Κάθε άλλο από ομοιόμορφη δεν είναι η διείσδυση των social media στην Ευρώπη. Παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα.

Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1 ώρα και 48 λεπτά την ημέρα στα social media

Το visual capitalist παρουσιάζει τον χάρτη με το ποσοστό των ενηλίκων που είναι ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, με βάση στοιχεία του 2025 από την Eurostat και την Ofcom.

Ως προς την «ενεργή δραστηριότητα» νοείται η δημιουργία προφίλ, η δημοσίευση μηνυμάτων, η κοινοποίηση, ο σχολιασμός ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμμετοχής σε έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρωταθλήτρια» η Δανία στα social media

Ενώ το ποσοστό υιοθέτησης ξεπερνά το 80% σε αρκετές βόρειες χώρες, μειώνεται στο 56% στην Ιταλία και στο 59% στη Γερμανία, δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.

Συνολικά, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 74%.

Η Βόρεια Ευρώπη ξεχωρίζει ως η περιοχή με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Δανία κατέχει την πρώτη θέση στην ήπειρο όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (90%), ακολουθούμενη από τη Νορβηγία (89%). Η Σουηδία και οι βαλτικές χώρες Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία ακολουθούν ελαφρώς πίσω, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 70% και 79%.

Κοντά στο ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στα ευρωπαϊκό μέσο όρο με 73% ενώ η Κύπρος με 87% δεν συμβαδίζει με τις άλλες χώρες του Νότου.

Στις ηλικίες 16-29 ετών, τα social media είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Το 89,3% των νέων στην ΕΕ χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα. Σε χώρες όπως η Κύπρος (98,3%) και η Τσεχία (97,2%), η χρήση από τους νέους αγγίζει το απόλυτο. Ακόμη και στην Ιταλία, όπου ο γενικός πληθυσμός απέχει, οι νέοι συμμετέχουν σε ποσοστό άνω του 80%.