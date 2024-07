Η Τζάκι Κένεντι και το γυμνό δισεκατομμυρίων δολαρίων – H πρώτη περίπτωση «πορνό εκδίκησης»

Στο εσωτερικό υπήρχε μια φωτογραφία με τίτλο «Jackie Kennedy’s Billion-Dollar Bush» (ο θάμνος των δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τζάκι Κένεντι), ένα υποτιμητικό και μισογυνιστικό λογοπαίγνιο που έκανε αναφορά στην πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ και στην τεράστια περιουσία του συζύγου της, που εκείνη την εποχή υπολογιζόταν σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια (περίπου 91 δισεκατομμύρια ευρώ, σήμερα).

Το πιο επιτυχημένο τεύχος στην ιστορία της έκδοσης

Δεν ήταν η πρώτη φορά που δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες μιας διασημότητας όπως η Τζάκι Κένεντι χωρίς ρούχα. Αλλά η πρώην πρώτη κυρία δεν ήταν ένα οποιοδήποτε διάσημο πρόσωπο. Ήταν η «χήρα της Αμερικής», η πιο πολυφωτογραφημένη γυναίκα της χώρας, το ιερό δισκοπότηρο των παπαράτσι.

Ο Αλ Γκολντστάιν πούλησε 144.000 αντίτυπα του «Screw» τις πρώτες επτά ημέρες και πάνω από μισό εκατομμύριο την επόμενη εβδομάδα. Ήταν το πιο επιτυχημένο τεύχος στην ιστορία του εκδοτικού του οίκου, ο οποίος έκλεισε το 2003 στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και αδυνατώντας να πληρώσει τους μισθούς των υπαλλήλων του.

Ήταν επίσης μια πρώιμη περίπτωση revenge porn, το είδος αυτό της σεξουαλικής παρενόχλησης που πλαισιώνεται από τη διάδοση προσωπικών φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεση του εικονιζόμενου προσώπου με μοναδικό σκοπό την πρόκληση αμηχανίας και ενόχλησης.

Κουρασμένος από την περιφρόνησή της

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Κρίστοφερ Άντερσεν, πρώην συντάκτη του περιοδικού People, ο Αριστοτέλης Ωνάσης βρισκόταν πίσω από τη δημοσίευση των φωτογραφιών με σκοπό να τσαλακώσει τη φιγούρα της σύζυγού του.

Στο βιβλίο του «The Good Son: JFK Jr. and the Mother He Loved», ο Άντερσεν αφηγείται ότι ο εφοπλιστής εκφόβιζε τη σύζυγό του, την κορόιδευε και χρησιμοποιούσε τις επαφές του στον Τύπο για να την ταπεινώσει δημοσίως.

Ο Άντερσεν ισχυρίζεται ότι ο Έλληνας μεγιστάνας, κουρασμένος από την περιφρόνησή της, ενορχήστρωσε τη μυστική επιχείρηση παρέχοντας σε δέκα φωτογράφους λεπτομερείς χάρτες του Σκόρπιου και χρονοδιαγράμματα για το πότε η Τζάκι θα βρισκόταν στην παραλία.

«Ήξερε ότι θα φωτογραφιζόταν στον Σκόρπιο»

Αυτό θα εξηγούσε πώς ο φωτογράφος Σετίμιο Γκαριτάνο κατάφερε να παρακάμψει την ασφάλεια του νησιού και να βρεθεί στο ακριβές μέρος, την ακριβή ώρα και την ακριβή ημέρα, για να τραβήξει την Τζάκι να ξεκουράζεται, να διαβάζει, να παίρνει έναν υπνάκο, να κάνει γιόγκα, να κολυμπάει, να καπνίζει και να κάνει γυμνή ηλιοθεραπεία.

«Ήξερε ότι θα φωτογραφιζόταν στον Σκόρπιο. Γιατί, άραγε, ήθελε να δείξει τον εαυτό της; Ποτέ δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό», δήλωσε ο Ιταλός παπαράτσι χρόνια αργότερα.

Ο φωτορεπόρτερ παραδέχτηκε δημοσίως ότι ένας υπάλληλος της Olympic Airways, της αεροπορικής εταιρείας του Ωνάση, ήταν αυτός που τον ενημέρωσε για την παραμονή της Κένεντι στο νησί και ότι ένας εργαζόμενος στον Σκορπιό του αποκάλυψε ότι στην κυρία άρεσε να κάνει ηλιοθεραπεία χωρίς ρούχα.

Το «λαβράκι» παραβίασε την ιδιωτική ζωή της Τζάκι

Ο Garritano δεν επιβεβαίωσε ποτέ αν ήταν ο ίδιος ο Ωνάσης που βρισκόταν πίσω από τη διαρροή, αλλά παραδέχτηκε ότι ο Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του ιδιοκτήτη της ναυτιλιακής εταιρείας, γνώριζε την ύπαρξη του φωτογραφικού υλικού.

«Του ανέφερα ότι υπήρχαν κάποιες γυμνές φωτογραφίες της Τζάκι. Μου είπε: “Θέλω να δημοσιευτούν!”. Δεν του άρεσε η Τζάκι, ούτε στην αδελφή του, την Χριστίνα. Μου εξήγησε ότι αν δημοσιεύονταν, ο Άρης θα γινόταν έξαλλος και ελπίζω να ξεφορτωνόταν τη νέα του σύζυγο».

Το «λαβράκι» παραβίασε την ιδιωτική ζωή της Τζάκι- δεν είχε συναινέσει στη λήψη αυτών των φωτογραφιών. Αλλά δεν ήταν το μοναδικό θύμα σε αυτή την περίπτωση κακοποίησης.

Τα παιδιά της Τζάκι, η Καρολίνα, 15 ετών, και ο Τζον, 12 ετών, δέχθηκαν εκφοβισμό εξαιτίας των φωτογραφιών. Λίγο μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, ο Αριστοτέλης Ωνάσης άρχισε να σχεδιάζει το διαζύγιό του.

«Η τραγωδία του βασιλείου του Κάμελοτ»

Δυστυχώς, το σκάνδαλο συνέπεσε με τον τραγικό θάνατο του γιου του Αλέξανδρου, ο οποίος πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Ιανουάριο του 1973. Ο μεγιστάνας έπεσε σε κατάθλιψη και, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, κατηγόρησε τη σύζυγό του για το περιστατικό.

Οι κουτσομπολίστικες στήλες ανέφεραν ότι ήταν προληπτικός και πίστευε ότι εκείνη είχε φέρει μαζί της «την τραγωδία του βασιλείου του Κάμελοτ».

Ο Λάρι Φλιντ, ιδρυτής του πορνογραφικού περιοδικού Hustler, αναδημοσίευσε τις απαγορευμένες φωτογραφίες της Ζακλίν Κένεντι το 1975. «Έκανα τη σοφότερη επένδυση της ζωής μου αγοράζοντας τα γυμνά της Τζάκι Ωνάση που δημοσίευσα στο τεύχος του Αυγούστου του 1975. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αν ο φωτογράφος μου ζητούσε ένα εκατομμύριο δολάρια, θα τον πλήρωνα», έγραψε στην αυτοβιογραφία του, «Sex, Lies, and Politics».

Τετραπλασίασε τα 26 εκατομμύρια δολάρια

Αλλά ούτε ο Φλιντ ούτε ο Γκολντστάιν, ούτε ο Ωνάσης κατάφεραν να αμαυρώσουν την εικόνα της Τζάκι. Ο Έλληνας εκατομμυριούχος πέθανε το 1975, χωρίς να προλάβει να υπογράψει το διαζύγιό του από την πρώην πρώτη κυρία. Της άφησε μια περιουσία 26 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τον θάνατο του εφοπλιστή, εκείνη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Ο Αριστοτέλης με έσωσε σε μια εποχή που η ζωή μου ήταν σκεπασμένη από σκιές… Είχαμε πολλές όμορφες εμπειρίες μαζί… για τις οποίες θα είμαι για πάντα ευγνώμων».

Χήρα για δεύτερη φορά, άρχισε να εργάζεται ως εκδότρια, εκδίδοντας αυτοβιογραφίες διασημοτήτων, όπως η χορεύτρια Γκέλσεϊ Κίρκλαντ, η τραγουδίστρια Κάρλι Σάιμον και το είδωλο της μόδας Νταϊάνα Βρίλαντ.

Ξεκίνησε επίσης σχέση με τον Μορίς Τέμπελσμαν, έναν έμπορο διαμαντιών και χρηματοδότη, ο οποίος ανέλαβε τη διαχείριση της περιουσίας της και τετραπλασίασε τα 26 εκατομμύρια δολάρια που είχε κληρονομήσει η Κένεντι από τον Ωνάση.

Μόνιμος στόχος των παπαράτσι

Η Τζάκι ξέφυγε από τις ραδιουργίες του Άρη, αλλά παρέμεινε ο στόχος των παπαράτσι μέχρι το θάνατό της το 1994. Κέρδισε αρκετές μάχες στον πόλεμό της κατά των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του Ρον Γκαλέλα, του παπαράτσι που έγινε διάσημος φωτογραφίζοντας και ακολουθώντας την σε όλο τον κόσμο τις δεκαετίες του 1970 και 1980.

Σύμφωνα με δικαστή της Νέας Υόρκης, η χήρα του προέδρου Κένεντι ήταν θύμα παρενόχλησης. Η υπόθεσή της έκανε για πρώτη φορά ορατή την τριβή μεταξύ της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή των διασημοτήτων.

Η Τζάκι κατάφερε να δημιουργήσει ένα σοβαρό προηγούμενο.

*Mε στοιχεία από elpais.com