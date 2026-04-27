Λειτουργούν οι απαγορεύσεις των social media; Το πείραμα της Αυστραλίας δείχνει να απέτυχε ­­­

Την ώρα που η Ελλάδα και αρκετές ακόμα χώρες ανακοινώνουν απαγορεύσεις των social media για παιδιά και εφήβους, τα μαντάτα από την Αυστραλία, τη χώρα που έδωσε το παράδειγμα τον περασμένο Δεκέμβριο, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι.

Δύο στους τρεις ανηλίκους 12-15 ετών που χρησιμοποιούσαν τις τρεις δημοφιλέστερες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν λογαριασμό, δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση.

Αν συμπεριληφθούν και οι ανήλικοι που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Facebook και το Snapchat, το ποσοστό φτάνει το απογοητευτικό 70%, δείχνει η έρευνα του Molly Rose Foundation, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την προστασία των ανηλίκων online.

Από τους 1.050 Αυστραλούς 12-15 ετών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο το δεύτερο δεκαπενθήμερο το Μαρτίου επτά στα δέκα παιδιά και εφήβους που δήλωσαν ότι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν social media δήλωσαν πως ήταν «εύκολο να ξεπεράσουν το μπλόκο.

Μεγάλο μέρος της ευθύνης φαίνεται ότι βαραίνει τις ίδιες τις πλατφόρμες social media παρά την απειλή προστίμων. Περίπου το 60% των ανηλίκων που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης δικτύωσης δήλωσαν ότι δεν έλαβαν μήνυμα για έλεγχο ηλικίας.

Άλλα παιδιά και έφηβοι ζήτησαν από φίλους ή συγγενείς να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο όνομά τους δηλώνοντας ηλικία άνω των 16 ετών, ξεγέλασαν το σύστημα ή χρησιμοποίησαν VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο» για να συνδέονταν σαν να βρίσκονταν σε διαφορετική χώρα.

Το 51% των παιδιών δήλωσαν ότι η απαγόρευση δεν είχε καμία διαφορά όσον αφορά τη διαδικτυακή ασφάλεια και το 14% ανέφερε ότι αισθάνεται λιγότερο ασφαλές.

Σύμφωνα με το Molly Rose Foundation, η απαγόρευση πρόσβασης είναι ένα ημίμετρο που δεν μπορεί να καλύψει το κενό ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις των ίδιων των εταιρειών social media.

«Τα αποτελέσματα εγείρουν μείζονα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της αυστραλιανής απαγόρευσης των social media και δείχνουν ότι θα ήταν ριψοκίνδυνο για το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθήσει τώρα το παράδειγμα» δήλωσε ο επικεφαλής της ΜΚΟ Άντι Μπάροους, αναφερόμενος στην αντίστοιχη απαγόρευση που δρομολογεί η Βρετανία.

«Οι πρώτες ενδείξεις από την Αυστραλία δείχνουν ότι [η απαγόρευση] απαλλάσσει τις εταιρείες από τις ευθύνες τους και αποτυγχάνει να δώσει στα παιδιά τη ριζική αλλαγή που χρειάζονται για τη διαδικτυακή ασφάλεια και ευημερία τους».

Ευρώπη και Ελλάδα

Στην Αυστραλία, οι ίδιες οι πλατφόρμες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών μέσω φωτογραφιών και εγγράφων.

Στην Ευρώπη, όπου αρκετές τουλάχιστον 12 χώρες ετοιμάζουν ανάλογες απαγορεύσεις, η Κομισιόν παρουσίασε στα μέσα Απριλίου ένα app επαλήθευσης ηλικίας για πανευρωπαϊκή χρήση.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, το Politico ανέφερε ότι στην εφαρμογή εντοπίστηκαν κενά ασφάλειας που θα επέτρεπαν την παράκαμψη ακόμα και των βιομετρικών ελέγχων.

Στην Ελλάδα, ο έλεγχος ηλικίας που βασίζεται στην εφαρμογή Kid’s Wallet θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, θα καλύπτει όσους γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και αφορά τις μεγάλες πλατφόρμες Instagram, Facebook, TikTok και Snapchat.

Η απαγόρευση δεν θα ισχύσει για τις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp.