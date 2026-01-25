Η ευκαιρία να εργαστούν στο εξωτερικό διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, καθώς οι εργαζόμενοι στην ΕΕ αναπτύσσουν δεξιότητες που δεν θα είχαν αποκτήσει στη χώρα τους.

Χάρη στο καθεστώς της Ευρώπης ως ενιαίας αγοράς, ο αριθμός των ατόμων που έχουν εργαστεί στο εξωτερικό είναι σχετικά υψηλός — αλλά σε ποια περιοχή της Ευρώπης οι εργαζόμενοι έχουν τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία;

Τι λένε τα στοιχεία

Η πλατφόρμα πρόσληψης Indeed ορίζει ως «εργαζόμενους με διεθνή κινητικότητα» εκείνους που έχουν τουλάχιστον μία εργασιακή εμπειρία σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία διαμένουν σήμερα.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα απασχόλησης Indeed, στα τέλη του 2025, το 16,7 % των ατόμων που αναζητούσαν εργασία στην ενιαία αγορά είχαν διεθνή εμπειρία στο βιογραφικό τους. Συγκριτικά, μόνο το 5,1 % περίπου των εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν διεθνώς κινητοί.

«Το υψηλό ποσοστό διεθνώς κινούμενων εργαζομένων στην Ευρώπη αντανακλά τόσο τις πολιτικές που υποστηρίζουν την κινητικότητα όσο και την αξία που αποδίδεται στη διασυνοριακή επαγγελματική εμπειρία», δήλωσε η Sneha Puri, αναλύτρια μεταναστευτικής πολιτικής στην Indeed.

Τα στοιχεία της Indeed καλύπτουν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μία από τις οποίες δεν αποτελεί πλέον μέρος της ενιαίας αγοράς, και το ποσοστό της διεθνούς εργασιακής εμπειρίας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ τους.

Ελβετία και Ιρλανδία: Σχετικά μικρότερες οικονομίες

Η Ελβετία έχει το υψηλότερο ποσοστό διεθνούς εργασιακής εμπειρίας, με περισσότερους από τους μισούς αναζητούντες εργασία (51%) να αναφέρουν εμπειρία στο εξωτερικό. Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από δύο στους πέντε (42%) στην Ιρλανδία.

Ωστόσο, αυτές οι δύο χώρες αποτελούν εξαιρέσεις.

«Σχετικά μικρότερες οικονομίες (όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων) όπως η Ελβετία και η Ιρλανδία μπορεί να φαίνεται ότι έχουν δυσανάλογα υψηλό ποσοστό διεθνώς κινητών εργαζομένων, επειδή ακόμη και οι μέτριες εισροές αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού τους», δήλωσε η Puri στο Euronews Business.

Η Γερμανία κατατάσσεται τρίτη, με το ένα τέταρτο των ατόμων που αναζητούν εργασία να έχουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. Το ποσοστό αυτό είναι επίσης υψηλότερο από το ένα στα πέντε άτομα που αναζητούν εργασία στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ενιαίας Αγοράς στην Ολλανδία και τη Γαλλία.

Γεωγραφική εγγύτητα και μέγεθος των οικονομιών

Η Sneha Puri σημείωσε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στις διαφορές στο επίπεδο των διεθνώς κινητών εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη.

«Η γεωγραφική εγγύτητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κίνηση εντός της Ενιαίας Αγοράς. Οι χώρες που βρίσκονται κοντά σε πολλές μεγάλες αγορές εργασίας τείνουν να έχουν μεγαλύτερη διασυνοριακή κινητικότητα και να διευκολύνουν την κίνηση εντός της Ενιαίας Αγοράς», δήλωσε.

Για παράδειγμα, οι διεθνώς κινητοί εργαζόμενοι στην Ελβετία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να προέρχονται από μία από τις πολλές γειτονικές χώρες, όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Λιχτενστάιν.

Η Puri εξήγησε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν επίσης περισσότερους διηπειρωτικούς μετανάστες από άλλες, είτε λόγω του μεγαλύτερου αριθμού πολυεθνικών εταιρειών είτε λόγω του μεγαλύτερου αριθμού διεθνών φοιτητών.

Αναφερόμενη στην Ελβετία και την Ιρλανδία, πρόσθεσε: «Τέλος, και πιθανώς ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, είναι ο πραγματικός αριθμός των εργαζομένων στην οικονομία».

Οι Ευρωπαίοι που αναζητούν εργασία κοιτάζουν πέρα από τα σύνορα

Πράγματι, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αναζητούντες εργασία στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αναζητούν όλο και περισσότερο ευκαιρίες εκτός της χώρας καταγωγής τους, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Αυτό το ενδιαφέρον χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.

Το ενδιαφέρον εντός της ενιαίας αγοράς αναφέρεται στην αναζήτηση εργασίας από εργαζομένους σε ένα κράτος μέλος για θέσεις σε άλλο κράτος μέλος.

Το ενδιαφέρον εκτός της ενιαίας αγοράς αφορά την αναζήτηση θέσεων εργασίας από άτομα που αναζητούν εργασία σε χώρες μέλη σε χώρες που δεν είναι μέλη.

Τα δύο μερίδια ήταν περίπου ίσα μέχρι τα μέσα του 2024, κυμαινόμενα κυρίως μεταξύ 2% και 4%. Από τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο, το ενδιαφέρον εκτός της ενιαίας αγοράς άρχισε να αυξάνεται, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του με 7,2% τον Οκτώβριο του 2025. Το ενδιαφέρον εντός της ενιαίας αγοράς παραμένει στο 5,4%.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι κορυφαίοι προορισμοί εκτός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς για τις εξερχόμενες αναζητήσεις εργασίας. Το 2025, αντιπροσώπευαν το 40,5 % και το 30,4 % των αναζητήσεων αυτών, αντίστοιχα, με τη Γερμανία να είναι η κύρια χώρα προέλευσης και για τους δύο προορισμούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ενιαία αγορά μετά το Brexit στα τέλη του 2020.