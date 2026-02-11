«Είναι ανθρωποκτονία» – Μια νέα έρευνα αλλάζει τα δεδομένα γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν
Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την αυτοκτονία του Κερτ Κομπέιν μια νέα έρευνα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα του θανάτου του leader των Nirvana.
Το ημερολόγιο έγραφε 8 Απριλίου 1994 όταν η αστυνομία έβρισκε το άψυχο σώμα του στο σπίτι του στο Σιάτλ. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Κερτ Κομπέιν είχε βάλει τέλος στη ζωή του τρεις ημέρες νωρίτερα, σκορπώντας τη θλίψη στην Generation X που «έχασε» τον πιο αγαπημένο της καλλιτέχνη και έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της δεκαετίας του ’90.
Από τότε έχουν περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ωστόσο συχνά πυκνά ο θάνατος του leader των Nirvana επιστρέφει στην επικαιρότητα. Σε αυτά τα χρόνια δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν υποστηρίξει ότι ο Κερτ Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε – έστω κι αν κανείς δεν έχει καταφέρει να το αποδείξει αυτό.
Ωστόσο, ίσως τα δεδομένα να αλλάξουν. Μια νέα έρευνα, από μια ανεξάρτητη ομάδα επιστημόνων, υποστηρίζει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν είναι ανθρωποκτονία.
Η Μισέλ Γουίλκινς, είπε στην Daily Mail ότι «μετά από μόλις τρεις ημέρες που εξετάσαμε τα στοιχεία, ήταν ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και όχι για αυτοκτονία». Σύμφωνα με την ερευνήτρια τα στοιχεία δεν συμβαδίζουν με τον ακαριαίο θάνατο από πυροβολισμό.
Η έκθεση της ερευνητικής ομάδας παρουσίασε δέκα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ή περισσότερους δράστες που τον ανάγκασαν να πάρει υπερβολική δόση ηρωίνης, προτού τον πυροβολήσουν στο κεφάλι, του βάλουν το όπλο στην αγκαλιά του και αφήσουν ένα πλαστό σημείωμα αυτοκτονίας.
Το ιατροδικαστικό γραφείο που εξέτασε τα στοιχεία το 1994, σε ανακοίνωσή του, τόνισε πως «αν χρειαστεί θα επανεξετάσουμε τα συμπεράσματά μας, αρκεί να προκύψουν νέα στοιχεία. Ωστόσο έως σήμερα τίποτα δεν αναιρεί την αρχική έρευνα».
Από την πλευρά του, το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά την υπόθεση. «Οι ντετέκτιβ επιμένουν ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν οφείλεται σε αυτοκτονία και αυτή είναι η επίσημη θέση του τμήματος».
* Κεντρική φωτογραφία: Jesse Frohman
