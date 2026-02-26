Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Αν η δουλειά σας δεν έχει καμία σχέση με το πτυχίο σας, πιθανότατα δεν είστε οι μόνοι.

Σύμφωνα με την Eurostat, περίπου ένας στους τρεις νέους απόφοιτους (32%) που έχουν τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου εργάζονται εκτός του τομέα σπουδών τους.

Οι απόφοιτοι των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών φαίνεται να απομακρύνονται περισσότερο από τον αρχικό τομέα σπουδών τους.

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (48%) αλλάζουν κατεύθυνση, το χαμηλότερο ποσοστό διατήρησης μεταξύ των τομέων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Τα ποσοστά είναι ελαφρώς υψηλότερα για τους αποφοίτους δημοσιογραφίας και κοινωνικών επιστημών, σύμφωνα με το euronews.

Αλλά ακόμη και σε αυτούς τους τομείς, είτε από επιλογή είτε από ανάγκη, το 40% τελικά στρέφεται σε διαφορετικό τομέα.

Οι απόφοιτοι των κλάδων υγείας και πληροφορικής

Αν έχετε σπουδάσει ιατρική ή νοσηλευτική, είναι πολύ πιθανό να παραμείνετε στον κλάδο σας, καθώς το 81% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας καταλήγουν σε θέσεις που συνδέονται στενά με τις σπουδές τους.

Οι απόφοιτοι πληροφορικής παραμένουν επίσης κοντά στον κλάδο τους, με ποσοστό 77%.

Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν σπουδάσει σε τομείς που συνδέονται με την εκπαίδευση (74%) και τη μηχανική και τη μεταποίηση (73%).

Στην πραγματικότητα, φαίνεται να υπάρχει αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης στην ΕΕ: πειραματικές στατιστικές της Eurostat αποκάλυψαν ότι μεταξύ 2019 και 2023, ο τομέας αυτός είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ, με +4,2%.

Τα υψηλότερα ποσοστά δέσμευσης

Η εθνικότητα φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο στο πόσο πιθανό είναι να εργαστείτε στον ίδιο τομέα με αυτόν που σπουδάσατε.

Πάρτε για παράδειγμα την Ουγγαρία, με ένα αξιοσημείωτο ποσοστό διατήρησης 86%.

Η Γαλλία βρίσκεται στο 65%, η Ισπανία στο 64% και η Ιταλία στο 62%, όλες κοντά στο τέλος της κατάταξης, με την Δανία να κλείνει την λίστα με 56%.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν στο 73%.

Έτσι, ναι, το πτυχίο έχει σημασία, αλλά αυτό που συμβαίνει μετά είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία: είναι ακό

μη πιο σημαντικό στην σημερινή αγορά εργασίας, όπου, αντιμέτωποι με την αστάθεια και την αβεβαιότητα, περίπου το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων σκέφτονται να αλλάξουν τομέα εργασίας και να δοκιμάσουν πολλαπλές επαγγελματικές σταδιοδρομίες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Ποιοι τομείς θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία από τις κινητήριες δυνάμεις τέτοιων αλλαγών σταδιοδρομίας, καθώς και παράγοντες που θα επιτρέψουν υψηλότερα επίπεδα ευελιξίας στο εργατικό δυναμικό του μέλλοντος.

Η εταιρεία συμβούλων McKinsey προβλέπει ότι 94 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την ήπειρο θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτούν έως το 2030 λόγω των εξελίξεων στον τομέα της αυτοματοποίησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ενδέχεται να υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας (94%), ακολουθούμενες από τις τέχνες (80%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (68%), τις κατασκευές (58%) και τις μεταφορές και αποθήκες (50%).

Και αυτό έχει ήδη αντίκτυπο στους εργαζομένους. Η ανησυχία για την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα έφτασε το 43% στο Manpower’s 2026 Talent Barometer, αυξημένη κατά πέντε μονάδες από το 2025.