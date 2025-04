Ο Μπιλ Άκμαν, δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνει έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να «παγώσει» τους δασμούς που ανακοίνωσε αλλιώς ρισκάρει να υπάρξει ένας «οικονομικός πυρηνικός χειμώνας» που θα έχει προκληθεί από τον ίδιο.

Εν μέσω αναταραχής στις αγορές, ο Άκμαν, που είναι διαχειριστής hedge fund, δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να δώσει προθεσμία τριών μηνών για να επιτρέψει στις χώρες να επαναδιαπραγματευτούν τις εμπορικές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Σήμερα Δευτέρα, την προειδοποίηση του Άκμαν επανέλαβε ένα πολύ γνωστό στέλεχος της Wall Street, με τον πρόεδρο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, να λέει ότι οι δασμοί του Τραμπ κινδυνεύουν να ανεβάσουν τις τιμές για τους Αμερικανούς.

Σε επιστολή του προς τους μετόχους, ο Ντάιμον σημείωσε ότι οι δασμοί «θα αυξήσουν πιθανότατα τον πληθωρισμό και κάνουν πολλούς να θεωρούν μεγαλύτερη την πιθανότητα ύφεσης».

«Όσο πιο γρήγορα επιλυθεί αυτό το ζήτημα, τόσο το καλύτερο, διότι ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις αυξάνονται σωρευτικά με την πάροδο του χρόνου και θα ήταν δύσκολο να αντιστραφούν», έγραψε.

Παρά τους κλυδωνισμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τους νέους δασμούς στις εισαγωγές, λέγοντας ότι «μερικές φορές πρέπει να παίρνεις φάρμακα για να διορθώσεις κάτι».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα δώσει ώθηση στη χώρα του με νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις, αλλά οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν για τους Αμερικανούς και να πυροδοτήσουν έναν εμπορικό πόλεμο, όπως γράφει το BBC.

Οι τιμές των μετοχών στην Ευρώπη και την Ασία συνέχισαν να καταρρέουν τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές αντιδρούν στους σαρωτικούς, παγκόσμιους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Στην ανάρτησή του στο X την Κυριακή, ο Άκμαν αναγνώρισε το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ μειονεκτούν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ήταν «μαζικοί και δυσανάλογοι» και δεν έκαναν διάκριση μεταξύ Αμερικανών φίλων και εχθρών.

Η ανάρτηση του Άκμαν:

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.

— Bill Ackman (@BillAckman) April 6, 2025