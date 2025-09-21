Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς το κροτάλισμα των μαχαιροπήρουνων, το λάμψη των πολυελαίων και δύο εμβληματικές προσωπικότητες να κοιτάζονται στα μάτια. Στις 5 Ιουνίου 1961, ο Τζον Φ. Κένεντι και η Τζάκι Κένεντι δείπνησαν με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β‘ και τον δούκα του Εδιμβούργου στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Επρόκειτο για ένα πολύ επίσημο δείπνο στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας. Όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν σε ένα πράγμα: «η βραδιά ήταν κάθε άλλο παρά ανέμελη, με τους ξένους καλεσμένους να αποφεύγονται μεταξύ τους και τις προσωπικές ευαισθησίες του καθενός να είναι έτοιμες να θιχθούν ανά πάσα στιγμή».

Στο βιβλίο του Q: A Voyage Around the Queen, ο Βρετανός δημοσιογράφος Κρεγκ Μπράουν περιγράφει με λεπτομέρεια τον χορό της βραδιάς που το Κάμελοτ ήρθε στο Μπάκιγχαμ.

Μεγάλος Δισταγμός

Σύμφωνα με τον Μπράουν, η Τζάκι Κένεντι είχε ζητήσει την παρουσία της αδελφής της, Λι Ράντζιγουιλ, και του κουνιάδου της, του Πολωνού πρίγκιπα Στάνισλαβ Αλμπρέχτ Ράντζιγουιλ, στο δείπνο.

Αρχικά θεωρήθηκαν ανεπιθύμητοι, επειδή η πρώτη είχε ήδη χωρίσει μία φορά και ο δεύτερος δύο φορές, αλλά η Ελισάβετ τελικά υποχώρησε και τους έστειλε προσκλήσεις μετά από «μεγάλη δισταγμό».

Ωστόσο, η ισχυρή θέση της βασίλισσας της επέτρεψε να εκδικηθεί με τον δικό της τρόπο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό συγγραφέα Γκορ Βιντάλ, στενό φίλο της Τζάκι Κένεντι, η μονάρχης απέκλεισε σκόπιμα από τις προσκλήσεις την πριγκίπισσα Μάργκαρετ και την πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας και της Δανίας, τις οποίες η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε ζητήσει ρητά να συναντήσει

Θλιβερή κοινοτυπία

Το αποτέλεσμα, έγραψε ο Μπράουν, ήταν μια βραδιά «θλιβερής κοινοτοπίας» που δεν εντυπωσίασε την πρώτη κυρία.

«Χωρίς τη Μάργκαρετ, χωρίς τη Μαρίνα, χωρίς κανέναν εκτός από όλους τους υπουργούς Γεωργίας της Κοινοπολιτείας που μπόρεσαν να βρουν», φέρεται να είπε.

«Με τον καιρό, γίνεσαι πιο έξυπνη, μαθαίνεις να το παίρνεις πιο χαλαρά»

Η Βασίλισσα ξέρει

Ωστόσο, ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της σοβαρής τελετής που λέγεται ότι προέκυψε μια στιγμή συνωμοσίας μεταξύ των δύο γυναικών.

Η βασίλισσα φέρεται να ρώτησε την Τζάκι Κένεντι για την πρόσφατη περιοδεία της στον Καναδά, με αποτέλεσμα η πρώτη κυρία να της εκμυστηρευτεί πόσο «εξουθενωτικό» ήταν να εμφανίζεται επί ώρες, και η Ελισάβετ Β’, «με συνωμοτικό ύφος», σύμφωνα με τον Μπράουν, απάντησε: «Με τον καιρό, γίνεσαι πιο έξυπνη, μαθαίνεις να το παίρνεις πιο χαλαρά».

«Αυτή η φράση από μόνη της συνοψίζει μια βασιλική φιλοσοφία επιβίωσης στο δημόσιο βίο: να επιτρέπεις στον εαυτό σου μια παράκαμψη, μια διαφυγή — με λίγα λόγια, να κρατάς την αναπνοή σου για να αντέξεις» σχολιάζει άρθρο της Eléa Guilleminault-Bauer στο Vanity Fair.

Αντιπαλότητα

Σύμφωνα με τον Γκορ Βιντάλ, η Τζάκι βρήκε την συναναστροφή με την Ελισάβετ «αρκετά επίπονη». Όταν ο Βιντάλ ανέφερε αργότερα τη φράση της βασίλισσας στην πριγκίπισσα Μάργκαρετ, αυτή φέρεται να απάντησε με πικρή ειρωνεία: «Μα γι’ αυτό αντέχει κι είναι εδώ».

Αυτό το μικρό απόσπασμα λέει πολλά για την εποχή και την αντίθεση που ενσάρκωναν οι δύο εμβληματικές γυναίκες. Από τη μία πλευρά, υπήρχε η Τζάκλιν Κένεντι-Ονάσισ, η οποία είχε μόλις μετακομίσει στον Λευκό Οίκο και ήταν εκπληκτικά μοντέρνα.

Από την άλλη, μια μονάρχης με μάλλινο ταγέρ, στέμμα στο κεφάλι, η οποία είχε βασιλέψει πάνω στις παραδόσεις την τελευταία δεκαετία. Πρέπει αυτό να θεωρηθεί ως αντιπαλότητα;

«Όχι απαραίτητα, καθώς η σχέση τους συνεχίστηκε χωρίς δημόσια δράματα» παρατηρεί η Eléa Guilleminault-Bauer.

Η Τζάκι Κένεντι επέστρεψε για να δει τη βασίλισσα το 1962 και, μετά τη δολοφονία του JFK, η Ελισάβετ Β’ τίμησε τη μνήμη του εκλιπόντος προέδρου παρουσία της Τζάκι και των παιδιών.

«Ωστόσο, η απλή συμβουλή της Ελισάβετ έχει αντέξει στο πέρασμα του χρόνου και ισχύει για πολλά δημόσια πρόσωπα, ακριβώς επειδή ρίχνει φως στους εσωτερικούς μηχανισμούς του εμβεβλημένου χαρακτήρα. Η χάρη δεν είναι μόνο μαγνητισμός, είναι και τεχνική. Και στο Μπάκιγχαμ, όπως και στον Λευκό Οίκο, είναι μια απαραίτητη δεξιότητα επιβίωσης» καταλήγει η Eléa Guilleminault-Bauer στο Vanity Fair.

*Με στοιχεία από vanityfair.com