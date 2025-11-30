magazin
30.11.2025
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Τζάκι Κένεντι Ωνάση: Σε δημοπρασία το παλτό που φορούσε τη νύχτα των εκλογών του 1960
Fizz 30 Νοεμβρίου 2025 | 11:45

Τζάκι Κένεντι Ωνάση: Σε δημοπρασία το παλτό που φορούσε τη νύχτα των εκλογών του 1960

Το βιολετί παλτό εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 6.000 - 8.000 δολαρίων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Spotlight

Σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s θα πωληθεί, τον επόμενο μήνα,  το βιολετί μάλλινο παλτό της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση, το οποίο φορούσε τη νύχτα της εκλογής του Τζον Φ. Κένεντι στην προεδρία των ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου 1960.

Το παλτό θα παρουσιαστεί στην «Τσάντες & Μόδα» (Handbags & Fashion) του Sotheby’s

Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί είναι τα νέα παγκόσμια κεντρικά γραφεία του, στη Νέα Υόρκη στις 5-8 Δεκεμβρίου. Για πρώτη φορά, είδη μόδας και αξεσουάρ θα παρουσιαστούν στον συγκεκριμένο χώρο.

Θα ακολουθησει η δημοπρασία «Handbags & Fashion» στην οποία θα υποβάλλονται προσφορές έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Το παλτό εγκυμοσύνης απαθανατίστηκε στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του περιοδικού Life, όπου παρουσιάστηκαν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Φορέθηκε από την Κένεντι καθώς συνόδευε τον γερουσιαστή σύζυγό της στο Χαϊάνις Πορτ τη νύχτα των εκλογών και ήταν οκτώ μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της, τον Τζον Φ. Κένεντι Τζ.

«Λίγα ενδύματα αποτυπώνουν τόσο χαριτωμένα το πνεύμα ενός σημείου καμπής στην αμερικανική ιστορία.

Αυτό το παλτό αντανακλά την μοναδική ικανότητα της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση να επικοινωνεί την αισιοδοξία και τον νεωτερικό χαρακτήρα μόνο μέσω του στυλ.

Τώρα που κάνει το ντεμπούτο του σε δημοπρασία, αναδεικνύεται ως ένα σπάνιο τεχνούργημα στο οποίο η ομορφιά, ο συμβολισμός και η ιστορία συγκλίνουν με αξιοσημείωτη σαφήνεια προσφέροντας στους συλλέκτες μια εξαιρετική ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα κομμάτι με διαρκή πολιτιστική απήχηση» δήλωσε η Μοργκάν Χαλίμι, επικεφαλής τσαντών και μόδας του Sotheby’s παγκοσμίως.

Τι θα πωληθεί στη δημοπρασία

Το βιολετί παλτό εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 6.000 – 8.000 δολαρίων.

Στην ίδια δημοπρασία θα πωληθεί βραδινό φόρεμα από πράσινο βελούδο και χρυσές χάντρες του Alexander McQueen από τη συλλογή «In Memory of Elizabeth Howe, Salem 1692».

Είναι από τη συλλογή του φθινοπώρου του 2007 και εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 7.000 – 12.000 δολαρίων.

Από τα αξεσουάρ που ξεχωρίζουν είναι μια vintage ασημένια Mini Kelly Hermès τσάντα της δεκαετίας του 1990 (η τιμή της οποίας εκτιμάται στα 80.000 έως 150.000 δολάρια), μια Black Box Midas Kelly 25 Sellier περιορισμένης έκδοσης του 2023 με μεταλλικά στοιχεία από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων (που αναμένεται να πωληθεί έως 140.000 δολάρια) και μια μαύρη Chevre Chamkila Bouclerie Moderne Casaque Birkin 20 Sellier περιορισμένης έκδοσης του 2024, η τιμής της οποίας υπολογίζεται στα 60.000 δολάρια.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο