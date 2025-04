Ο καρδιοκατακτητής των 80s, Κρίστοφερ Άτκινς, δέχτηκε κάποτε επίπληξη για το Speedo του

Ο Άτκινς – ο οποίος υποδυόταν τον προπονητή κολύμβησης Πίτερ Ρίτσαρντς στη σαπουνόπερα με έδρα το Τέξας, «Dallas» η οποία έτρεξε από το 1978 έως το 1991 – αποκάλυψε αποκλειστικά στη σειρά Tell Me About It του Page Six ότι πήρε ένα σημείωμα από το δίκτυο που του έλεγε να «σταματήσω να γεμίζει το Speedo μου».

«Το παρατραβάει λίγο»

«Με τίποτα», αναφώνησε ο Άτκινς όταν τον ρώτησαν αν όντως πρόσθετε κατιτίς παραπάνω, εξηγώντας ότι εξέλαβε το σχόλιο ως κοπλιμέντο. «Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πισώπλατο κομπλιμέντο θα έλεγα από το δίκτυο» είπε ο 64χρονος ηθοποιός, προσθέτοντας ότι ακόμα αναρωτιέται ποιος έδωσε αυτό το σημείωμα.

«”Πώς σου φαίνεται αυτό;». «Ω, νομίζω ότι το παρατραβάει λίγο». ‘Εντάξει, θα του δώσουμε ένα σημείωμα’», είπε, παίζοντας έναν ψεύτικο διάλογο με τους υπαλλήλους της εκπομπής.

O Κρίστοφερ Άτκινς με το Speedo του στο «Dallas»

Ο «ξανθός» της Γαλάζιας Λίμνης

Ο Άτκινς έγινε αστέρι εν μία νυκτί όταν έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό της Μπρουκ Σιλντς στην ταινία «Γαλάζια Λίμνη» του 1980.

Το ζευγάρι υποδύθηκε δύο μικρά παιδιά που ναυαγούν σε ένα τροπικό νησί και μόλις φτάσουν στην εφηβεία ερωτεύονται και αποκτούν ένα παιδί μαζί. Η Σιλντς έγινε 15 ετών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ ο Άτκινς ήταν 18 ετών.

Η ταινία ήταν αμφιλεγόμενη όχι μόνο για το θέμα της, αλλά και επειδή ο Άτκινς εμφανίστηκε για λίγο γυμνός στην ταινία.

Ο Άτκινς δήλωσε ότι η γυμνή εμφάνισή του δεν τον «φρίκαρε».

«Μιλήσαμε γι’ αυτό και για το όραμα του σκηνοθέτη, Randall Kleiser], και δεν είχε καμία σχέση με υπερβολή» εξήγησε. «Όπως ξέρετε, τότε, στη δεκαετία του ’80, παρουσιαζόταν πολύ αχρείαστο γυμνό, ειδικά με τις γυναίκες … Είπα, «λοιπόν, ας το κάνουμε και θα δούμε»».

Η ταινία καθιέρωσε τον Άτκινς ως έναν έφηβο καρδιοκατακτητή – για γυναίκες και για άνδρες.

Ο Άτκινς εμφανίστηκε ακόμη γυμνός στο Playgirl το 1983. «Η θεωρία μου ήταν, ζεις μονάχα μια φορά, θα έρθει μια μέρα που θα με πληρώσουν για να φορέσω τα ρούχα μου κι όχι για να τα βγάλω» είπε γελώντας

Σκηνή από τη «Γαλάζια Λίμνη» με τη Μπρουκ Σιλντς

«Κολακεύτηκα πολύ γι’ αυτό»

Ο Άτκινς δήλωσε ότι άκουσε μια ενδιαφέρουσα θεωρία σχετικά με το γιατί απευθύνεται περισσότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες, εξηγώντας ότι όταν κυκλοφόρησε η ταινία «Γαλάζια Λίμνη», «υπήρξε συγκυριακά ένα μεγάλο coming out για τους γκέι άνδρες και το ολόσωμο γυμνό μου ήταν ελκυστικό για πολλούς από αυτούς».

«Απλώς απογειώθηκε από εκεί και πέρα» είπε. «Κολακεύτηκα πολύ γι’ αυτό».

«Και νομίζω ότι έχω φτάσει εκεί μέχρι τώρα… Ήταν αρκετά διασκεδαστικό, τότε».

«Και νομίζω ότι έχω φτάσει εκεί μέχρι τώρα… Ήταν αρκετά διασκεδαστικό, τότε».

Σήμερα, ο διαζευγμένος πατέρας δύο παιδιών ζει στο Κονέκτικατ και είναι ένας τρυφερός παππούς τριών εγγονών. «Θέλω να γνωρίσουν τον παππού τους» παραδέχεται προσθέτοντας ότι μόλις επέστρεψε από μια επίσκεψη στο σπίτι τους.

«Ήταν πραγματικά συναρπαστικό γιατί είδαμε ποδόσφαιρο και χόκεϊ στον πάγο και όλα αυτά… μαζί».

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: Άτκινς και Σιλντς στη «Γαλάζια Λίμνη» / Everett Collection