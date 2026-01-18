Η παγκόσμια αγορά εργασίας το 2026 βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου η «σταθερότητα» των αριθμών έρχεται σε αντίθεση με τις ριζικές αλλαγές που παρατηρούνται. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές…

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) προειδοποιεί ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας παραμένει χαμηλή

Παρόλο που η παγκόσμια ανεργία παραμένει σχετικά σταθερή (γύρω στο 4,9% σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας), το τοπίο μεταμορφώνεται ραγδαία από την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις δημογραφικές αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις των εργοδοτών για περισσότερη ευελιξία.

Η αμερικανική πραγματικότητα…

Μια από τις τελευταίες τάσεις, στις ΗΠΑ, αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα. Στο «μεγάλο εργαστήρι» της παγκόσμιας οικονομίας, μετά τη «μεγάλη παραίτηση» (Great Resignation) νέες σελίδες γράφονται στην αγορά εργασίας.

Σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δείχνει να αποσύρεται από την αναζήτηση εργασίας και αυτό αυτό δεν είναι τυχαίο.

Σε ένα περιβάλλον που η σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις δοκιμάζεται, μια νέα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη νέα τάση. Στην έρευνα που διεξήχθη από την πλατφόρμα εργασίας Monster, τον Δεκέμβριο, σε 1.504 εργαζομένους, μόνο το 43% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αναζητήσει εργασία το 2026, σε σύγκριση με το 93% πέρυσι.

Η τάση για αλλαγή εργασίας, το 2025, «αναζωπυρώθηκε», λέει η ειδική σε θέματα καριέρας της Monster, Vicki Salemi. Πολλοί εργαζόμενοι δήλωσαν ότι το αυξανόμενο κόστος ζωής τους έσπρωξε να αναζητήσουν νέα εργασία με υψηλότερο μισθό. Φέτος, όμως, οι εργαζόμενοι δεν είναι αισιόδοξοι ότι θα βρουν μια νέα θέση και οι λόγοι είναι πολυεπίπεδοι.

Ο γενικός πεσιμισμός που παρατηρείται οδηγεί τους ανθρώπους να παραμένουν στις τρέχουσες θέσεις εργασίας τους (Job Hugging υπό το φόβο του αγνώστου και αστάθμητων παραγόντων.

Σε αριθμούς, μια μικρή πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52%) αναμένει ότι οι απολύσεις σε εθνικό επίπεδο θα αυξηθούν το 2026. Περίπου το 40% των εργαζομένων αναμένει ότι η αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί το 2026, ενώ ένα άλλο 40% πιστεύει ότι δεν θα βελτιωθεί καθόλου.

Κάπως έτσι, περίπου το 75% των εργαζομένων δήλωσαν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στο ίδιο αφεντικό τουλάχιστον μέχρι το 2027, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της Monster που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Ελλείψει ευκαιριών οι εργαζόμενοι (περίπου οι μισοί από τους οποίους δηλώνουν ότι ο μισθός τους «ροκανίζεται» από τον πληθωρισμό) στρέφονται προς άλλες πηγές εισοδήματος για να συμπληρώσουν τα έσοδά τους.

Οι εναλλακτικές

Σύμφωνα με την έρευνα της Monster, σχεδόν τα δύο τρίτα των εργαζομένων δηλώνουν ότι θα αναζητήσουν επιπλέον πηγές εισοδήματος φέτος, με το 32% να έχει ήδη μια δεύτερη δουλειά και το 30% να σχεδιάζει να ξεκινήσει μια το 2026.

Οι εργαζόμενοι δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα της εργασίας και στην προστασία του εισοδήματός τους, λέει η Salemi, «οπότε αναλαμβάνουν διακριτικά παράπλευρες δραστηριότητες. Επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Είναι πιο επιλεκτικοί στην αναζήτηση εργασίας».

Μια έκρηξη των παράπλευρων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να αλλάξουν δουλειά κατά τη διάρκεια του έτους, αν βελτιωθούν οι προοπτικές της αγοράς, προσθέτει. Αυτό θα οδηγούσε σε νέες ευκαιρίες ακόμα και αν μιλάμε για έναν διαφορετικό κλάδο, προσθέτει.

Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση

Στο μεταξύ, στο ξεκίνημα του 2026 οι εταιρείες επιδιώκουν να παραμείνουν φειδωλές στις προσλήψεις ενώ βασίζονται στην τεχνολογία για την ανάληψη περισσότερων εργασιών.

Οι αναλυτές της ιστοσελίδας Indeed προβλέπουν σχετικά μικρή αύξηση στις προσλήψεις ενώ η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify SHOP περιμένει αντίθετα αποτελέσματα.

Σε μια συνάντηση διευθυντών που διοργανώθηκε στο Μανχάταν από τη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Yale, το 66% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι σχεδιάζουν είτε να απολύσουν εργαζομένους είτε να διατηρήσουν το μέγεθος των υφιστάμενων ομάδων τους. Μόνο το ένα τρίτο δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσλάβει προσωπικό.

Οι εταιρείες δεν έχουν διάθεση για προσλήψεις εδώ και μήνες. Ενώ οι ΗΠΑ πρόσθεσαν θέσεις εργασίας σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση το 2025, υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια ότι η αγορά εργασίας για συγκεκριμένους κλάδους έχει πλέον «παγώσει».

Η απροθυμία να προσληφθεί προσωπικό αντανακλά τις ανησυχίες για την οικονομία, καθώς και την πεποίθηση ότι η Tεχνητή Nοημοσύνη θα μπορούσε να αναλάβει περισσότερο έργο μέσα στις μεγάλες εταιρείες.

Η παύση στις προσλήψεις μπορεί να είναι προσωρινή, αν οι εταιρείες αποφασίσουν ότι χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους για να επιτύχουν τους στόχους ανάπτυξης τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Waller, η τρέχουσα διάθεση είναι ότι οι εταιρείες απλά δεν χρειάζονται επιπλέον εργατικό δυναμικό.