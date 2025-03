Μπορεί στην Λίβερπουλ άπαντες να έχουν στο μυαλό τους την κατάκτηση της Premier League, αφού βρίσκεται στο +12 απο την δεύτερη Άρσεναλ και έχει κλειδώσει σχεδόν το πρωτάθλημα με εννέα αγωνιστικές να απομένουν για να το κατακτήσουν και επίσημα.

Εκτός απο το πρωτάθλημα όμως, εκκρεμούν και οι ανανεώσεις παικτών με τους Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Αλεξάντερ Άρνολντ να λήγουν τα συμβόλαια τους, το προσεχές καλοκαίρι.

Στις τάξεις των «ρέντς» ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ανανεώσουν δύο, ο Σαλάχ και ο Φαν Ντάικ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «Athletic» στη Λίβερπουλ πιστεύουν πως τόσο ο Ολλανδός όσο και ο Αιγύπτιος θα υπογράψουν νέο συμβόλαιο πριν το καλοκαίρι. Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία τότε μεταξύ των δύο πλευρών, τότε θα υπογράψουν συμβόλαιο δύο ετών, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ομάδα του Άνφιλντ έχει στο μυαλό της και το συμβόλαιο του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ το οποίο ολοκληρώνεται επίσης το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά η περίπτωσή του είναι πιο δύσκολη. Κι αυτό γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και ο Άγγλος δεξιός μπακ φαίνεται ότι σκέφτεται θετικά αυτή την προοπτική, να παίξει για τη «Βασίλισσα».

🚨 𝗜𝗡𝗙𝗢: #LFC remain optimistic they’ll reach an agreement (with Salah) – they want him to stay and the belief is he’s happy & wants the same — numbers will need to be right (on what we think is a proposed 2 year extension) & clearly that’s not been easy, @David_Ornstein. pic.twitter.com/2w7GFKxREr

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 20, 2025