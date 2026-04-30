Με τις παγκόσμιες θερμοκρασίες να συνεχίζουν να ανεβαίνουν, η διατήρηση της δροσιάς δεν είναι πλέον απλώς θέμα άνεσης. Είναι θέμα επιβίωσης. Οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι, ειδικά για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το Nescod υπόσχεται να φέρει την… επανάσταση.

Η αυξανόμενη ζήτηση για κλιματισμό έχει αναγκάσει τους ειδικούς να σκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο δροσίζουμε τις κατοικίες μας. Για να ανταποκριθούν σε αυτή την επείγουσα ανάγκη, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας King Abdullah στη Σαουδική Αραβία έχουν αναπτύξει μια καινοτόμο λύση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ψύξη.

Μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

Η εφεύρεση (που ονομάζεται Nescod) υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Energy and Environmental Science, προτείνει το Nescod (No Electricity and Sustainable Cooling on Demand). Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Peng Wang και της ομάδας του, οι ερευνητές έχουν αναπτύξει μια μέθοδο που χρησιμοποιεί απλά υλικά και φυσικές μεθόδους για την παραγωγή ψύξης.

Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι το νιτρικό αμμώνιο, μια φθηνή και άφθονη ένωση που χρησιμοποιείται συχνά στα λιπάσματα. Η μοναδικότητα του νιτρικού αμμωνίου έγκειται στην ικανότητά του να απορροφά τη θερμότητα. Όταν η ένωση διαλύεται στο νερό, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον.

Μέσω ελεγχόμενων μελετών, οι επιστήμονες απέδειξαν πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι. Ο συνδυασμός νιτρικού αμμωνίου και νερού μείωσε τη θερμοκρασία κατά 25° Κελσίου, φτάνοντας τους 3,6 βαθμούς Κελσίου σε μόλις 20 λεπτά. Η ψυκτική ισχύς είναι πολύ ανώτερη από πολλές άλλες ενώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως, γεγονός που το καθιστά μια εξαιρετική επιλογή για αυτή τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Nescod: «Μια πράσινη τεχνολογία ψύξης»

Οι ερευνητές αναφέρουν: «Το Nescod αποτελεί μια πράσινη τεχνολογία ψύξης που λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που χρειάζεται επειγόντως στην προσπάθεια κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη».

Είναι κατάλληλο για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και κοινότητες εκτός δικτύου ενώ «έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) έως το 2030».