Smithsonian: Ο διευθυντής του Αφροαμερικανικού Μουσείου αποχωρεί μετά τις πιέσεις των Ρεπουμπλικάνων

Ο Κέβιν Γιανγκ, διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού του Smithsonian, παραιτήθηκε την Παρασκευή μετά από τέσσερα χρόνια στη θέση αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του μουσείου.

Στην ανακοίνωση, το μουσείο ανέφερε ότι ο Γιανγκ δήλωσε ότι ήθελε να επικεντρωθεί στο συγγραφικό του έργο. Παραμένει συντάκτης ποίησης στο περιοδικό The New Yorker.

Η αποχώρησή του έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο το ίδρυμα Smithsonian και το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού με εκτελεστικό διάταγμα. Όμως ο Γιανγκ πήρε άδεια πριν από την έκδοση του διατάγματος- η Washington Post ανέφερε ότι έφυγε με προσωπική άδεια στις 14 Μαρτίου.

Η αρχική άδεια λέγεται ότι ήταν για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, ανέφερε η Post. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Σανίτα Μπράκετ, αναπληρώτρια διευθύντρια λειτουργίας του μουσείου, εκτελούσε χρέη προσωρινής διευθύντριας. Την Παρασκευή το μουσείο ανακοίνωσε ότι ο Γιανγκ αποχωρεί.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να αφηγούμαστε τις πολύπλευρες ιστορίες της εξαιρετικής κληρονομιάς αυτής της χώρας»

Ο Κέβιν Γιανγκ

Κατά τον διορισμό του το 2020, ο Γιάνγκ, ήταν διευθυντής του Schomburg Center for Research in Black Culture, ενός τμήματος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, και συντάκτης ποίησης στο περιοδικό The New Yorker. Ξεκίνησε να εργάζεται στο μουσείο το 2021 και κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί συνέχισε να είναι συντάκτης ποίησης στο The New Yorker, από το οποίο δεν πήρε ποτέ άδεια.

Το μουσείο, το οποίο άνοιξε το 2016, χτίστηκε στο National Mall με σκοπό αφηγηθεί την ιστορία των Αφροαμερικανών σε τους Αμερικανούς. Ο Γιάνγκ ήταν ο δεύτερος διευθυντής του, διαδεχόμενος τον γενικό διευθυντή, Λόνι Μπαντς , ο οποίος το 2019 έγινε γενικός γραμματέας του Smithsonian, την πιο υψηλή θέση του.

Το διάταγμα Τραμπ

Στο Smithsonian, ο Γιανγκ βρέθηκε σε ένα ίδρυμα που αντιμετώπιζε πολιτικές αλλά και επιστημονικές προκλήσεις. Σε εκτελεστικό διάταγμα τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε την αναδιαμόρφωση του Smithsonian, το οποίο θέλει να μετατρέψει σε «σύμβολο έμπνευσης και αμερικανικού μεγαλείου». Το διάταγμα ξεχώρισε το μουσείο Αφροαμερικανικής ιστορίας, γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερο έλεγχο από την κυβέρνηση.

Στη διαταγή, με τίτλο «Αποκαθιστώντας την αλήθεια και τη λογική στην αμερικανική ιστορία», ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο αυτό που περιέγραψε ως «αναθεωρητικό κίνημα» σε όλη τη χώρα, το οποίο «επιδιώκει να υπονομεύσει τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα των Ηνωμένων Πολιτειών ρίχνοντας τις ιδρυτικές αρχές και τα ιστορικά ορόσημα σε αρνητικό φως».

Το διάταγμα υποστήριζε ότι το Smithsonian, ειδικότερα, είχε «βρεθεί υπό την επιρροή μιας διχαστικής, φυλετικοκεντρικής ιδεολογίας» και ότι προωθεί «αφηγήσεις που παρουσιάζουν τις αμερικανικές και δυτικές αξίες ως εγγενώς επιβλαβείς και καταπιεστικές».

Ο Λόνι Μπαντς

Το εκτελεστικό διάταγμα αποτελεί δοκιμασία για τον Μπαντς, ο οποίος δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων. Αν και δεν έχει σχολιάσει δημοσίως, την περασμένη εβδομάδα έστειλε ένα email στους υπαλλήλους του Smithsonian υποδεικνύοντας την πρόθεσή του να επιμείνει, λέγοντας: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να αφηγούμαστε τις πολύπλευρες ιστορίες της εξαιρετικής κληρονομιάς αυτής της χώρας».

Σε μια ένδειξη της πίεσης που αναμένεται να δεχθεί από τη κυβέρνηση Τραμπ στο μέλλον, ο Στίβεν Τσανγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, χαρακτήρισε τον Μπαντς σε δήλωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ως «αποτυχημένο», σύμφωνα με τους New York Times.

«Αριστερή κατήχηση»

Το μουσείο άνοιξε με ισχυρή διακομματική υποστήριξη, αλλά έχει δεχθεί επιθέσεις από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, καθώς η φυλή και η διαφορετικότητα αποτελούν αμφιλεγόμενα ζητήματα. Σε μια ακρόαση στο Κογκρέσο το 2023 με τον Μπαντς, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι κατηγόρησαν το Σμιθσόνιαν για «αριστερή κατήχηση».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπαντς, το μουσείο οργάνωσε μια σειρά από περιοδικές εκθέσεις με έντονο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόσημο, συμπεριλαμβανομένης της «Reckoning», μιας έκθεσης για την τέχνη και τη διαμαρτυρία των μαύρων που άνοιξε το 2021, και της «Afrofuturism», η οποία άνοιξε το 2023.

*Πηγες: New York Times, New York Post, Κεντρική Φωτογραφία: Άνθρωποι εισέρχονται και εξέρχονται στο το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού του Smithsonian στην Ουάσινγκτον, 28 Μαρτίου 2025. Πηγή: Reuters