Η Λίβερπουλ, οι Μαλδίβες, τα… δισεκατομμύρια και οι κατηγορίες για «sportswashing»!

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια νέα πολυετή συνεργασία με τον οργανισμό τουρισμού των Μαλδίβων, Visit Maldives, που ανήκει στην κυβέρνηση του νησιωτικού κράτους. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η προώθηση των Μαλδίβων ως τουριστικού προορισμού, αξιοποιώντας τη μεγάλη φήμη της Λίβερπουλ παγκοσμίως, καθώς και το τεράστιο κοινό της στην Premier League (471 εκατομμύρια θεατές τη σεζόν που πέρασε) και στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το deal δεν αφορά μόνο την προβολή των Μαλδίβων, αλλά και την ενίσχυση του προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης της Λίβερπουλ, The Red Way, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και τη δημιουργία θετικών αλλαγών.

Ωστόσο, αυτή η συνεργασία προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις, ειδικά από την «Kops Out», την ομάδα υποστηρικτών της Λίβερπουλ που υπερασπίζεται τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Σε ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Bluesky, εξέφρασαν την «οργή και απογοήτευσή» τους για τη συνεργασία με μια χώρα που έχει «τραγικό ιστορικό» στα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΚΑΝΕΙ Η ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ «SPORTSWASHING»;

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στην αυστηρή νομοθεσία των Μαλδίβων, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις θεωρούνται έγκλημα και τιμωρούνται με πρόστιμα, φυλάκιση ή ακόμα και μαστίγωμα.

Η κίνηση «Kops Out» επισημαίνει επίσης άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι κλειτοριδεκτομές (σ.σ.γυναικείοι γεννητικοί ακρωτηριασμοί), οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης και τα σκάνδαλα διαφθοράς που προκύπτουν για την κυβέρνηση των Μαλδίβων.

Η ομάδα κατηγορεί τη Λίβερπουλ για sportswashing – δηλαδή, για προσπάθεια να «ξεπλύνει» τις αμφιλεγόμενες πρακτικές των Μαλδίβων μέσω του αθλητισμού – και τονίζει ότι η συνεργασία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη δηλωμένη δέσμευση του συλλόγου υπέρ της ισότητας και της ένταξης όλων των ανθρώπων.

Μάλιστα, υπάρχουν και συγκεκριμένα αιτήματα προς τη διοίκηση της αγγλικής ομάδα: 1) Αμεση ακύρωση της συμφωνίας, 2) Δημόσια διαβεβαίωση από τη Λίβερπουλ ότι υποστηρίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και 3) Ουσιαστικό διάλογο με τις οργανώσεις υποστηρικτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

