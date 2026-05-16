«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Τι κι αν έχασε το FA Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι το απόγευμα του Σαββάτου; Η Τσέλσι φρόντισε να ξεχαστεί πολύ γρήγορα η ήττα και η φετινή αποτυχία γενικότερα καθώς λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Γουέμπλεϊ», έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο!

Ο Ισπανός τεχνικός φάνταζε το προηγούμενο διάστημα φαβορί για την πάγκο της Λίβερπουλ, ωστόσο τις τελευταίες μέρες η Τσέλσι είχε μπει δυνατά στη διεκδίκησή του. Και πλέον γίνεται λόγος για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για τετραετές συμβόλαιο.

🚨 EXCLUSIVE: Agreement complete for Xabi Alonso to become Chelsea manager. 44yo Spaniard visited London early last week & accepted opportunity; 4yr contract now finalised – announcement imminent. Primary target throughout + wanted #CFC move @TheAthleticFC https://t.co/4022hQsMXA — David Ornstein (@David_Ornstein) May 16, 2026

Φαμπρίτσιο Ρομάνο και Νταβίντ Ορνστάιν θεωρούν τελειωμένη την ιστορία και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Κάτι που θα συμβεί τις επόμενες μέρες, με τον Αλόνσο να πιάνει δουλειά και να έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά του.

🚨 BREAKING: Xabi Alonso has accepted to become Chelsea next manager, HERE WE GO! 🔵🔜 The agreement is set to be completed.#CFC prepare official announcement for the upcoming days, but Xabi said YES. 💣 pic.twitter.com/NsoyoQGvy9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Μετά την ήττα από τη Σίτι στον τελικό του Κυπέλλου η ομάδα του Λονδίνου θα είναι εκτός Ευρώπης τη νέα σεζόν, αν δεν συμβεί κάποια συγκλονιστική ανατροπή στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Premier League. Αυτό πάντως δεν επηρέασε την απόφαση του Αλόνσο που απάντησε θετικά στην πρόταση της Τσέλσι λίγο μετά τη λήξη του τελικού.

Το πιο σημαντικό σε όλη την ιστορία βέβαια είναι πως η διοίκηση του κλαμπ δεν προορίζει τον 44χρονο τεχνικό για έναν απλό προπονητή, αλλά για έναν μάνατζερ που όλα θα περνάνε από τα χέρια του. Ο Αλόνσο θα έχει την ευθύνη για τα πάντα γύρο από το ποδοσφαιρικό τμήμα, κάτι που φανερώνει και την εμπιστοσύνη του συλλόγου προς το πρόσωπό του.