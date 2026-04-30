sports
Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Τεχνολογία 30 Απριλίου 2026, 23:50

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Spotlight

Με τις παγκόσμιες θερμοκρασίες να συνεχίζουν να ανεβαίνουν, η διατήρηση της δροσιάς δεν είναι πλέον απλώς θέμα άνεσης. Είναι θέμα επιβίωσης. Οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι, ειδικά για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το Nescod υπόσχεται να φέρει την… επανάσταση.

Η αυξανόμενη ζήτηση για κλιματισμό έχει αναγκάσει τους ειδικούς να σκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο δροσίζουμε τις κατοικίες μας. Για να ανταποκριθούν σε αυτή την επείγουσα ανάγκη, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας King Abdullah στη Σαουδική Αραβία έχουν αναπτύξει μια καινοτόμο λύση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ψύξη.

Μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

Η εφεύρεση (που ονομάζεται Nescod) υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Energy and Environmental Science, προτείνει το Nescod (No Electricity and Sustainable Cooling on Demand). Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Peng Wang και της ομάδας του, οι ερευνητές έχουν αναπτύξει μια μέθοδο που χρησιμοποιεί απλά υλικά και φυσικές μεθόδους για την παραγωγή ψύξης.

Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι το νιτρικό αμμώνιο, μια φθηνή και άφθονη ένωση που χρησιμοποιείται συχνά στα λιπάσματα. Η μοναδικότητα του νιτρικού αμμωνίου έγκειται στην ικανότητά του να απορροφά τη θερμότητα. Όταν η ένωση διαλύεται στο νερό, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον.

Μέσω ελεγχόμενων μελετών, οι επιστήμονες απέδειξαν πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι. Ο συνδυασμός νιτρικού αμμωνίου και νερού μείωσε τη θερμοκρασία κατά 25° Κελσίου, φτάνοντας τους 3,6 βαθμούς Κελσίου σε μόλις 20 λεπτά. Η ψυκτική ισχύς είναι πολύ ανώτερη από πολλές άλλες ενώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως, γεγονός που το καθιστά μια εξαιρετική επιλογή για αυτή τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Nescod: «Μια πράσινη τεχνολογία ψύξης»

Οι ερευνητές αναφέρουν: «Το Nescod αποτελεί μια πράσινη τεχνολογία ψύξης που λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που χρειάζεται επειγόντως στην προσπάθεια κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη».

Είναι κατάλληλο για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και κοινότητες εκτός δικτύου ενώ «έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) έως το 2030».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Wall Street
Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Νέα έρευνα 21.04.26

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Σύνταξη
Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Αντί για τον αποκλεισμό 15.04.26

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30.04.26

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Ήταν τρελό» 30.04.26

«Απλά εξαφανίστηκα» - Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 30.04.26

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Σύνταξη
Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς
Τέχνη και πολιτική 30.04.26

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς

Δραματική κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο. Οι μόνες χώρες που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην Μπιενάλε Βενετίας είναι η Ρωσία και το Ισραήλ.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ
Conference League 30.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ για τα ημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας
Inbox 30.04.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας για τα ημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ
Europa League 30.04.26

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Cookies