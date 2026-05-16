Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η OpenAI υπέγραψε την πρώτη της συνεργασία με εθνική κυβέρνηση, μέσω της οποίας η επί πληρωμή έκδοση του ChatGPT θα διατίθεται δωρεάν στους κατοίκους.

Η συνεργασία εντάσσεται σε μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των κυβερνήσεων να αναζητούν πρακτικούς τρόπους ώστε να βοηθήσουν τους πολίτες να εξοικειωθούν με την TN

Η πρωτοβουλία συνδυάζει και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στον τομέα αυτό και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή.

ChatGPT: «AI for All»

Η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκινά άμεσα και η χώρα που σύναψε τη συνεργασία με την OpenAI είναι η Μάλτα. Θα προσφέρει σε κάθε πολίτη δωρεάν πρόσβαση στο ChatGPT για έναν χρόνο, στο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος αλφαβητισμού στην ΑΙ.

Πολίτες και κάτοικοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης της Μάλτας μπορούν να υποβάλουν αίτηση αφού ολοκληρώσουν ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα με τίτλο «AI for All», το οποίο έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Μάλτας.

Στη νέα ψηφιακή εποχή

Ο υπουργός Οικονομίας της Μάλτας, Σίλβιο Σέμπρι, δήλωσε: «Μέσω αυτού του προγράμματος φροντίζουμε ώστε κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από το κοινωνικό του υπόβαθρο, να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται στον ψηφιακό κόσμο. Συνδυάζοντας αυτή την εκπαίδευση με την ελεύθερη πρόσβαση στα πιο προηγμένα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα, μετατρέπουμε μια άγνωστη έννοια σε πρακτική βοήθεια για τις οικογένειες, τους μαθητές και τους εργαζόμενους μας. Η Μάλτα είναι η πρώτη χώρα που ξεκινά μια συνεργασία αυτής της κλίμακας, επειδή αρνούμαστε να αφήσουμε τους πολίτες μας να μείνουν πίσω στην ψηφιακή εποχή».

«Με αυτή τη συνεργασία, η Μάλτα πρωτοστατεί στην Ευρώπη και στον κόσμο στην προσπάθεια να καταστεί η Τεχνητή Nοημοσύνη προσιτή σε όλους τους πολίτες της», δήλωσε Τζορτζ Όσμπορν που έχει προσληφθεί από την OpenAI για να ηγηθεί του προγράμματος «OpenAI for Countries».