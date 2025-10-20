«Πώς μπόρεσες;» – Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Ήταν η πιο αγαπημένη χήρα του κόσμου. Και τότε αυτή η χήρα εξαφανίστηκε. Πουφ! Πριν από πενήντα πέντε χρόνια, ο κόσμος θρήνησε το τέλος της Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι. «Η αντίδραση εδώ είναι οργή, σοκ και αποτροπιασμός» δήλωσαν οι New York Times. «Οι θεοί κλαίνε» έγραφε η Washington Post. Μια γερμανική εφημερίδα ανακοίνωσε τραγικά: «Η Αμερική έχασε μια αγία». Αλλά η κυρία Κένεντι δεν είχε πεθάνει. Είχε απλώς γίνει η κυρία Ωνάση.

Στις 20 Οκτωβρίου 1968, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εξέπληξε το κοινό που την λάτρευε με το να ξαναπαντρευτεί. Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, φόρεσε ένα νυφικό, μπήκε σε ένα παρεκκλήσι υπό το φως των κεριών και είπε το «ναι» στον Αριστοτέλη Ωνάση, τον πάμπλουτο Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα ήταν για πάντα η «Τζάκι Ο».

Με την αδερφή της Τζάκι

Η σειρά των γεγονότων που την οδήγησαν στο παρεκκλήσι ξεκίνησε πολύ πριν πέσει ένας πυροβολισμός στο Ντάλας. Ενώ οι Κένεντι βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο, ο Ωνάσης ήταν ήδη ένας από τους πλουσιότερους και πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στον κόσμο. Ήταν ιδιοκτήτης της Ολυμπιακής, είχε συγκεντρώσει μια ναυτιλιακή αυτοκρατορία και ήταν εξέχων παίκτης στις βιομηχανίες πετρελαίου, χρυσού και ακινήτων.

Ήταν επίσης γνωστός για τις ερωτικές του περιπτύξεις, συμπεριλαμβανομένης μιας σχέσης με τη διάσημη τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Κάλλας και, για ένα διάστημα, ένα φημολογούμενο ραντεβού με τη μικρότερη αδελφή της Τζάκι, Λι Ραντζιβίλ.

Η αντίδραση εδώ είναι οργή, σοκ και αποτροπιασμός» δήλωσαν οι New York Times. «Οι θεοί κλαίνε» έγραφε η Washington Post

Λίγος χρόνος στο Αιγαίο

Η Λι ήταν αυτή που προσκάλεσε την Τζάκι, μία από τις νεότερες Πρώτες Κυρίες στην ιστορία των ΗΠΑ, να κάνει ένα ταξίδι μαζί της στο γιοτ του Ωνάση, το 1963. Η Τζάκι βρισκόταν εν μέσω βαθιάς κατάθλιψης από τον θάνατο του τρίτου της παιδιού, του Πάτρικ, το οποίο γεννήθηκε πρόωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδέα του ταξιδιού δεν άρεσε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, φοβούμενος ότι θα φαινόταν ανάρμοστο. Όμως ενέδωσε, παρά τις γκρίνιες του Κογκρέσου, με την ελπίδα ότι λίγος χρόνος στο Αιγαίο θα έφερνε την Τζάκι πίσω στον εαυτό της.

Αν και φαινόταν να ανακάμπτει, η τραγωδία ήταν μπροστά της. Η δολοφονία. Το χάος που ακολούθησε. Το ροζ Chanel ταγέρ, καλυμμένο με το αίμα του συζύγου της. Το γεγονός ότι η Τζάκι, μόλις 34 ετών, αρνήθηκε να βγάλει το ταγέρ – λέγοντας «θέλω να δουν τι έκαναν στον Τζακ» έγινε εθνική φήμη, μια κάποια απόδειξη της αδάμαστης δύναμής της.

Τάξη στο χάος

«Η χώρα την είχε εξιδανικεύσει, και τώρα η χώρα την χρειαζόταν για να κρατήσει όλους τους ανθρώπους ενωμένους» έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο, ένας από τους πολλούς βιογράφους της. «Η αίσθηση της ιστορίας, η αξιοπρέπειά της και η άρνησή της να σκέφτεται μόνο τον εαυτό της. Η Τζάκι ήταν αυτή που έφερε τάξη στο χάος».

Αλλά καθώς η Τζάκι μετατράπηκε από αρχηγική σύζυγος σε πενθούσα χήρα, καθώς μετακόμισε από τον Λευκό Οίκο στο Άπερ Ιστ Σάιντ, υπήρχε ένταση ανάμεσα σε αυτό που ήταν και σε αυτό που της επιτρεπόταν να γίνει.

«Η λεγεώνα των θαυμαστών της την κρατούσε σαν πεταλούδα σε κεχριμπάρι και δεν ήθελε ποτέ να κάνει κάτι που θα άλλαζε τη λατρεία τους για μια γενναία, πονεμένη γυναίκα που ήταν αφοσιωμένη στα παιδιά της» έγραψε ο Σπότο.

Το βιβλίο του δημοσιογράφου Πίτερ Έβανς «Νέμεσις: Η αληθινή ιστορία», περιγράφει ένα μακροχρόνιο ερωτικό πεντάγωνο και έναν αγώνα εξουσίας μεταξύ του Ωνάση, της Τζάκι, της αδελφής της Λι, του Προέδρου και του αδελφού του Ρόμπερτ Κένεντι

Γεωμετρικά σχήματα κι εξουσία

Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, «ο Ωνάσης ήταν ένας γύπας που περίμενε να ορμήσει» συνεχίζει ο Σπότο. Το βιβλίο του δημοσιογράφου Πίτερ Έβανς «Νέμεσις: Η αληθινή ιστορία», περιγράφει ένα μακροχρόνιο ερωτικό πεντάγωνο και έναν αγώνα εξουσίας μεταξύ του Ωνάση, της Τζάκι, της αδελφής της Λι, του Προέδρου και του αδελφού του Ρόμπερτ Κένεντι.

Η Λι φέρεται να είχε σχέση με τον Ωνάση. Ο Ωνάσης είχε μια επιχειρηματική έχθρα εναντίον του Ρόμπερτ. Ο Ρόμπερτ συμμεριζόταν την περιφρόνηση του αδελφού του για τον Ωνάση. Και μετά τη δολοφονία του JFK το 1963, ο Ρόμπερτ και η Τζάκι είχαν έρθει πολύ κοντά – κάποιοι θεωρούσαν ύποπτα κοντά. Τότε, το 1968, ο Ρόμπερτ δολοφονήθηκε, τα μεσάνυχτα της 5ης Ιουνίου του 1968 στο ξενοδοχείο Ambassador στο Λος Άντζελες.

Η μαρτυρία της προσωπικής βοηθού

Μέσα σε τέσσερις μήνες, οι φήμες για τη σχέση της Τζάκι με τον Ωνάση επιβεβαιώθηκαν. «Ούτε ένας φίλος δεν πίστευε ότι η Τζάκι έπρεπε να παντρευτεί τον Ωνάση» έγραψε ο Έβανς. «Αλλά τώρα που ο Μπόμπι είχε φύγει, δεν υπήρχε κανείς που θα μπορούσε να την σταματήσει».

Ο Τύπος υπέθεσε ότι η Τζάκι ενδιαφερόταν για τον Ωνάση μόνο για τα χρήματά του. Αλλά όσοι είδαν από κοντά τη σχέση τους μπορούσαν να καταλάβουν γιατί η 39χρονη τότε Τζάκι λαχταρούσε έναν σύντροφο. Η προσωπική της βοηθός εκείνη την εποχή, η Κάθι ΜακΚίον, θυμάται ότι η Τζάκι ζητούσε συχνά τη βοήθειά της σε περίεργες δουλειές τις βραδινές ώρες.

«Είχε συνηθίσει να έχει συνέχεια παρέα και ξαφνικά έμεινε μόνη» δήλωσε η ΜακΚίον σε συνέντευξή της. «Χρειαζόταν κάποιον για να μιλήσει, ειδικά τα βράδια».

Και σκεφτόταν τα παιδιά της. «Πολλοί άνθρωποι είπαν, ‘ω, Θεέ μου, γιατί παντρεύτηκε αυτόν τον τύπο; Αλλά ήταν καλός πατέρας για τον Τζον και την Καρολίνα», θυμάται η ΜακΚίον. «Καθόταν μαζί τους στο τραπέζι της τραπεζαρίας και τους ρωτούσε πώς ήταν το σχολείο. Μπορεί να ήταν μεγαλύτερος άνθρωπος, αλλά τους έδινε σημασία και τον αγαπούσαν».

Έτσι, η ΜακΚίον βρέθηκε σε ένα αεροπλάνο για την Ελλάδα, και για το ιδιωτικό νησί Σκόρπιος, όπου η Τζάκι και ο «Άρης» θα γίνονταν αντρόγυνο παρουσία μόνο των πιο στενών συγγενών και φίλων τους.

Θα αφοριζόταν από την Καθολική Εκκλησία

«Φορούσε ένα μπεζ σιφόν φόρεμα με δαντέλες, το οποίο είχε φορέσει νωρίτερα φέτος στον γάμο μιας φίλης της» ανέφερε η Μαξίν Σεσάιερ στην πρώτη σελίδα της Washington Post. «Τα παπούτσια της ήταν με φλατ τακούνι σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσει το μικρότερο ανάστημα του συζύγου της».

Δεν υπήρχαν λουλούδια στην τελετή και το μικρό παρεκκλήσι όπου παντρεύτηκαν φωτιζόταν μόνο από το φως των κεριών. Από εκεί, οι καλεσμένοι επιβιβάστηκαν στο γιοτ του Ωνάση για μια πλωτή δεξίωση. Η ροζ σαμπάνια έρεε καθώς οι δημοσιογράφοι σε κοντινές ψαρόβαρκες προσπαθούσαν να πάρουν μια γεύση από τους εορτασμούς.

Πίσω στην πατρίδα τους, οι εφημερίδες εικάζανε αν η Τζάκι θα αφοριζόταν από την Καθολική Εκκλησία επειδή παντρεύτηκε με ελληνορθόδοξη τελετή και μάλιστα με έναν διαζευγμένο άνδρα του οποίου η πρώτη σύζυγος ζούσε ακόμη.

Χήρα για δεύτερη φορά

Παρά τη δημόσια κατακραυγή (άλλος καθόλου ψύχραιμος τίτλος «Τζάκι, πώς μπόρεσες;»), η πρώην Πρώτη Κυρία θα έλεγε αργότερα ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης «με έσωσε σε μια στιγμή που η ζωή μου βυθιζόταν στις σκιές».

Οι μαρτυρίες διαφέρουν ως προς το αν ο γάμος τους ήταν ευτυχισμένος. Φαινόταν να διατηρούν ανεξάρτητες ζωές: εκείνος πετούσε για επιχειρηματικές επιχειρήσεις, ενώ εκείνη συνέχιζε τις κοινωνικές της υποχρεώσεις στη Νέα Υόρκη και το Κέιπ Κοντ. Αλλά όταν ο Ωνάσης ήταν στο σπίτι, είπε η βοηθός της Τζάκι, Κάθι ΜακΚίον, κάθονταν μαζί τα βράδια, πίνοντας κοκτέιλ και τρώγοντας ποπκόρν Jiffy Pop.

Το 1973, ο γιος του Ωνάση σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Από τότε, η υγεία του «Άρη» φαινόταν να επιδεινώνεται ραγδαία και το 1975 πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια. Στα 45 της χρόνια, η Τζάκι έμεινε χήρα για άλλη μια φορά.

Ένιωθε πάντα Κένεντι

Τα επόμενα χρόνια, έγινε εκδότρια βιβλίων. Απέφευγε τον Τύπο. Γνώρισε τον επί χρόνια σύντροφό της, τον έμπορο διαμαντιών Μορίς Τέμπελσμαν. Αλλά δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ.

Η Τζάκι πέθανε το 1994, σε ηλικία 64 ετών, λίγους μήνες μετά τη διάγνωση καρκίνου. Όταν οι γιατροί της είπαν ότι είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν, βγήκε από το νοσοκομείο και πήγε στο σπίτι της στο διαμέρισμά της στην Πέμπτη Λεωφόρο, αποφασισμένη να πεθάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Έφυγε με το συνηθισμένο της θάρρος και στυλ» έγραψε η βιογράφος Σάρα Μπράντφορντ στο βιβλίο της «Η βασίλισσα της Αμερικής».

Η Τζάκι θάφτηκε στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, ακριβώς δίπλα στον πρώτο της σύζυγο. Η ταφόπλακα της γράφει: «Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι Ωνάση». Όμως στο βιβλίο της Μπράντφορντ σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της τελετής κηδείας και της νεκρώσιμης ακολουθίας, το όνομα «Ωνάσης» δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά. Η Τζάκι ένιωθε πάντα Κένεντι.

*Με στοιχεία από washingtonpost.com