newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25 Ιανουαρίου 2026, 08:00

Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Spotlight

Η ευκαιρία να εργαστούν στο εξωτερικό διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, καθώς οι εργαζόμενοι στην ΕΕ αναπτύσσουν δεξιότητες που δεν θα είχαν αποκτήσει στη χώρα τους.

Χάρη στο καθεστώς της Ευρώπης ως ενιαίας αγοράς, ο αριθμός των ατόμων που έχουν εργαστεί στο εξωτερικό είναι σχετικά υψηλός — αλλά σε ποια περιοχή της Ευρώπης οι εργαζόμενοι έχουν τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία;

Τι λένε τα στοιχεία

Η πλατφόρμα πρόσληψης Indeed ορίζει ως «εργαζόμενους με διεθνή κινητικότητα» εκείνους που έχουν τουλάχιστον μία εργασιακή εμπειρία σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία διαμένουν σήμερα.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα απασχόλησης Indeed, στα τέλη του 2025, το 16,7 % των ατόμων που αναζητούσαν εργασία στην ενιαία αγορά είχαν διεθνή εμπειρία στο βιογραφικό τους. Συγκριτικά, μόνο το 5,1 % περίπου των εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν διεθνώς κινητοί.

«Το υψηλό ποσοστό διεθνώς κινούμενων εργαζομένων στην Ευρώπη αντανακλά τόσο τις πολιτικές που υποστηρίζουν την κινητικότητα όσο και την αξία που αποδίδεται στη διασυνοριακή επαγγελματική εμπειρία», δήλωσε η Sneha Puri, αναλύτρια μεταναστευτικής πολιτικής στην Indeed.

Τα στοιχεία της Indeed καλύπτουν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μία από τις οποίες δεν αποτελεί πλέον μέρος της ενιαίας αγοράς, και το ποσοστό της διεθνούς εργασιακής εμπειρίας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ τους.

Ελβετία και Ιρλανδία: Σχετικά μικρότερες οικονομίες

Η Ελβετία έχει το υψηλότερο ποσοστό διεθνούς εργασιακής εμπειρίας, με περισσότερους από τους μισούς αναζητούντες εργασία (51%) να αναφέρουν εμπειρία στο εξωτερικό. Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από δύο στους πέντε (42%) στην Ιρλανδία.

Ωστόσο, αυτές οι δύο χώρες αποτελούν εξαιρέσεις.

«Σχετικά μικρότερες οικονομίες (όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων) όπως η Ελβετία και η Ιρλανδία μπορεί να φαίνεται ότι έχουν δυσανάλογα υψηλό ποσοστό διεθνώς κινητών εργαζομένων, επειδή ακόμη και οι μέτριες εισροές αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού τους», δήλωσε η Puri στο Euronews Business.

Η Γερμανία κατατάσσεται τρίτη, με το ένα τέταρτο των ατόμων που αναζητούν εργασία να έχουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. Το ποσοστό αυτό είναι επίσης υψηλότερο από το ένα στα πέντε άτομα που αναζητούν εργασία στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ενιαίας Αγοράς στην Ολλανδία και τη Γαλλία.

Γεωγραφική εγγύτητα και μέγεθος των οικονομιών

Η Sneha Puri σημείωσε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στις διαφορές στο επίπεδο των διεθνώς κινητών εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη.

«Η γεωγραφική εγγύτητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κίνηση εντός της Ενιαίας Αγοράς. Οι χώρες που βρίσκονται κοντά σε πολλές μεγάλες αγορές εργασίας τείνουν να έχουν μεγαλύτερη διασυνοριακή κινητικότητα και να διευκολύνουν την κίνηση εντός της Ενιαίας Αγοράς», δήλωσε.

Για παράδειγμα, οι διεθνώς κινητοί εργαζόμενοι στην Ελβετία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να προέρχονται από μία από τις πολλές γειτονικές χώρες, όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Λιχτενστάιν.

Η Puri εξήγησε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν επίσης περισσότερους διηπειρωτικούς μετανάστες από άλλες, είτε λόγω του μεγαλύτερου αριθμού πολυεθνικών εταιρειών είτε λόγω του μεγαλύτερου αριθμού διεθνών φοιτητών.

Αναφερόμενη στην Ελβετία και την Ιρλανδία, πρόσθεσε: «Τέλος, και πιθανώς ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, είναι ο πραγματικός αριθμός των εργαζομένων στην οικονομία».

Οι Ευρωπαίοι που αναζητούν εργασία κοιτάζουν πέρα από τα σύνορα

Πράγματι, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αναζητούντες εργασία στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αναζητούν όλο και περισσότερο ευκαιρίες εκτός της χώρας καταγωγής τους, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Αυτό το ενδιαφέρον χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.

Το ενδιαφέρον εντός της ενιαίας αγοράς αναφέρεται στην αναζήτηση εργασίας από εργαζομένους σε ένα κράτος μέλος για θέσεις σε άλλο κράτος μέλος.

Το ενδιαφέρον εκτός της ενιαίας αγοράς αφορά την αναζήτηση θέσεων εργασίας από άτομα που αναζητούν εργασία σε χώρες μέλη σε χώρες που δεν είναι μέλη.

Τα δύο μερίδια ήταν περίπου ίσα μέχρι τα μέσα του 2024, κυμαινόμενα κυρίως μεταξύ 2% και 4%. Από τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο, το ενδιαφέρον εκτός της ενιαίας αγοράς άρχισε να αυξάνεται, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του με 7,2% τον Οκτώβριο του 2025. Το ενδιαφέρον εντός της ενιαίας αγοράς παραμένει στο 5,4%.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι κορυφαίοι προορισμοί εκτός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς για τις εξερχόμενες αναζητήσεις εργασίας. Το 2025, αντιπροσώπευαν το 40,5 % και το 30,4 % των αναζητήσεων αυτών, αντίστοιχα, με τη Γερμανία να είναι η κύρια χώρα προέλευσης και για τους δύο προορισμούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ενιαία αγορά μετά το Brexit στα τέλη του 2020.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

inWellness
inTown
Stream newspaper
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;
Εξηγήσεις 25.01.26

Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;

Ιδανικά, χώρες που έχει βάλει στο μάτι η Δύση, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα θα ήθελαν να απολάμβαναν στήριξης του Βλαντιμίρ Πούτιν, παρόμοια αυτή που που παρέχουν οι ΗΠΑ σε Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις – Όλα από μηδενική βάση
Εθνικό Μητρώο Παροχών 25.01.26

Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις - Όλα από μηδενική βάση

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε δικαιούχος - Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για ενισχύσεις και επιδόματα - Πώς θα λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ (2-0)και προσπέρασε την Μπαρτσελόνα (έχει ματς λιγότερο) στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού
Ελλάδα 24.01.26

Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού

Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχάτο

Σύνταξη
Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση
Χαμογέλα και Πάλι 24.01.26

Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση

«Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μουτσινάς για την απόφασή του

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο