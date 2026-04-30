Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.
- Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
- Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
- Ο υπερηχητικός «σκοτεινός αετός» που είναι ικανός να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
- Παλιός πύραυλος της SpaceX θα στουκάρει στη Σελήνη με ταχύτητα μετεωρίτη
Με τις παγκόσμιες θερμοκρασίες να συνεχίζουν να ανεβαίνουν, η διατήρηση της δροσιάς δεν είναι πλέον απλώς θέμα άνεσης. Είναι θέμα επιβίωσης. Οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι, ειδικά για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το Nescod υπόσχεται να φέρει την… επανάσταση.
Η αυξανόμενη ζήτηση για κλιματισμό έχει αναγκάσει τους ειδικούς να σκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο δροσίζουμε τις κατοικίες μας. Για να ανταποκριθούν σε αυτή την επείγουσα ανάγκη, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας King Abdullah στη Σαουδική Αραβία έχουν αναπτύξει μια καινοτόμο λύση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ψύξη.
Μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
Η εφεύρεση (που ονομάζεται Nescod) υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.
Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Energy and Environmental Science, προτείνει το Nescod (No Electricity and Sustainable Cooling on Demand). Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Peng Wang και της ομάδας του, οι ερευνητές έχουν αναπτύξει μια μέθοδο που χρησιμοποιεί απλά υλικά και φυσικές μεθόδους για την παραγωγή ψύξης.
Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι το νιτρικό αμμώνιο, μια φθηνή και άφθονη ένωση που χρησιμοποιείται συχνά στα λιπάσματα. Η μοναδικότητα του νιτρικού αμμωνίου έγκειται στην ικανότητά του να απορροφά τη θερμότητα. Όταν η ένωση διαλύεται στο νερό, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον.
Μέσω ελεγχόμενων μελετών, οι επιστήμονες απέδειξαν πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι. Ο συνδυασμός νιτρικού αμμωνίου και νερού μείωσε τη θερμοκρασία κατά 25° Κελσίου, φτάνοντας τους 3,6 βαθμούς Κελσίου σε μόλις 20 λεπτά. Η ψυκτική ισχύς είναι πολύ ανώτερη από πολλές άλλες ενώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως, γεγονός που το καθιστά μια εξαιρετική επιλογή για αυτή τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
Nescod: «Μια πράσινη τεχνολογία ψύξης»
Οι ερευνητές αναφέρουν: «Το Nescod αποτελεί μια πράσινη τεχνολογία ψύξης που λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που χρειάζεται επειγόντως στην προσπάθεια κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη».
Είναι κατάλληλο για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και κοινότητες εκτός δικτύου ενώ «έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) έως το 2030».
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το Game 3 της σειράς
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107: Buzzer beater του Χέις Ντέιβις, νέο μπρέικ και 2-0 (vid)
- Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο
- Μπαρτζώκας: «Αν χάσουμε από την ελλιπή Μονακό, θα με κρεμάσουν στο Δημαρχείο του Πειραιά»
- Γιορτή σήμερα 1 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 01.05.2026]
- Μπράγκα – Φράιμπουργκ 2-1: Βήμα πρόκρισης των Πορτογάλων στο 92′ (vids)
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα 1-0: Reds από «ατσάλι», προβάδισμα για τελικό (vid)
