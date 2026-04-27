27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Λειτουργούν οι απαγορεύσεις των social media; Το πείραμα της Αυστραλίας δείχνει να απέτυχε ­­­
Τεχνολογία 27 Απριλίου 2026, 13:16

Επτά στους δέκα εφήβους στην Αυστραλία δήλωσαν πως συνεχίζουν να χρησιμοποιούν social media.

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Spotlight

Την ώρα που η Ελλάδα και αρκετές ακόμα χώρες ανακοινώνουν απαγορεύσεις των social media για παιδιά και εφήβους, τα μαντάτα από την Αυστραλία, τη χώρα που έδωσε το παράδειγμα τον περασμένο Δεκέμβριο, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι.

Δύο στους τρεις ανηλίκους 12-15 ετών που χρησιμοποιούσαν τις τρεις δημοφιλέστερες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν λογαριασμό, δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση.

Αν συμπεριληφθούν και οι ανήλικοι που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Facebook και το Snapchat, το ποσοστό φτάνει το απογοητευτικό 70%, δείχνει η έρευνα του Molly Rose Foundation, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την προστασία των ανηλίκων online.

Από τους 1.050 Αυστραλούς 12-15 ετών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο το δεύτερο δεκαπενθήμερο το Μαρτίου επτά στα δέκα παιδιά και εφήβους που δήλωσαν ότι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν social media δήλωσαν πως ήταν «εύκολο να ξεπεράσουν το μπλόκο.

Μεγάλο μέρος της ευθύνης φαίνεται ότι βαραίνει τις ίδιες τις πλατφόρμες social media παρά την απειλή προστίμων. Περίπου το 60% των ανηλίκων που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης δικτύωσης δήλωσαν ότι δεν έλαβαν μήνυμα για έλεγχο ηλικίας.

Άλλα παιδιά και έφηβοι ζήτησαν από φίλους ή συγγενείς να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο όνομά τους δηλώνοντας ηλικία άνω των 16 ετών, ξεγέλασαν το σύστημα ή χρησιμοποίησαν VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο» για να συνδέονταν σαν να βρίσκονταν σε διαφορετική χώρα.

Στην Αυστραλία, η ευθύνη επαλήθευσης ηλικίας βαραίνει τις πλατφόρμες (Reuters)

Το 51% των παιδιών δήλωσαν ότι η απαγόρευση δεν είχε καμία διαφορά όσον αφορά τη διαδικτυακή ασφάλεια και το 14% ανέφερε ότι αισθάνεται λιγότερο ασφαλές.

Σύμφωνα με το Molly Rose Foundation, η απαγόρευση πρόσβασης είναι ένα ημίμετρο που δεν μπορεί να καλύψει το κενό ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις των ίδιων των εταιρειών social media.

«Τα αποτελέσματα εγείρουν μείζονα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της αυστραλιανής απαγόρευσης των social media και δείχνουν ότι θα ήταν ριψοκίνδυνο για το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθήσει τώρα το παράδειγμα» δήλωσε ο επικεφαλής της ΜΚΟ Άντι Μπάροους, αναφερόμενος στην αντίστοιχη απαγόρευση που δρομολογεί η Βρετανία.

«Οι πρώτες ενδείξεις από την Αυστραλία δείχνουν ότι [η απαγόρευση] απαλλάσσει τις εταιρείες από τις ευθύνες τους και αποτυγχάνει να δώσει στα παιδιά τη ριζική αλλαγή που χρειάζονται για τη διαδικτυακή ασφάλεια και ευημερία τους».

Ευρώπη και Ελλάδα

Στην Αυστραλία, οι ίδιες οι πλατφόρμες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών μέσω φωτογραφιών και εγγράφων.

Στην Ευρώπη, όπου αρκετές τουλάχιστον 12 χώρες ετοιμάζουν ανάλογες απαγορεύσεις, η Κομισιόν παρουσίασε στα μέσα Απριλίου ένα app επαλήθευσης ηλικίας για πανευρωπαϊκή χρήση.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, το Politico ανέφερε ότι στην εφαρμογή εντοπίστηκαν κενά ασφάλειας που θα επέτρεπαν την παράκαμψη ακόμα και των βιομετρικών ελέγχων.

Στην Ελλάδα, ο έλεγχος ηλικίας που βασίζεται στην εφαρμογή Kid’s Wallet θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, θα καλύπτει όσους γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και αφορά τις μεγάλες πλατφόρμες Instagram, Facebook, TikTok και Snapchat.

Η απαγόρευση δεν θα ισχύσει για τις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp.

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

