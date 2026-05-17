Η εργασία αλλάζει με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν
AI 17 Μαΐου 2026, 00:15

Η εργασία αλλάζει με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Η εργασία μεταβάλλεται: από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη συνεργασία με αυτήν—και οι εργαζόμενοι έχουν ήδη προχωρήσει μπροστά. Η νέα έρευνα Work Trend Index 2026 της Microsoft δείχνει ότι το 58% των χρηστών AI παράγει σήμερα έργο που δεν θα μπορούσε να έχει παραδώσει πριν από έναν χρόνο, αναδεικνύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν ενισχύει απλώς την παραγωγικότητα, αλλά διευρύνει ουσιαστικά τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Στους πιο προχωρημένους χρήστες—τους λεγόμενους «frontier professionals»—το ποσοστό αυτό φτάνει το 80%, προσφέροντας μια σαφή εικόνα του πώς η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μεταφράζεται σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία. Τα ευρήματα βασίζονται σε έρευνα μεταξύ 20.000 εργαζομένων από 10 διαφορετικές χώρες που χρησιμοποιούν AI στην εργασία τους, καθώς και σε ανάλυση τρισεκατομμυρίων ανώνυμων σημάτων παραγωγικότητας από το Microsoft 365.

Την ίδια στιγμή, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Ενώ οι εργαζόμενοι εξελίσσουν με ταχύτητα τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, η πραγματική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης δεν καθορίζεται πρωτίστως από τις ατομικές δεξιότητες. Αντίθετα, παράγοντες οργάνωσης – όπως η κουλτούρα, η ευθυγράμμιση της ηγεσίας και οι πρακτικές διαχείρισης ταλέντου – έχουν υπερδιπλάσια επίδραση (67% έναντι 32%). Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί ένα σαφές χάσμα: οι δυνατότητες των ανθρώπων εξελίσσονται ταχύτερα από τις δομές των οργανισμών.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται το λεγόμενο «Παράδοξο του Μετασχηματισμού». Οι εργαζόμενοι αισθάνονται αυξανόμενη πίεση να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές τους ροές εργασίας, ενώ πολλοί οργανισμοί εξακολουθούν να ενισχύουν υφιστάμενες διαδικασίες και κίνητρα που περιορίζουν την ουσιαστική αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ατομική πρόοδος δεν μεταφράζεται με την ίδια ταχύτητα σε επιχειρησιακή αξία σε κλίμακα.

Συνολικά, τα ευρήματα αντανακλούν μια ευρύτερη μεταβολή στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Οι οργανισμοί μετακινούνται πέρα από την αντίληψη της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου αποδοτικότητας και τη βλέπουν ως παράγοντα διεύρυνσης δυνατοτήτων (capability expansion)—που επεκτείνει το τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την επίλυση προβλημάτων και τα σημεία στα οποία δημιουργείται αξία.

Μεταβάλλεται ακόμα και η ίδια η φύση της εργασίας

Η μεταβολή αυτή είναι ήδη ορατή στην ίδια τη φύση της εργασίας. Σχεδόν οι μισές αλληλεπιδράσεις με το Microsoft 365 Copilot αφορούν πλέον γνωστικές εργασίες—όπως ανάλυση, συλλογιστική και δημιουργική σκέψη—σηματοδοτώντας μια μετάβαση από την εκτέλεση ρουτίνας σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Καθώς η AI αναλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της εκτέλεσης, ο ρόλος του ανθρώπου επαναπροσδιορίζεται. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εδράζεται όλο και περισσότερο στην ανθρώπινη πρωτοβουλία και κρίση — στην ικανότητα καθορισμού κατεύθυνσης, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και διασφάλισης ποιότητας. Δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων από AI αποτελεσμάτων καθίστανται κεντρικές.

Οι οργανισμοί που κινούνται ταχύτερα—οι λεγόμενες «Frontier Firms»—δεν περιορίζονται στην υιοθέτηση εργαλείων AI. Επανασχεδιάζουν τον τρόπο που γίνεται η εργασία, ανακατανέμοντας ρόλους μεταξύ ανθρώπων και AI και ενσωματώνοντας τη συνεχή μάθηση στην καθημερινή λειτουργία τους.

Για τα στελέχη επιχειρήσεων, το συμπέρασμα είναι σαφές: το ζητούμενο δεν είναι πλέον η υιοθέτηση της AI, αλλά η ικανότητα των οργανισμών να εξελιχθούν αρκετά γρήγορα ώστε να μετατρέψουν την ατομική δυναμική σε συντονισμένο και επεκτάσιμο επιχειρησιακό αντίκτυπο. Η μετάβαση προς τη συνεργασία με την AI έχει ήδη ξεκινήσει. Ο ανταγωνισμός πλέον κρίνεται στο επίπεδο του οργανισμού.

Πηγή: ot.gr

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 17.05.26

Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Περίπου 3.500 χιλιάδες αστυνομικοί στη Βολιβία συγκρούστηκαν με διαδηλωτές για να ανοίξουν τα μπλόκα των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ
Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ

Με την έκδοση του Σάαμπ στις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται μια ολική πολιτικής ανατροπής στη Βενεζουέλα, με ακόμα περισσότερους συμμάχους του Νικολάς Μαδούρο να κινδυνεύουν να εκδοθούν.

ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του
ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του

Η ICE κατηγόρησε μια γυναίκα πως άφησε το παιδί της στα χέρια ενός βίαιου θείου, όμως οι ίδιοι την απέλασαν χωρίς να της επιτρέψουν να πάρει το παιδί μαζί της. Κακοποιήθηκαν περισσότερα παιδιά

Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα
Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα

Η Νάνσι Σινάτρα εξήγησε πως ο πατέρας της Φρανκ, μετέφερε λαθραία 1 εκατ. δολάρια για να πληρωθούν όπλα και να σταλούν στο Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη Νάκμπα.

Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]
Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές. Ο δήμος δεν είχε γνώση. Για «προγραμματισμένο πείραμα» κάνει λόγο η κρατική εταιρεία Tomer.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο
Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

