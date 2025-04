Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε χθες Κυριακή να υποβαθμίζει τον πανικό στα διεθνή χρηματιστήρια εξαιτίας του καταιγισμού τελωνειακών δασμών που επέβαλε, παρομοιάζοντας την κατάσταση με το να παίρνει κανείς «φάρμακο», εν προκειμένω για να θεραπευτούν παθογένειες της αμερικανικής οικονομίας (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος).

«Μερικές φορές πρέπει να παίρνεις το φάρμακό σου για να γίνεις καλά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, την ώρα που ηλεκτρονικές συναλλαγές προοιωνίζονται νέα θεαματική πτώση της Γουόλ Στριτ σήμερα ενώ στην Ασία και στην Ωκεανία οι χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν νέες βίαιες πτώσεις.

🚨 Trump says the tariffs won’t go away unless our trade deficits with that country improve.

Based. pic.twitter.com/h3HIdcHQEt

— johnny maga (@_johnnymaga) April 6, 2025