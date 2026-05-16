Κυριακή 17 Μαϊου 2026
OpenAI: Η χώρα που προσφέρει δωρεάν στους πολίτες την επί πληρωμή έκδοση του ChatGPT
Τεχνολογία 16 Μαΐου 2026, 23:50

Η OpenAI ανακοινώνει μια πρωτοποριακή συνεργασία με την παροχή πρόσβασης στο ChatGPT Plus.

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Η OpenAI υπέγραψε την πρώτη της συνεργασία με εθνική κυβέρνηση, μέσω της οποίας η επί πληρωμή έκδοση του ChatGPT θα διατίθεται δωρεάν στους κατοίκους.

Η συνεργασία εντάσσεται σε μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των κυβερνήσεων να αναζητούν πρακτικούς τρόπους ώστε να βοηθήσουν τους πολίτες να εξοικειωθούν με την TN

Η πρωτοβουλία συνδυάζει και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στον τομέα αυτό και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή.

ChatGPT: «AI for All»

Η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκινά άμεσα και η χώρα που σύναψε τη συνεργασία με την OpenAI είναι η Μάλτα. Θα προσφέρει σε κάθε πολίτη δωρεάν πρόσβαση στο ChatGPT για έναν χρόνο, στο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος αλφαβητισμού στην ΑΙ.

Πολίτες και κάτοικοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης της Μάλτας μπορούν να υποβάλουν αίτηση αφού ολοκληρώσουν ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα με τίτλο «AI for All», το οποίο έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Μάλτας.

Στη νέα ψηφιακή εποχή

Ο υπουργός Οικονομίας της Μάλτας, Σίλβιο Σέμπρι, δήλωσε: «Μέσω αυτού του προγράμματος φροντίζουμε ώστε κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από το κοινωνικό του υπόβαθρο, να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται στον ψηφιακό κόσμο. Συνδυάζοντας αυτή την εκπαίδευση με την ελεύθερη πρόσβαση στα πιο προηγμένα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα, μετατρέπουμε μια άγνωστη έννοια σε πρακτική βοήθεια για τις οικογένειες, τους μαθητές και τους εργαζόμενους μας. Η Μάλτα είναι η πρώτη χώρα που ξεκινά μια συνεργασία αυτής της κλίμακας, επειδή αρνούμαστε να αφήσουμε τους πολίτες μας να μείνουν πίσω στην ψηφιακή εποχή».

«Με αυτή τη συνεργασία, η Μάλτα πρωτοστατεί στην Ευρώπη και στον κόσμο στην προσπάθεια να καταστεί η Τεχνητή Nοημοσύνη προσιτή σε όλους τους πολίτες της», δήλωσε Τζορτζ Όσμπορν που έχει προσληφθεί από την OpenAI για να ηγηθεί του προγράμματος «OpenAI for Countries».

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Ελλάδα 16.05.26

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο
Οικονομία 16.05.26

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο
Ανελεύθερη βούληση 16.05.26

Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Ελλάδα 16.05.26

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

