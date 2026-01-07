Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας. Ορισμένα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, κυρίως εκείνα που βασίζονται σε τυποποιημένες, επαναλαμβανόμενες ή δεδομενοκεντρικές διαδικασίες.

Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι επενδύουν κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, καθώς και για να μειώσουν το κόστος και να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων.

Πώς οι κώδικες και τα call centers γίνονται τα πρώτα θύματα της αυτοματοποίησης

Σε μια νέα έκθεση που εξετάζει τη δυνητική συμβολή της ΑΙ στην οικονομία, η OpenAI αξιολόγησε τις επιδόσεις μοντέλων της ίδιας και των ανταγωνιστών της σε μια σειρά επαγγελμάτων. Η ανάλυση δείχνει ότι οι μηχανές δεν έχουν φτάσει ακόμα το επίπεδο των κορυφαίων επαγγελματιών, κλείνει όμως την ψαλίδα με ταχύτητα.

Ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, και ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σπύρος Μιχαλούλης, μίλησαν (MEGA) για τα επαγγέλματα και την εκτίναξη της ΤΝ.

Ο «χάρτης» των επαγγελμάτων

Ακολουθεί μια ενδεικτική κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων ανάλογα με το ποσοστό έκθεσής τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πολύ υψηλή έκθεση στο AI (≥65%)

Λογιστές – Φοροτεχνικοί (βασικές & μεσαίες εργασίες): 65–75%

Τήρηση βιβλίων, καταχωρίσεις, myDATA, ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις, συμφωνίες

Payroll officers / Μισθοδοσία: 65–70%

Υπολογισμοί αποδοχών, εισφορές, ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, συμβάσεις, reports

Data entry clerks / Καταχωρητές στοιχείων: 70–80%

Τραπεζικό back office: 65–70%

Συναλλαγές, έλεγχοι, διαχείριση δεδομένων

Claims processing (ασφαλιστικές): 65–70%

Υψηλή έκθεση στο AI (50–65%)

Διοικητική υποστήριξη / Γραμματεία (Αλληλογραφία, scheduling, αρχειοθέτηση, τυποποιημένα έγγραφα): 55–65%

Νομικοί συνεργάτες (τυποποιημένο έργο – Πρότυπα συμβάσεων, νομική έρευνα, compliance): 50–60%

HR administration (Προσλήψεις, αποχωρήσεις, reporting, αξιολόγηση βιογραφικών): 55–60%

Λογιστικός έλεγχος χαμηλής πολυπλοκότητας: 50–55%

Customer support (call centers, chat): 50–60%

Μεσαία έκθεση στο AI (35–50%)

Marketing / Digital marketing (Δημιουργία περιεχομένου, καμπάνιες, analytics) : 40–50%

Δημοσιογραφία ρουτίνας / Content writing: 40–45%

IT support πρώτου επιπέδου: 35–45%

Sales support / CRM διαχείριση: 35–45%

Εκπαίδευση – διοικητικό & υποστηρικτικό έργο: 35–45%

Χαμηλή-Μεσαία έκθεση στο ΑΙ (20–35%)

Μηχανικοί (σχεδιασμός, επίβλεψη): 25–35%

Οικονομικοί σύμβουλοι / Policy analysts: 25–35%

Δικηγόροι (στρατηγικό / δικαστηριακό έργο): 20–30%

Ιατρικά επαγγέλματα (κλινικό έργο): 20–30%

Χαμηλή έκθεση στο AI (<20%)