«Ο Σαλάχ αρνήθηκε αστρονομική πρόταση από τη Σαουδική Αραβία» (pic)

Ο Φαν Ντάικ αποκάλυψε ότι υπάρχει εξέλιξη στη δική του περίπτωση, πιθανότατα το ίδιο να συμβαίνει και με τον Σαλάχ. Ο τρίτος καλύτερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ με 243 γκολ, πίσω μόνο από τους Ρότζερ Χαντ (274) και Ίαν Ρας (339) και ο πέμπτος καλύτερος στην Premier League (184), απέρριψε, σύμφωνα με το ελβετικό Sky Sport, μέσω του δημοσιογράφου Σάσα Ταβολιέρι, μια αστρονομική πρόταση από τη Σαουδική Αραβία!

🗞 Saudi Arabia offered Salah a salary 10 TIMES higher than what he earns at Liverpool, but the Egyptian turned it down. 💰🤯

He even accepted a slight pay cut to extend his stay with the Reds.

Official announcement coming soon… ⏳

(@sachatavolieri) pic.twitter.com/Ye8adhaW6k

— Onze Masr 🇪🇬🇬🇧 (@Onzemasr_EN) April 7, 2025