατη. Δεν πιστεύουμε ότι ο Κερτ έγραψε αυτές τις γραμμές».

Αντίθετα, το πάνω μέρος του σημειώματος, που απευθύνεται στον φανταστικό παιδικό φίλο του Κομπέιν, τον «Μπόντα», μοιάζει περισσότερο με αποχαιρετισμό στον κόσμο της μουσικής παρά με προσωπικό μήνυμα προς την οικογένειά του: «Δοκίμασα τα πάντα… Προσπάθησα να πάρω αυτό που ήθελα από τη ζωή, αλλά απλά δεν πέτυχε».

Ανθρωποκτονία;

Η αναλύτρια γραφικού χαρακτήρα Μοζέλ Μάρτιν ισχυρίστηκε ότι οι τελευταίες γραμμές γράφτηκαν από κάποιον άλλο, επικαλούμενη αλλαγές στη μορφή και τον ρυθμό των γραμμάτων, αν και τα ευρήματά της δεν έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους.

Η Μάρτιν δήλωσε ότι πραγματοποίησε την ανάλυσή της με σκοπό να επιτευχθεί η επίσημη επανέναρξη της υπόθεσης Κερτ Κομπέιν από την Αστυνομία του Σιάτλ ως έρευνα για ανθρωποκτονία και όχι για αυτοκτονία.

Σκηνοθετημένο

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Σιάτλ είχε δηλώσει προηγουμένως στην Daily Mail ότι δεν προτίθενται να επανεξετάσουν την υπόθεση.

«Ο ντετέκτιβ μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Κομπέιν πέθανε από αυτοκτονία, και αυτή εξακολουθεί να είναι η θέση που υποστηρίζει η Διεύθυνση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Στο κάτω μέρος του σημειώματος υπήρχε μια υπογραφή που έγραφε «Κερτ Κομπέιν», αλλά οι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι η χρήση του πλήρους νομικού ονόματός του αντί για μια πιο προσωπική υπογραφή όπως «Κερτ» ή «Σ’ αγαπώ» είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη για ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τη σύζυγο και το παιδί του.

Σε συνδυασμό με τη δραματική παρουσίαση του γράμματος, γραμμένο σε ένα σουπλά και καρφωμένο στο χώμα ενός φυτού σε γλάστρα, αυτές οι λεπτομέρειες έχουν τροφοδοτήσει εικασίες ότι το σημείωμα μπορεί να είχε σκηνοθετηθεί ή να είχε δημιουργηθεί για να προκαλέσει εντύπωση.

Οι τέσσερις τελευταίες γραμμές

Παρατηρητές έχουν από καιρό επισημάνει τον θεατρικό χαρακτήρα της παρουσίασης, και αυτό τονίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο της σειράς Unsolved Mysteries, εφιστώντας την προσοχή σε εθνικό επίπεδο στις ασυνήθιστες περιστάσεις που περιβάλλουν το τελευταίο μήνυμα του Κομπέιν.

Η Μάρτιν πραγματοποίησε μια σχολαστική εξέταση δύο σειρών γραφικού χαρακτήρα: γνωστών δειγμάτων της γραφής του Κόμπιν και του φερόμενου ως σημειώματος αυτοκτονίας, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων τελευταίων γραμμών του.

Χρησιμοποιώντας τόσο ψηφιακά όσο και αναλογικά εγκληματολογικά εργαλεία, ανέλυσε τα πάντα, από τη θέση της κουκκίδας στο «i» και το σχήμα των φωνηέντων έως την πίεση της μπίλιας του στυλό και τις αναλογίες των γραμμάτων.

Τα ευρήματά της επιβεβαίωσαν ότι το κύριο σώμα του σημειώματος αυτοκτονίας ταιριάζει απόλυτα με το γνωστό γραφικό χαρακτήρα του Κομπέιν. Όμως, οι τέσσερις τελευταίες γραμμές έδειχναν μια διαφορετική εικόνα.

Συμπεριφορική απόκλιση

«Κατά την ανάλυση του αμφισβητούμενου σημειώματος αυτοκτονίας του Κερτ Κομπέιν, η εγκληματολογική σύγκριση γραφικού χαρακτήρα αποκάλυψε μια σαφή συμπεριφορική απόκλιση: το κύριο σώμα του σημειώματος ταίριαζε με το γνωστό γραφικό χαρακτήρα του μουσικού, ενώ οι τέσσερις τελευταίες γραμμές παρουσίαζαν σημαντικές ανωμαλίες» δήλωσε στη Daily Mail.

Σε μια κλίμακα σύγκρισης πέντε βαθμών, η πιθανότητα ο Κομπέιν να έγραψε τις τελευταίες γραμμές βαθμολογήθηκε με 4,75, με το πέντε να σημαίνει «σίγουρα όχι».

Πιθανότητα, όχι βεβαιότητα

Σύμφωνα με την Μάρτιν, αυτό δείχνει ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν έντονα ότι δεν τις έγραψε ο ίδιος.

«Αν και τα στοιχεία υποστηρίζουν σαφώς ότι οι τελευταίες γραμμές δεν γράφτηκαν από τον Κομπέιν, δεν μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι δεν τις έγραψε αυτός, επειδή δεν ήμουν εκεί», εξήγησε.

«Η ηθική εγκληματολογική εξέταση αφορά την πιθανότητα, όχι την απόλυτη βεβαιότητα».

Σημαντικές διαφορές

Ο πιστοποιημένος εξεταστής εγγράφων Τζέιμς Γκριν συνέκρινε επίσης το κύριο σώμα της σημείωσης με τις τέσσερις τελευταίες γραμμές χρησιμοποιώντας τυπικές εγκληματολογικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ACE (Analyze, Compare, and Evaluate), σύμφωνα με το Academy Standards Board.

Αν και ο Γκριν δεν εντόπισε ξεκάθαρα έναν δεύτερο συγγραφέα, παρατήρησε αρκετές «σημαντικές» διαφορές.

Οι τελευταίες γραμμές είναι μεγαλύτερες από το υπόλοιπο σημείωμα, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να προστέθηκαν αργότερα.

Μια θεωρία είναι ότι ο Κομπέιν έγραψε το κύριο σώμα του σημειώματος μια κι έξω και επέστρεψε για να προσθέσει τις τελευταίες λέξεις. Μια άλλη πιθανότητα, κατέληξε ο Γκριν, είναι ότι οι τελευταίες γραμμές προστέθηκαν από κάποιον άλλον.

Έμπειρος πλαστογράφος

Ωστόσο, οι λεπτές διαφοροποιήσεις στην κλίση, το μέγεθος και το σχήμα αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.

Ο Γκριν ανέφερε ότι, αν και η γραφή θα μπορούσε εύλογα να είναι του Κομπέιν, ένας έμπειρος πλαστογράφος θα μπορούσε να είχε αναπαράγει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες
Πίσω από την οργάνωση της καθημερινής ζωής κρύβεται μια αόρατη αλλά εξουθενωτική μορφή εργασίας, το ψυχικό φορτίο, που συνεχίζει να βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες

LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός
LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

LIVE: Μπολόνια – Λάτσιο
LIVE: Μπολόνια – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Λάτσιο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά πίσω από τα ελληνικά εστιατόρια της ΝΥ στα 70s
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

25η Μαρτίου: Γαλανόλευκη – γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο – Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας ενδιαφέρον και συγκίνηση σε παρευρισκόμενους και περαστικούς

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Λίγο πριν τη δικαστική μάχη, ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλάει στο in για τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στη Δικαιοσύνη στην κύρια δίκη για τα Τέμπη αλλά και για τον Κώστα, Αχ. Καραμανλή ο οποίος «προστατεύεται από το κόμμα του».

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν άφησε ξανά εκτός 12άδας τον Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς είναι και πάλι εκτός 12άδας, για το ματς με τον Πανιώνιο (22/3, 16:00), μετά το σίριαλ με εκατέρωθεν σχόλια και αναρτήσεις ανάμεσα στον ίδιο, την οικογένειά του και τον Εργκίν Αταμάν.

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ
LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Σάντερλαντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου
«Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση» αναφέρει η Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ: Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)
Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο ταλαντούχος άλτης με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο τη φετινή σεζόν – Το προφίλ του 21χρονου Βούλγαρου που «απειλεί» τον Τεντόγλου στον αποψινό τελικό του μήκους.

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων
Η οργάνωση, η οποία παρουσιαζόταν ως ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο, εκτιμάται ότι είχε συνολικό οικονομικό όφελος περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

