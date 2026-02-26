newspaper
26.02.2026
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26 Φεβρουαρίου 2026

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Spotlight

Αν η δουλειά σας δεν έχει καμία σχέση με το πτυχίο σας, πιθανότατα δεν είστε οι μόνοι. 

Σύμφωνα με την Eurostat, περίπου ένας στους τρεις νέους απόφοιτους (32%) που έχουν τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου εργάζονται εκτός του τομέα σπουδών τους. 

Οι απόφοιτοι των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών φαίνεται να απομακρύνονται περισσότερο από τον αρχικό τομέα σπουδών τους. 

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (48%) αλλάζουν κατεύθυνση, το χαμηλότερο ποσοστό διατήρησης μεταξύ των τομέων που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Τα ποσοστά είναι ελαφρώς υψηλότερα για τους αποφοίτους δημοσιογραφίας και κοινωνικών επιστημών, σύμφωνα με το euronews.

Αλλά ακόμη και σε αυτούς τους τομείς, είτε από επιλογή είτε από ανάγκη, το 40% τελικά στρέφεται σε διαφορετικό τομέα. 

Οι απόφοιτοι των κλάδων υγείας και πληροφορικής  

Αν έχετε σπουδάσει ιατρική ή νοσηλευτική, είναι πολύ πιθανό να παραμείνετε στον κλάδο σας, καθώς το 81% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας καταλήγουν σε θέσεις που συνδέονται στενά με τις σπουδές τους. 

Οι απόφοιτοι πληροφορικής παραμένουν επίσης κοντά στον κλάδο τους, με ποσοστό 77%.  

Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν σπουδάσει σε τομείς που συνδέονται με την εκπαίδευση (74%) και τη μηχανική και τη μεταποίηση (73%). 

Στην πραγματικότητα, φαίνεται να υπάρχει αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης στην ΕΕ: πειραματικές στατιστικές της Eurostat αποκάλυψαν ότι μεταξύ 2019 και 2023, ο τομέας αυτός είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ, με +4,2%. 

Τα υψηλότερα ποσοστά δέσμευσης  

Η εθνικότητα φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο στο πόσο πιθανό είναι να εργαστείτε στον ίδιο τομέα με αυτόν που σπουδάσατε. 

Πάρτε για παράδειγμα την Ουγγαρία, με ένα αξιοσημείωτο ποσοστό διατήρησης 86%.  

Η Γαλλία βρίσκεται στο 65%, η Ισπανία στο 64% και η Ιταλία στο 62%, όλες κοντά στο τέλος της κατάταξης, με την Δανία να κλείνει την λίστα με 56%. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν στο 73%. 

Έτσι, ναι, το πτυχίο έχει σημασία, αλλά αυτό που συμβαίνει μετά είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία: είναι ακό

μη πιο σημαντικό στην σημερινή αγορά εργασίας, όπου, αντιμέτωποι με την αστάθεια και την αβεβαιότητα, περίπου το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων σκέφτονται να αλλάξουν τομέα εργασίας και να δοκιμάσουν πολλαπλές επαγγελματικές σταδιοδρομίες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. 

Ποιοι τομείς θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη; 

Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία από τις κινητήριες δυνάμεις τέτοιων αλλαγών σταδιοδρομίας, καθώς και παράγοντες που θα επιτρέψουν υψηλότερα επίπεδα ευελιξίας στο εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. 

Η εταιρεία συμβούλων McKinsey προβλέπει ότι 94 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την ήπειρο θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτούν έως το 2030 λόγω των εξελίξεων στον τομέα της αυτοματοποίησης. 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ενδέχεται να υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας (94%), ακολουθούμενες από τις τέχνες (80%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (68%), τις κατασκευές (58%) και τις μεταφορές και αποθήκες (50%). 

Και αυτό έχει ήδη αντίκτυπο στους εργαζομένους. Η ανησυχία για την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα έφτασε το 43% στο Manpower’s 2026 Talent Barometer, αυξημένη κατά πέντε μονάδες από το 2025. 

 

Business
Τράπεζες
inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Ψάχνοντας κοινότητα 26.02.26

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο

Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΚΚΕ: Βλέπει ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη – Το πόρισμα για την Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με την υπογραφή της ΝΔ 26.02.26

Ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη, βλέπει το ΚΚΕ - Το πόρισμα για την Εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα του μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κάνει λόγο για «ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν τη διαδικασία, μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη της αλήθειας μέσω του αποκλεισμού ουσιωδών μαρτύρων και της κατεύθυνσης που έδωσε το προεδρείο στις εργασίες της εξεταστικής

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι πρόκειται για «μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης». Αιχμές αφήνει και για χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε πτυχές της δυσώδους υπόθεσης ενώ προαναγγέλλει ότι επόμενος σταθμός θα είναι το ΕΔΔΑ

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών
Ελλάδα 26.02.26

Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Το υπουργείο Μετανάστευσης αναζητά χώρο για δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης - Ιδιώτες προσβλέπουν στο σίγουροι και υψηλό ενοίκιο

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε στη νέα ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες», και για «όσους ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης»

Σύνταξη
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26.02.26

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
