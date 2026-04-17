Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17 Απριλίου 2026, 18:03

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτων των 15 ετών, προκειμένου αυτά να προσπατευθούν από τις επιπτώσεις της εξάρτησης από τα social media.

Ένα από τα εργαλεία που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι η νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την οποία θα μπορούν να εισέρχονται στις διαδικτυακές πλατφόρμες όσα άτομα είναι πάνω από 15 ετών.

Η εφαρμογή αυτή είναι έτοιμη και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε χρήση, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/4) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κενά ασφαλείας στον κώδικα

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η εφαρμογή είναι ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να την εξετάσει.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια που ανέλυσαν άμεσα τον κώδικά της εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε εν δυνάμει επικοινωνιακή δοκιμασία για τις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας βαθύτερες διαφωνίες μεταξύ υπερασπιστών της ιδιωτικότητας, οργανώσεων για τα δικαιώματα των παιδιών, τεχνολογικών εταιρειών και πολιτικών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Χαρακτηριστικά, ο ειδικός ασφάλειας Πολ Μουρ ανέφερε ότι η εφαρμογή αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα στη συσκευή του χρήστη χωρίς επαρκή προστασία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κατάφερε να την παραβιάσει μέσα σε λίγα λεπτά. Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασε και ο Γάλλος ειδικός Μπατίστ Ρομπέρ, σημειώνοντας ότι μπορούν να παρακαμφθούν ακόμη και οι μηχανισμοί βιομετρικής επαλήθευσης.

«Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης»

Παρά την κριτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε την Παρασκευή (17/4) ότι η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη. Η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο παραδέχθηκε πάντως ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Πολλοί ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι μια βιαστική κυκλοφορία, χωρίς την πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας, θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μελλοντικά ψηφιακά εργαλεία, όπως τα ευρωπαϊκά ψηφιακά πορτοφόλια ταυτότητας.

Η διαμάχη γύρω από την εφαρμογή φέρνει στην επιφάνεια έναν ευρύτερο διχασμό για το πώς πρέπει να ρυθμίζεται η πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο — από περιεχόμενο ενηλίκων έως τα social media.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ προωθεί λύσεις επαλήθευσης ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους μέσω διαβατηρίου, ταυτότητας ή αξιόπιστων παρόχων, όπως οι τράπεζες, ενώ οι πλατφόρμες θα λαμβάνουν μόνο την πληροφορία αν κάποιος πληροί το ηλικιακό όριο — χωρίς πρόσβαση σε επιπλέον προσωπικά δεδομένα.

Όπως υπογραμμίζεται, η τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας δεν είναι ακόμη επαρκώς ώριμη ώστε να εγγυηθεί την προστασία της ιδιωτικότητας. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι τέτοια συστήματα μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν μέσω εργαλείων όπως τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), τα οποία αποκρύπτουν την τοποθεσία των χρηστών.

Ταυτόχρονα, τα κράτη-μέλη μπορούν να αναπτύξουν δικές τους συμβατές εφαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία λειτουργία των ελέγχων σε όλη την Ένωση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να έχει δημιουργήσει το Kids Wallet.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Κλιματική αλλαγή 17.04.26

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης - Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

