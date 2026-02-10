Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

«Η σπουδαιότερη συλλογή με κιθάρες στον πλανήτη». Με αυτές τις επτά λέξεις το Guitar Magazine περιέργραψε το 2021 μια από τις πιο γνωστές και μεγαλύτερες συλλογές της pop κουλτούρας: αυτή του Τζιμ Ίρσεϊ.

Ο δισεκατομμυριούχος, που «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο Μάιο, εκτός από ιδιοκτήτης των Ιντιανάπολις Κολτς στο NFL, ήταν λάτρης της pop κουλτούρας – και στη ζωή του φρόντιζε να το δείχνει μεγαλώνοντας όσο περισσότερο μπορούσε την προσωπική του συλλογή.

Η αγάπη του για συλλογή αντικειμένων ξεκίνησε από όταν ήταν παιδί, μαζεύοντας κάρτες του μπέιζμπολ. Ωστόσο η μουσική ήταν πάντα αυτή που τον γοήτευε περισσότερο – κάπως έτσι στη συλλογή του βρίσκονταν περισσότερες από 200 συλλεκτικές κιθάρες, αντικείμενα των Beatles, των Pink Floyd, του Μπομπ Ντίλαν και δεκάδων ακόμα καλλιτεχνών.

Εκτός από τον χώρο της μουσικής, ο Τζιμ Ίρσεϊ είχε πάθος τόσο με την 7η Τέχνη όσο και με τη λογοτεχνία – το 2001 πλήρωσε 2.4 εκατομμύρια δολάρια για το πρωτότυπο χειρόγραφο του On the Road του Τζακ Κέρουακ.

Μέρος αυτής της τεράστιας συλλογής παρουσιάζεται στον οίκο Christie’s, καθώς τον Μάρτιο θα πραγματοποιηθούν τέσσερις δημοπρασίες.

Τα πιο σημαντικά αντικείμενα που θα βγουν στο «σφυρί» είναι τα ντραμς του Ρίνγκο Σταρ από το ντεμπούτο των Beatles στο The Ed Sullivan Show το 1964 – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται να αγγίξει το ένα εκατ. δολάρια.

Την ίδια τιμή υπολογίζουν οι ειδικοί της δημοπρασίας ότι θα φτάσει η κιθάρα του Τζέρι Γκαρσία με την ονομασία Tiger, κατασκευασμένη ειδικά για αυτόν, με την οποία έπαιξε το τελευταίο του live με τους Grateful Dead το 1995.

Τα διπλάσια -και ίσως περισσότερα- αναμένεται να πιάσει η Fender Mustang του 1966, με την οποία ο Κερτ Κομπέιν έπαιξε στο βίντεο του κομματιού των Nirvana Smells Like Teen Spirit.

Εκτός από τον κόσμο της μουσικής, στη δημοπρασία θα κάνουν την εμφάνισή τους και αντικείμενα από τον χώρο του κινηματογράφου – όπως το χειρόγραφο σημειωματάριο όπου ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγραψε το σενάριο της ταινίας Rocky αλλά και ο Γουίλσον, η ανθρωπόμορφη μπάλα βόλεϊ που έκανε παρέα στον Τομ Χανκς στον «Ναυαγό».

* Κεντρική φωτογραφία: Max Touhey | Christie’s