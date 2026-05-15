Χανταϊός: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο ιός παραμένει στο σπέρμα έως και έξι χρόνια

Ο χανταϊός μπορεί να παραμείνει στο ανθρώπινο σπέρμα έως και έξι χρόνια και έχει τη δυνατότητα να μεταδοθεί σεξουαλικά ακόμη και μετά την ανάρρωση του ασθενούς, σύμφωνα με μελέτη που έχει αξιολογηθεί από ομότιμους επιστήμονες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Σπιτς, ελβετικό κυβερνητικό ινστιτούτο αρμόδιο για την αντιμετώπιση πυρηνικών, βιολογικών και χημικών απειλών, και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Viruses, σύμφωνα με τον Telegraph.

Οι ερευνητές εξέτασαν έναν 55χρονο Ελβετό άνδρα, ο οποίος είχε μολυνθεί με το στέλεχος Andes του χανταϊού στη Νότια Αμερική έξι χρόνια νωρίτερα.

Διαπίστωσαν ότι, παρόλο που δεν υπήρχε πλέον ίχνος του ιού στο αίμα, στα ούρα και στο αναπνευστικό του σύστημα, ο ιός εξακολουθούσε να ανιχνεύεται στο σπέρμα του 71 μήνες αργότερα.

Μια επιδημία Έμπολα το 2021 στη Γουινέα, η οποία οδήγησε σε 23 κρούσματα και 12 θανάτους, συνδέθηκε αργότερα με επιζώντα της επιδημίας της Δυτικής Αφρικής το 2014-2016, ο οποίος είχε μεταδώσει τον ιό μέσω σεξουαλικής επαφής.

«Συνολικά, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ο ιός Andes έχει τη δυνατότητα σεξουαλικής μετάδοσης», ανέφερε η μελέτη του 2023, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει ποτέ τεκμηριωθεί.

Παραμένει ασαφές ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στα οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με την κρουαζιέρα του πλοίου MV Hondius ή στα 20 άτομα χωρίς συμπτώματα που βρίσκονται σε απομόνωση στη Βρετανία.

Αναλυτές της Airfinity, εταιρείας που παρακολουθεί παγκόσμιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, συνιστούν οι άνδρες ασθενείς να λαμβάνουν «εκτεταμένες οδηγίες ασφαλούς σεξ πέρα από την καραντίνα [των 42 ημερών]».

Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να είναι «ανάλογες με τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την παρακολούθηση του σπέρματος επιζώντων του Έμπολα», πρόσθεσαν.

«Να απέχουν από κάθε μορφή σεξουαλικής επαφής»

Τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ αναφέρουν ότι το σπέρμα ανδρών που επέζησαν του Έμπολα πρέπει να εξετάζεται κάθε τρεις μήνες και να μην θεωρείται ασφαλές πριν υπάρξουν δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα.

Μέχρι να θεωρηθούν ασφαλείς, θα πρέπει είτε «να απέχουν από κάθε μορφή σεξουαλικής επαφής» είτε «να χρησιμοποιούν προφυλακτικά με συνέπεια και σωστό τρόπο».

Θα πρέπει επίσης να πλένονται «σχολαστικά» με σαπούνι και νερό μετά από οποιαδήποτε επαφή με σπέρμα – συμπεριλαμβανομένης της αυνανιστικής δραστηριότητας – σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τα σπερματοζωάρια προστατεύονται από επιθέσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, επειδή είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι οι ιοί μπορούν να επιβιώνουν εκεί.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), η οποία παρακολουθεί Βρετανούς επιβάτες του MV Hondius, δήλωσε στην Telegraph: «Η UKHSA επανεξετάζει συνεχώς όλες τις οδηγίες και παρακολουθεί νέα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς έρευνας, καθώς αυτά γίνονται διαθέσιμα.

»Οποιαδήποτε άτομα στην Αγγλία επιβεβαιωθούν ως κρούσματα ή αναγνωριστούν ως επαφές θα λάβουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση του κινδύνου περαιτέρω μετάδοσης.»