Αξίζει ακόμα το πανεπιστήμιο; Εν έτει 2026, πολλοί αμφισβητούν την αξία του πτυχίου

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Για δεκαετίες, η φοίτηση στο πανεπιστήμιο θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Το πτυχίο θεωρούνταν δρόμος προς την επαγγελματική επιτυχία, τα υψηλότερα εισοδήματα και την προσωπική ανάπτυξη.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενθάρρυναν τους μαθητές να ακολουθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την υπόσχεση ότι αυτή θα τους παρείχε ευκαιρίες που δεν ήταν διαθέσιμες σε όσους δεν φοιτούσαν στο πανεπιστήμιο.

Ωστόσο, το 2026, αυτή η υπόσχεση αμφισβητείται περισσότερο από ποτέ, σύμφωνα με το The Independent.

Τα αυξανόμενα δίδακτρα, το αυξανόμενο χρέος των φοιτητών, η δύσκολη αγορά εργασίας και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχουν όλα συμβάλει στην αυξανόμενη σκεπτικιστική στάση σχετικά με την αξία ενός πτυχίου πανεπιστημίου.

Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνεται, με πολλούς αποφοίτους να αναρωτιούνται αν η επένδυση χρόνου και χρημάτων αξίζει ακόμα τον κόπο.

Μια δύσκολη αγορά εργασίας για τους αποφοίτους

Ανάλυση του Κέντρου Κοινωνικής Δικαιοσύνης, ενός βρετανικού think tank, αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 700.000 απόφοιτοι είναι άνεργοι και λαμβάνουν επιδόματα. Ταυτόχρονα, οι κενές θέσεις εργασίας για αποφοίτους έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ πολλοί εργοδότες μειώνουν τις προσλήψεις αποφοίτων λόγω των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση.

Μια έρευνα για το σύστημα φοιτητικών δανείων, η οποία ξεκίνησε εν μέσω της αυξανόμενης αντιπαράθεσης σχετικά με τα δάνεια του «Σχεδίου 2», άρχισε αυτή την εβδομάδα, ενώ η τελευταία έρευνα «British Social Attitudes» έδειξε ότι το ποσοστό των ατόμων που θεωρούν ότι ένα πτυχίο δεν αξίζει τον χρόνο και τα χρήματα που απαιτεί έχει εκτοξευθεί από 14% το 2005 σε 34% το 2025. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι οι απόφοιτοι πανεπιστημίου θα καταλήξουν πιο εύποροι από τους μη πτυχιούχους έχει μειωθεί από 50% σε 36%.

Είναι λοιπόν η προοπτική πραγματικά τόσο ζοφερή όσο υποδηλώνουν αυτές οι συσσωρευμένες καταστροφικές στατιστικές;

Ο Λούκα, φοιτητής πληροφορικής που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τις σπουδές του, παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος. Πιστεύει ότι η αξία του πανεπιστημίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αντικείμενο σπουδών.

Τα πτυχία στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρές ευκαιρίες απασχόλησης και συχνά παραμένουν απαραίτητα για την επαγγελματική εξέλιξη.

Ωστόσο, δεν μοιράζονται όλοι οι φοιτητές αυτή την εμπιστοσύνη. Ο Κας, που σπούδασε ανθρώπινο δυναμικό, ανησυχεί ότι θα είναι δύσκολο να εξασφαλίσει θέση εργασίας ως απόφοιτος. Όπως πολλοί νέοι, έχει βρεθεί στον απογοητευτικό κύκλο όπου οι εργοδότες απαιτούν εμπειρία για θέσεις αρχάριων. Ως αποτέλεσμα, έχει ακολουθήσει μια εναλλακτική πορεία, δουλεύοντας ως εκπαιδευτής οδήγησης ενώ ολοκληρώνει τις σπουδές του.

Η ευελιξία και το εισόδημα από την αυτοαπασχόληση τον έχουν πείσει ότι η παραδοσιακή απασχόληση αποφοίτων μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή του.

Περισσότερο από ένα απλό πτυχίο

Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τα αποτελέσματα στην απασχόληση, πολλοί υποστηρίζουν ότι το πανεπιστήμιο προσφέρει οφέλη που εκτείνονται πολύ πέρα από τα ακαδημαϊκά. Ο Μάικ, πατέρας τριών παιδιών που φοίτησαν όλα στο πανεπιστήμιο, πιστεύει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει πολύτιμη προσωπική ανάπτυξη, ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση.

Ο μεγαλύτερος γιος του βρήκε δουλειά που δεν απαιτούσε απαραίτητα πτυχίο, όμως ο Μάικ πιστεύει ότι το πανεπιστήμιο άξιζε τον κόπο, καθώς τον βοήθησε να αναπτυχθεί κοινωνικά και προσωπικά. Το να ζει κανείς ανεξάρτητα, να συναντά διαφορετικούς ανθρώπους και να μαθαίνει να προσαρμόζεται στην ενήλικη ζωή μπορεί να είναι μεταμορφωτικές εμπειρίες που είναι δύσκολο να μετρηθούν μόνο μέσω στατιστικών για τους μισθούς.

Ταυτόχρονα όμως, αμφισβητεί αν το παραδοσιακό τριετές πανεπιστημιακό μοντέλο παραμένει η πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Με το φοιτητικό χρέος να αυξάνεται ραγδαία, προτείνει ότι τα συντομότερα, πιο εντατικά προγράμματα σπουδών θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος, επιτρέποντας παράλληλα στους νέους να εισέλθουν νωρίτερα στην αγορά εργασίας.

Τα επιχειρήματα υπέρ της κοινωνικής κινητικότητας

Ενώ η εμπιστοσύνη του κοινού μπορεί να μειώνεται, πολλοί ειδικοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι το πανεπιστήμιο παραμένει μία από τις πιο αποτελεσματικές οδούς προς την κοινωνική κινητικότητα.

Η Ντάνι Πέιν, επικεφαλής του τμήματος Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Κινητικότητας στο Social Market Foundation, υποστηρίζει ότι οι απόφοιτοι εξακολουθούν να έχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίζουν υψηλότερους μισθούς και λιγότερες πιθανότητες να βιώσουν ανεργία σε σύγκριση με τους μη πτυχιούχους.

Ωστόσο, αναγνωρίζει μια αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των στατιστικών στοιχείων και της προσωπικής εμπειρίας. Ενώ τα δεδομένα μπορεί να δείχνουν θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, οι απόφοιτοι που αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενες απορρίψεις σε αιτήσεις εργασίας και αυξανόμενο κόστος διαβίωσης συχνά δυσκολεύονται να δουν αυτά τα οφέλη στην καθημερινή τους ζωή.

Η ίδια η ιστορία της Πέιν απεικονίζει το μετασχηματιστικό δυναμικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια χαμηλού εισοδήματος, με μονογονεϊκή οικογένεια που εξαρτάται από επιδόματα, έγινε το πρώτο μέλος της οικογένειάς της που φοίτησε στο πανεπιστήμιο.

Αποδίδει στο πτυχίο της όχι μόνο το άνοιγμα επαγγελματικών ευκαιριών, αλλά και την παροχή πολύτιμου κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου.

Το πανεπιστήμιο της έμαθε πώς να δικτυώνεται, να κινείται σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και να χτίζει σχέσεις που αργότερα αποδείχθηκαν απαραίτητες στην καριέρα της. Αυτά τα λιγότερο απτά οφέλη, υποστηρίζει, μπορούν να είναι εξίσου σημαντικά με τις ακαδημαϊκές γνώσεις.

Η οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές

Παρά τα οφέλη αυτά, το οικονομικό βάρος που συνδέεται με το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και η κατάργηση των επιδομάτων διαβίωσης έχουν δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις για τους φοιτητές, ιδιαίτερα εκείνους που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Πολλοί φοιτητές εργάζονται πλέον πολλές ώρες παράλληλα με τις σπουδές τους απλώς για να καλύψουν το ενοίκιο και τα έξοδα διαβίωσης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών εργάζεται πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξισορρόπηση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων με την απασχόληση.

Η εμπειρία της Ρεμπέκα αναδεικνύει αυτές τις δυσκολίες. Προερχόμενη από εργατική τάξη, εργαζόταν περίπου 30 ώρες την εβδομάδα ενώ σπούδαζε. Η πίεση δεν της άφηνε περιθώρια για εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες ή για την παραδοσιακή πανεπιστημιακή εμπειρία που συχνά απεικονίζεται στην λαϊκή κουλτούρα.

Αν και έκτοτε έχει χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα ως αναλύτρια τεχνολογίας, πιστεύει ότι θα μπορούσε να είχε επιτύχει παρόμοια επαγγελματική επιτυχία και χωρίς πτυχίο. Αυτό που μένει, λέει, είναι ένα σημαντικό φοιτητικό χρέος που συνεχίζει να αυξάνεται παρά τις μηνιαίες αποπληρωμές.

Μια πανεπιστημιακή εμπειρία δύο ταχυτήτων

Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ φοιτητών από διαφορετικά οικονομικά υπόβαθρα γίνεται όλο και πιο ανησυχητικό.

Οι πλουσιότεροι φοιτητές έχουν συχνά μεγαλύτερη ελευθερία να συμμετέχουν σε φοιτητικές οργανώσεις, εκδηλώσεις δικτύωσης, πρακτική άσκηση και εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, οι φοιτητές από οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα μπορεί να ξοδεύουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους δουλεύοντας για να συντηρήσουν τον εαυτό τους.

Αυτό δημιουργεί αυτό που ορισμένοι ειδικοί περιγράφουν ως πανεπιστημιακό σύστημα δύο ταχυτήτων.

Οι φοιτητές με οικονομική υποστήριξη μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην πανεπιστημιακή ζωή και να αποκομίσουν τα κοινωνικά πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει, ενώ άλλοι αγωνίζονται απλώς για να επιβιώσουν.

Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές που συσσωρεύουν τα περισσότερα χρέη είναι συχνά εκείνοι που αποκομίζουν τα λιγότερα οφέλη από την ευρύτερη πανεπιστημιακή εμπειρία.

Αυτό που είναι σαφές εν τέλει είναι ότι το πανεπιστήμιο δεν πρέπει πλέον να θεωρείται εγγυημένο εισιτήριο για δια βίου οικονομική επιτυχία.

Αντίθετα, η αξία του έγκειται σε έναν συνδυασμό ακαδημαϊκής μάθησης, προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνικής κινητικότητας και εμπειρίας ζωής.

Το αν αυτή η αξία δικαιολογεί το αυξανόμενο οικονομικό κόστος είναι ένα ερώτημα που θέτουν όλο και περισσότεροι φοιτητές — και ένα ερώτημα που η κοινωνία θα πρέπει να απαντήσει.