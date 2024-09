Επιστροφή στα ’80s: Οι τάσεις στο μακιγιάζ που θα είναι παντού το φθινόπωρο

Τα ’80s κάνουν ένα δυναμικό comeback στον χώρο της ομορφιάς χάρη στην αναβίωση της rom-com και party girl αισθητικής, καθώς και της ποπ μουσικής (ναι, η Charli XCX ευθύνεται για αυτό!). Τολμηρές τάσεις στο μακιγιάζ, όπως το έντονο ρουζ και τα vampy χείλη που καθόρισαν εκείνη την εποχή επιστρέφουν στον κόσμο της ομορφιάς, ενώ it girls όπως η Sabrina Carpenter, η Chappell Roan και η Kaia Gerber ήδη αναβίωσαν τα beauty trends της δεκαετίας του ’80 με μεγάλη επιτυχία.

Αυτά είναι τα ’80s makeup trends που αξίζει να έχετε στο ραντάρ σας:

Ροζ κραγιόν

Το ροζ ήταν το απόλυτο χρώμα στη δεκαετία του ’80. Σήμερα, η άνοδος της Barbiecore αισθητικής και άλλων τέτοιου είδους κοριτσίστικων τάσεων έχει βάλει τα έντονα ροζ χείλη ξανά στο προσκήνιο – ένα ροζ κραγιόν είναι must για κάθε νεσεσέρ τη σεζόν που έρχεραι.

Απαλό ματ δέρμα

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 έγινε μια μετατόπιση από τα φωτεινά neon και τα ζωηρά ροζ στα πιο διακριτικά χείλη, τα smokey eyes και το ματ δέρμα. Διασημότητες όπως η Dua Lipa, η Kaia Gerber και η Kendall Jenner έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα στην τάση της ματ επιδερμίδας που φέτος επιστρέφει δυναμικά αποδεικνύοντας έτσι πως μπορεί να δείχνει εξίσου φρέσκια με τη λαμπερή.

Fluffy φρύδια

Τα φυσικά, fluffy φρύδια ήταν η απόλυτη τάση στη δεκαετία του ’80 πριν κάνουν την εμφάνισή τους τα πολύ λεπτά φρύδια μια δεκαετία αργότερα. Τα «χνουδωτά» φρύδια εμφανίστηκαν και πάλι τη δεκαετία του 2010 χάρη στη Cara Delevingne, ενώ σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε ρουτίνα μακιγιάζ. Αγκαλιάστε, λοιπόν, τα φυσικά φρύδια που θυμίζουν αυτά της Brooke Shields τη δεκαετία του ’80, καθώς το υπόλοιπο του 2024 θα είναι πιο δημοφιλή από ποτέ.

Χρωματιστές σκιές

Ήταν το σήμα κατατεθέν των τάσεων ομορφιάς εκείνη την εποχή -μια παστέλ ή φωτεινή σκιά ματιών στα βλέφαρα ήταν βασικό στοιχείο του μακιγιάζ, σε συνδυασμό με λίγη μάσκαρα ή eyeliner. Φέτος, η χρωματιστή σκιά ματιών έχει κάνει μια μεγάλη επιστροφή τόσο σε red carpet εμφανίσεις όσο και σε street style looks των celebrities -η Gracie Abrams εφάρμοσε μια όμορφη μωβ σκιά στο πρώτο της MET Gala φέτος. Για να χαρίσετε ένα σύγχρονο twist σε αυτήν την τάση, παραλείψτε το eyeliner και απλώστε μια χρωματιστή σκιά ματιών σε όλο το κινητό βλέφαρο κάνοντας πολύ καλό μπλεντάρισμα.

Έντονο ρουζ

Όλες οι διάσημες κυρίες, από την πριγκίπισσα Νταϊάνα μέχρι τη Debby Harry συνυπέγραψαν την τάση του έντονου ρουζ τη δεκαετία του ’80. Σήμερα, το trend επιστρέφει με διάφορους τρόπους: το “boyfriend blush” μιμείται το ροδαλό χρώμα που αποκτάμε στα μάγουλα μετά από μια έντονη προπόνηση, το “sunset blush” συνδυάζει όλα τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος και το “berry blush” μοιάζει σαν να έχετε «τρίψει» ένα βατόμουρο στα μάγουλά σας.

Χρωματιστό eyeliner

Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη για να περιγράψουμε το μακιγιάζ της δεκαετίας του ’80 θα ήταν πολύχρωμο. Το χρώμα ήταν παντού -ρουζ, κραγιόν, σκιά ματιών, ακόμα και eyeliner. Το έντονο eyeliner ήταν μια άλλη τάση εκείνης της εποχής που ακολουθούσε την προσέγγιση του more is more όσον αφορά την ομορφιά. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ πως το χρωματιστό eyeliner μπορεί να είναι διακριτικό και κομψό -πάρτε ως παράδειγμα τη λεπτή κίτρινη γραμμή eyeliner της Hailey Bieber για το Coachella.

Μπλε σκιά & κόκκινα χείλη

Ο συνδυασμός μιας statement μπλε σκιάς ματιών με ένα τολμηρό κόκκινο κραγιόν μπορεί να θεωρούνταν υπερβολικό στη δεκαετία του ’90, αλλά την προηγούμενη δεκαετία ήταν trending. Η baby blue απόχρωση σε συνδυασμό με ένα κραγιόν στον τόνο της παπαρούνας δημιούργησαν μια τεράστια τάση στο μακιγιάζ που τόλμησαν διασημότητες όπως η Cyndi Lauper και η Whitney Houston. Ερχόμενοι στο σήμερα, η Lily Collins επέλεξε να φορέσει ένα κοραλί κραγιόν και μια πιο απαλή μπλε σκιά ματιών πετυχαίνοντας ένα εκλεπτυσμένο και ταυτόχρονα διασκεδαστικό makeup look εμπνευσμένο από τα 80s.

