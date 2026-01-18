newspaper
Ιωάννινα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 75χρονος από το Μιχαλίτσι που είχε εξαφανιστεί
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Οικονομία 18 Ιανουαρίου 2026 | 19:14

Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Η παγκόσμια αγορά εργασίας το 2026 βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου η «σταθερότητα» των αριθμών έρχεται σε αντίθεση με τις ριζικές αλλαγές που παρατηρούνται. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές…

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) προειδοποιεί ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας παραμένει χαμηλή

Παρόλο που η παγκόσμια ανεργία παραμένει σχετικά σταθερή (γύρω στο 4,9% σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας), το τοπίο μεταμορφώνεται ραγδαία από την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις δημογραφικές αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις των εργοδοτών για περισσότερη ευελιξία.

Η αμερικανική πραγματικότητα…

Μια από τις τελευταίες τάσεις, στις ΗΠΑ, αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα. Στο «μεγάλο εργαστήρι» της παγκόσμιας οικονομίας, μετά τη «μεγάλη παραίτηση» (Great Resignation) νέες σελίδες γράφονται στην αγορά εργασίας.

To τοπίο στην αγορά εργασίας μεταμορφώνεται ραγδαία

Σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δείχνει να αποσύρεται από την αναζήτηση εργασίας και αυτό αυτό δεν είναι τυχαίο.

Σε ένα περιβάλλον που η σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις δοκιμάζεται, μια νέα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη νέα τάση. Στην έρευνα που διεξήχθη από την πλατφόρμα εργασίας Monster, τον Δεκέμβριο, σε 1.504 εργαζομένους, μόνο το 43% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αναζητήσει εργασία το 2026, σε σύγκριση με το 93% πέρυσι.

Η τάση για αλλαγή εργασίας, το 2025, «αναζωπυρώθηκε», λέει η ειδική σε θέματα καριέρας της Monster, Vicki Salemi. Πολλοί εργαζόμενοι δήλωσαν ότι το αυξανόμενο κόστος ζωής τους έσπρωξε να αναζητήσουν νέα εργασία με υψηλότερο μισθό. Φέτος, όμως, οι εργαζόμενοι δεν είναι αισιόδοξοι ότι θα βρουν μια νέα θέση και οι λόγοι είναι πολυεπίπεδοι.

Ο γενικός πεσιμισμός που παρατηρείται οδηγεί τους ανθρώπους να παραμένουν στις τρέχουσες θέσεις εργασίας τους (Job Hugging υπό το φόβο του αγνώστου και αστάθμητων παραγόντων.

Σε αριθμούς, μια μικρή πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52%) αναμένει ότι οι απολύσεις σε εθνικό επίπεδο θα αυξηθούν το 2026. Περίπου το 40% των εργαζομένων αναμένει ότι η αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί το 2026, ενώ ένα άλλο 40% πιστεύει ότι δεν θα βελτιωθεί καθόλου.

Κάπως έτσι, περίπου το 75% των εργαζομένων δήλωσαν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στο ίδιο αφεντικό τουλάχιστον μέχρι το 2027, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της Monster που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Ελλείψει ευκαιριών οι εργαζόμενοι (περίπου οι μισοί από τους οποίους δηλώνουν ότι ο μισθός τους «ροκανίζεται» από τον πληθωρισμό) στρέφονται προς άλλες πηγές εισοδήματος για να συμπληρώσουν τα έσοδά τους.

Οι εναλλακτικές

Σύμφωνα με την έρευνα της Monster, σχεδόν τα δύο τρίτα των εργαζομένων δηλώνουν ότι θα αναζητήσουν επιπλέον πηγές εισοδήματος φέτος, με το 32% να έχει ήδη μια δεύτερη δουλειά και το 30% να σχεδιάζει να ξεκινήσει μια το 2026.

Οι εργαζόμενοι δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα της εργασίας και στην προστασία του εισοδήματός τους, λέει η Salemi, «οπότε αναλαμβάνουν διακριτικά παράπλευρες δραστηριότητες. Επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Είναι πιο επιλεκτικοί στην αναζήτηση εργασίας».

Μια έκρηξη των παράπλευρων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να αλλάξουν δουλειά κατά τη διάρκεια του έτους, αν βελτιωθούν οι προοπτικές της αγοράς, προσθέτει. Αυτό θα οδηγούσε σε νέες ευκαιρίες ακόμα και αν μιλάμε για έναν διαφορετικό κλάδο, προσθέτει.

Η αγορά εργασίας είναι αντιμέτωπη με αρκετά προβλήματα

Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση

Στο μεταξύ, στο ξεκίνημα του 2026 οι εταιρείες επιδιώκουν να παραμείνουν φειδωλές στις προσλήψεις ενώ βασίζονται στην τεχνολογία για την ανάληψη περισσότερων εργασιών.

Οι αναλυτές της ιστοσελίδας Indeed προβλέπουν σχετικά μικρή αύξηση στις προσλήψεις ενώ η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify SHOP περιμένει αντίθετα αποτελέσματα.

Σε μια συνάντηση διευθυντών που διοργανώθηκε στο Μανχάταν από τη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Yale, το 66% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι σχεδιάζουν είτε να απολύσουν εργαζομένους είτε να διατηρήσουν το μέγεθος των υφιστάμενων ομάδων τους. Μόνο το ένα τρίτο δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσλάβει προσωπικό.

Οι εταιρείες δεν έχουν διάθεση για προσλήψεις εδώ και μήνες. Ενώ οι ΗΠΑ πρόσθεσαν θέσεις εργασίας σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση το 2025, υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια ότι η αγορά εργασίας για συγκεκριμένους κλάδους έχει πλέον «παγώσει».

Η απροθυμία να προσληφθεί προσωπικό αντανακλά τις ανησυχίες για την οικονομία, καθώς και την πεποίθηση ότι η Tεχνητή Nοημοσύνη θα μπορούσε να αναλάβει περισσότερο έργο μέσα στις μεγάλες εταιρείες.

Η παύση στις προσλήψεις μπορεί να είναι προσωρινή, αν οι εταιρείες αποφασίσουν ότι χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους για να επιτύχουν τους στόχους ανάπτυξης τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Waller, η τρέχουσα διάθεση είναι ότι οι εταιρείες απλά δεν χρειάζονται επιπλέον εργατικό δυναμικό.

ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!
Αρχισαν οι συζητήσεις 18.01.26

Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!

Το Μαρόκο «φλερτάρει» τον Ινιέστα για ρόλο-κλειδί στο φιλόδοξο ποδοσφαιρικό του σχέδιο - Ο Καταλανός τεχνικός βρίσκεται στο Ραμπάτ ως προσκεκλημένος της ομοσπονδίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Netflix 18.01.26

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 18.01.26

Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού

Μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνδέει το νησί με την Αττική, η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις με νερό που δεν είναι κατάλληλο για πόση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Στα 2.000 μέτρα 18.01.26 Upd: 17:38

Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό των 8 ορειβατών από τον Ταΰγετο, απέτυχε να προσεγγίσει το ελικόπτερο, 4 τραυματίες

Δεν μπορεί να προσεγγίσει το ελικόπτερο - Νωρίτερα ο επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας είχε ενημερώσει τις διασωστικές δυνάμεις ότι τέσσερις ορειβάτες χρήζουν αεροδιακομιδής λόγω τραυματισμού

Σύνταξη
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Άγιο αίμα 18.01.26

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)
Super League 2 18.01.26

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)

Με το τέρμα του Μπλανκ στο 77′ η Ηλιούπολη επικράτησε με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και πέτυχε σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία

Σύνταξη
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κρίσιμες ώρες 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Άρης για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
